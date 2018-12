Las estrellas del 2018

Caterine Ibargüen y Su gran salto a la gloria



Y sus deseos fueron órdenes. La hija consentida de Apartadó (Antioquia), tras enterarse de que estaba nominada al título como la Atleta Mundial del Año, que entrega la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), expresó a la agencia Efe su deseo de “demostrarle al mundo de qué están hechos los colombianos”. Y así fue.

Horas después, al alzarse con la máxima distinción de este deporte, que recibió de manos del príncipe Alberto II de Mónaco, en una ceremonia de gala el pasado 4 de diciembre, en Mónaco, ratificó de que están hechos ella y, por su puesto, sus paisanos: “Estamos llenos de alegría, de felicidad y de orgullo por conseguir triunfos como el que Dios me da de estar entre las cinco mejores”, dijo a la agencia informativa.



Era la quinta vez que aspiraba a conquistar este título y este año todo se confabuló para conseguirlo. Su arduo trabajo en los escenarios deportivos, sumado a su alegría desbordante y a esa actitud con la que afronta cada prueba fueron determinantes para que fuera proclamada como la mejor atleta del mundo.



Caterine, de 34 años, no solo se llevó a casa este triunfo, sino que fue la protagonista de una seguidilla de premios internacionales que le despejaron el camino durante todo el 2018 para erigirse como la reina en salto triple, su especialidad, y salto largo. La antioqueña de 1,80 metros de altura, admirada por sus impresionantes zancadas y saltos y su continuidad y tenacidad, alcanzó el primer lugar en ambas pruebas en la final de la Liga Diamante en agosto pasado. Y ganó también las medallas de oro en las categorías triple salto y salto largo en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de que salió victoriosa en la Copa Continental de la IAAF en República Checa.

Doris Salcedo# Foto: Claudia Rubio - EL TIEMPO

Doris Salcedo, La artista que funde odios

Con su obra Fragmentos, la maestra bogotana les rindió homenaje a las víctimas del conflicto armado. Y particularmente su creación Contra-Monumento, que nace en contraposición a lo que se conoce como un monumento tradicional, forma parte de los tres monumentos elaborados por distintos artistas en cumplimiento de los Acuerdos de Paz y elaborados con las armas fundidas que entregaron las Farc.

Esta obra de carácter simbólico fue inaugurada el 4 de diciembre por la artista en Bogotá, en un espacio abierto, de encuentro y reflexión, que narra en su particular estilo las memorias disímiles y las voces parecidas o antagónicas del conflicto armado colombiano.



Este es el legado de la escultora bogotana de 60 años, cuya labor es más reconocida internacionalmente que en su propia patria. Ella también dio de qué hablar este año porque otras de sus creaciones estuvieron exhibidas en el Museo Sofía, en España, y les rendían un sentido homenaje a los migrantes que mueren en el intento de cruzar el Mediterráneo para buscar una mejor vida en Europa.



Doris Salcedo funde el dolor y lo transforma en reconciliación. Sus trabajos reflejan de una manera única y estremecedora la situación política y social de Colombia. Es una maestra dotada de una gran sensibilidad y conciencia social, que ha logrado usar el arte como una herramienta con la que visibiliza, convoca, provoca, cuestiona e invita a que los colombianos no dejen perder en el olvido las memorias dolorosas de la guerra que ha dejado miles de muertos, destrucción y vacío a su paso. Doris Salcedo es una maestra del arte con compromiso social.

Natalia Reyes Foto: Andrés Oyuela

Natalia Reyes, La nueva protagonista de ‘Terminator 6’

La actriz bogotana Natalia Reyes fue elegida para protagonizar Terminator 6. A los 31 años, comparte pantalla con la veterana Linda Hamilton (recordada por ser Sarah Connor en esta saga) y la canadiense Mackenzie Davis (otro de los nuevos rostros de la película), le confesó a CARRUSEL que ni ella misma se lo cree: “Es una felicidad muy grande; la verdad me siento muy orgullosa de haberlo logrado y todavía no lo puedo creer por momentos. No es solo un reconocimiento para mí, sino para todos los latinos que estamos ganando poco a poco más espacios en distintos ámbitos internacionales”, dijo.



Reyes compitió con artistas de todo el mundo durante siete meses sin saber que era para uno de los protagónicos. “Después de tres castings supe por internet de que el personaje para el que estaba audicionando era la protagonista –dice–. Ellos mantienen información confidencial, y de muchos detalles del proceso me enteré en Google”, agrega Natalia, quien encarna a Dani Ramos, uno de los personajes centrales de la película, dirigida por Tim Miller y producida por James Cameron y David Ellison.



Recordada por sus sobresalientes interpretaciones en Lady, la vendedora de rosas, El Comandante, Pájaros de Verano y Mujeres asesinas, entre otras, dice que otra sorpresa del proceso la vivió durante el tercer casting en Los Ángeles (California), cuando vio llegar a su 'compañera' de audición, Linda Hamilton. “Me sorprendió y me sentí honrada. Es maravillosa y generosa y en parte gracias a ella me escogieron; nos conectamos desde el primer momento”, agrega.



La actriz desde ya se prepara para promocionar la cinta, que se estrenará el segundo semestre del 2019, y recalca que así como ella lo logró, cualquiera puede hacerlo. “La disciplina y la constancia hacen todo posible. Hay que insistir y estar preparadas para cuando llegan las oportunidades. Hoy tenemos acceso a lugares y personas antes inimaginables. Hay que soñar en grande y creer que es posible”.



Sin duda, este fue un año maravilloso e inolvidable para Natalia, “lleno de retos y regalos de la vida, con un rodaje intenso, porque pasé ocho meses fuera del país”. Por eso insiste en que se siente agradecida por el apoyo que recibió de su esposo, Juan Pedro San Segundo, de su familia y amigos, porque se sintió acompañada.

Elizabeth Castillo Foto: Abel Cárdenas

Elizabeth Castillo, El activismo de género le da sentido a su vida

La inesperada muerte a comienzos de este año de una gran amiga con quien varias veces pospuso encontrarse y ponerse al día sobre sus vidas, llevó a esta activista a revaluar su existencia. Su partida “fue un mazazo vital impresionante porque estuve a punto de no verla un día que estaba de paso por Colombia, porque yo estaba más pendiente de mi agenda diaria, los informes para entregar, el cierre de proyectos y las pendejadas cotidianas. Eso me removió muchísimo la vida”, recuerda Elizabeth Castillo, abogada experta en derecho sexual y reproductivo y consultora en temas de género.



A raíz de eso, renunció al cargo directivo que ocupaba en la Secretaría de la Mujer, en Bogotá, para dedicarse a escribir No somos etcétera, un libro que reúne 20 años de historia del movimiento LGTB en Colombia y que había aplazado por seis años, pero que, finalmente, publicó en agosto. “El parto de este proyecto que postergué por tanto tiempo fue más doloroso que tener a mi hijo (hoy de 28 años)”, remata Elizabeth con su particular sentido del humor.



Su libro, reconoce con orgullo, ha cumplido su misión y por eso le resulta conmovedor que muchos la busquen para decirle cómo les está sirviendo y para esclarecer misterios familiares, como el de la mujer que la llamó llorando para contarle que tras su lectura había entendido por qué mataron a su tío. “En mi familia se preguntaban por qué le habían hecho eso si era una persona chévere, no podíamos creer que hubiera tenido negocios turbios, pero lo que nunca se nos pasó por la cabeza es que el móvil del crimen haya sido la homofobia”, le dijo.



Elizabeth, manizalita, de 48 años, es activista por su profunda convicción de que “uno no debe joder al que está más jodido”, dice. Al ver lo que le pasaba a la gente homosexual, bisexual y trans decidió involucrarse para que tuvieran una vida mejor. Lesbiana, católica practicante y madre de un hijo, con su expareja (se divorciaron hace un año) fueron las primeras mujeres en casarse en Colombia, hace ocho años.

En su trabajo con grupos poblacionales se ha dado cuenta de que expertos como ella deben comunicar en términos más sencillos, y por eso está dichosa de haber presentado su primera charla TED sobre diversidad sexual, que fue abierta al público en la Universidad Externado de Colombia. Su próximo paso lo dará en la comedia teatral. Ella creó A ver si nos entendemos, un montaje que estrenará en febrero en Casa Ensamble.



Como movimiento social, y en términos de derecho de la comunidad LGTB, Elizabeth insiste en que se ha avanzado. “Hemos logrado que la norma nos trate igual y que no seamos parias. Estoy convencida de que estas luchas de derechos civiles están condenadas a ser exitosas”, dice ella, que se considera optimista irremediable, pero no ilusa. ¿Qué falta? El cambio cultural, que no se hace con leyes sino en lo cotidiano y en cada familia.

Sofía Vergara Foto: AFP

Sofía Vergara, la primera del ranking

La actriz, modelo y empresaria colombiana que alcanzó el reconocimiento internacional con su papel de Gloria Delgado en la serie Modern Family se convirtió en la mejor pagada en la televisión de Estados Unidos. De acuerdo con la revista Forbes, Sofía Vergara tiene los mayores ingresos por séptimo año consecutivo.



La barranquillera registra un 73 por ciento más de ingresos que los 24,5 millones de dólares ganados por Kaley Cuoco, estrella de la exitosa serie The Big Bang Theory. Vergara se ubica por encima de los artistas americanos gracias a su trabajo en la famosa comedia y a sus lucrativos contratos publicitarios con marcas de belleza como Head and Shoulders, la fabricante de cafeteras SharkNinja, y la de diseño Rooms To Go, entre otras.



En este ranking anual se observó que la actriz recaudó 42,5 millones de dólares en el último año. Información que sale de la medición de los ingresos de los artistas a partir del 1 de junio del 2017 hasta el 31 de mayo de este año.



Vergara, de 46 años, quien salió del anonimato a los 17 años cuando protagonizó un comercial de Pepsi grabado en playas colombianas, también es una exitosa empresaria y recientemente lanzó para Latinoamérica y el Caribe su línea de zapatos y carteras con la cadena estadounidense Payless ShoeSource.

Flor Nadyne Millán M.

@NadyneMillan