La cultura del hustle

Ser workaholic se ha convertido en una virtud moderna. Estamos rodeados de mensajes alentadores que nos motivan a dar todo en el trabajo, perder horas de sueño, concentrarnos en construir una carrera, tener negocios, llegar a ser jefes… Ok… Es genial tener metas profesionales, pero ¿en qué momento cruzamos el límite de lo saludable y cambiamos nuestra paz mental por unas monedas extra? Luego llega el burnout, porque trabajamos hasta el agotamiento. Llega también la pérdida de motivación en la vida, porque perdemos de vista nuestras prioridades o nos distanciamos de personas queridas, porque estamos cansados para hacer algo más el fin de semana que Netflix & Chill. El cansancio extremo no es un símbolo de éxito; sin embargo, cada vez más personas, especialmente mujeres, sucumben ante esta idea errónea de que un trabajo bien logrado debe doler. ¿Por qué? ¡Si esto no es el gimnasio!



El hustle, tan escuchado entre los millennials y tan expandido por el mundo en personas de todas las edades, significa vivir en ajetreo, ir de prisa, trabajar sin descanso… Estar orgulloso de que no tienes tiempo para nada más que para ir a la oficina, comer frente a la pantalla y pasar unas horas de mal sueño antes de hacerlo todo de nuevo, son actitudes tóxicas que se han convertido en sinónimo equivocado de triunfo y que he visto cada vez con más frecuencia entre las mujeres de mi vida. Por eso, amigas, esta vez quiero preguntarles ¿qué significa para ustedes una buena calidad de vida?.



Tengo una vecina que es una hembra, amable y quiere un marido, pero dice que su trabajo no le da tiempo para buscarlo. La veo salir temprano en la mañana y regresar a altas horas de la noche; luego veo la luz de la televisión brillar por sus ventanas hasta la madrugada. No me acusen de stalker, pero ¿no hay mejor manera de encontrar un esposo que esa? Salir a un bar quizá, dormir temprano para tener energía de ir a citas el fin de semana, no sé… Es solo una idea.



Para mí, una buena calidad de vida no se trata solo de cuestiones financieras; el dinero y el desarrollo profesional son importantes, pero ¿qué hay de pasar tiempo de calidad con la familia, salir a disfrutar de la naturaleza, desconectarse de las redes sociales

para descansar un poco de la comparación de “ella está de vacaciones (otra vez) y yo en el trancón (otra vez)” y, por supuesto, dedicar energía a la persona con la que decidimos compartir nuestros días? No hay nada más decepcionante que tu pareja corte la conversación para responder a una notificación en su teléfono, que no se involucre en la reunión porque apenas puede mantenerse despierta o que cancele planes porque necesita pasar tiempo ‘de reposo’ frente a la tele.



Cortemos este círculo de malentendidos de lo que te llevará a tener una futura calidad de vida para empezar realmente a tener una buena calidad de vida presente, ya, ahora mismo, cuando acabes de leerme. Luchemos contra la corriente del hustle para pasarla

bien y bonito con las personas que queremos, que la vida es una y hay más (y mejores) cosas que trabajar.



¿Qué tal el sexo? Puede ser mi pensamiento masculino hablando, pero,

si estás muy cansada para ello, aquí tienes la prueba de que necesitas reconsiderar tus prioridades. Ve por ello, un poco de endorfinas liberadas podría mejorar tu humor y aclarar tus ideas. Reajusta tu chip y salva tu mundo.



Por más que la sociedad quiera inculcárnoslo, trabajar hasta sentirnos exhaustos no significa que hemos hecho una mejor labor que el colega que se fue a la cama a las 9 p. m. en lugar de a la 1 a. m.

