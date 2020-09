¿Cómo se afecta su vida amorosa por el coronavirus?

Ahora, después de seis meses, sabemos que esta pandemia no es un tema fugaz y que terminará con una inminente ola de soledad a aquellos que quedaron solteros en esta pandemia. Mi amiga Alicia Mindiola, ingeniera civil, magíster en obras, tiene treinta y ocho años, llevaba cuatro años con el novio y hasta planes de casarse tenía.



La pandemia partió en dos la relación tal cual como el rayo a un viejo árbol, pero lo que le preocupa a mi amiga es la edad, que no perdona a la mujer para ser madre y más con la idea afincada que tiene ella de las familias numerosas; su número ideal es cuatro.

¡¿Cuatro?! Porque uno es ninguno, dos es poco, tres no son multitud, pero en cambio cuatro son parejas y pueden acompañarse uno al otro en pareja. ¿A qué hora voy a casarme, embarazarme, tener cuatro hijos, criarlos?



Pero lo más estresante para ella es saber ¿cómo?, ¿dónde? Intentará nuevamente conocer a su príncipe azul que le dé color a su vida, porque si antes era complicado, ahora encerrados es una misión imposible.



Pero las opciones son innumerables y aplicaciones como: Happn, Badoo, Lovoo, Tinder, Meetic, Solteros con Nivel, Be2, solteros.es, Grindr, solteros50, eDarling, Parship, etc., etc., han sido la salvación de muchos.

Las claves de que la relación virtual va por buen camino

Algunas de las pautas son:



1. Revisar la coherencia entre las conversaciones y lo que muestran sus fotos, videos y redes sociales; que por cierto en esta hiperconectividad de la pandemia nos ha llevado a abrir perfiles en todas las redes posibles (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Tik-Tok, Snapchat, etc.).



2. Es importante solicitar las redes de la persona con la que estamos entablando una primera relación de amistad y así, de esta forma, seguir con la confirmación de la información que nos suministre.



Pero si ante la solicitud de esta información la persona da una negativa, puedes empezar a desconfiar. Si se excusa que es muy pronto, también hay que dar un margen de tiempo. Tal vez esperar unas semanas a ver si este las comparte voluntariamente, y si no, es mejor tomar un poco de distancia del contacto.



De la misma forma, perfiles con pocos datos o fotos o que observes que fueron hechos a la ligera, también te deben indicar que algo no está bien y que sencillamente oculta algo.



3. Ahora, como regla de oro, jamás practiques sexting con el contacto si apenas estás en flirteo; y si te envía algún material subido de tono, hazle saber de la mejor forma que no son bien vistas esas demostraciones efusivas de amor y que, por supuesto, se darán en la medida que vaya madurando la relación.



4. Pero si la comunicación se ha dado de forma asertiva: fluida, veraz, sin presiones y hasta divertida, por un lapso de tiempo considerable pospandemia, se puede pensar en una cita de forma física, obligatoriamente en un lugar público, y sería muy adecuado que asistieras en compañía, aunque no esté en la reunión, pero sí tal vez cerca. Siempre debemos informar a alguien de confianza sobre nuestros flirteos en redes como medida de seguridad.

Solo debo agregar que esta cuarentena debe ser productiva. Si tu deseo es estar solo, tómate tu tiempo para meditar, revisa en qué has fallado en tus relaciones, lee más, haz ejercicio, reza, suelta el pasado y abraza el presente, valora la vida y la salud.



Pero si tu intención es encontrar esa media naranja, ve con calma y mucha cautela, con la idea de divertirte conociendo personas que posiblemente estarán en cualquier parte del mundo a la espera de un cálido “buenos días” y un tierno “buenas noches”, una palabra de aliento, una risa sin compromiso, un chiste mal contado que las saque de la caótica rutina de pandemia en la que estamos sumergidos desde hace seis mes.



Carrusel - Julieth Diprieto de Kammerer