Laura de León se despide de su soltería

La encantadora actriz cierra este 2019 comprometida con su novio, Salomón Bustamante, con quien lleva cuatro años de relación. Se casará en Cartagena a comienzos del próximo año y espera convertirse en mamá a finales de 2020.

Ella es energía pura y, como buena cartagenera, exterioriza una alegría que contagia. Siempre sonriente, tiene mil historias y anécdotas que contar, pero ante todo es una mujer sencilla, amorosa, hermosa y trabajadora.



Este año se despide de su soltería y a los 30 años, que cumplirá el próximo 19 de enero, se casará con el amor de su vida, el presentador y periodista Salomón Bustamante, a quien conoció cuando realizó sus prácticas de comunicación en el canal RCN. “Allí lo vi por primera vez y, aunque nos ‘hicimos cambios de luces’ (dice entre risas), no pasó nada; éramos dos costeños en Bogotá y en algunas ocasiones salimos con compañeros, pero en la época de fin de año siempre coincidíamos en Cartagena, ciudad natal de los dos”.



Después de cumplir con sus prácticas, Laura y él seguían en contacto; de colegas pasaron a convertirse en amigos. “Hablábamos por el famoso ‘pin’ de Blackberry, pero tanto él como yo nos conocimos las conquistas de la época”.



Luego llegó una pausa en sus vidas y tras un año, aproximadamente, volvieron a tomar el mismo camino. Entonces comenzó una verdadera historia de amor con anécdotas inolvidables para los dos.

Capítulo uno

‘Sí, acepto’… pero como novia



La distancia no borró el ‘gusto’ que hubo entre ellos. Una vez más llegó la Navidad; era 2014 y Laura estaba en la Heroica. Una noche, mientras compartía con una amiga en la plaza de San Diego, no se aguantó las ganas y le escribió. “Había música, luces y llegó a mi cabeza Salomón. Le dije a mi amiga: ‘¡Ay!, no, qué traga tan maluca’, y ella me respondió: ‘Escríbele y ya’. Debo admitir que lo hice y, al minuto, él me devolvió la llamada... Me dieron esas cosquillitas. Cuando contesté y escuché ‘hola flaca’ eso me desbarató”.



Desde entonces empezaron a salir; no obstante, solo hasta el 14 de febrero, cuando los dos fueron invitados al Carnaval de Barranquilla, oficializaron la relación, pero de manera muy particular.



“Ese día casi me muero. Salo llegó hasta donde yo estaba y me dijo que ya llevábamos un tiempo juntos, que compartíamos las mismas metas y el mismo camino. A medida que hablaba, sacaba algo de su ropa. Cuando vi, era una cajita como en las que viene un anillo. Yo pensaba; ‘¡No, me va a proponer matrimonio!’, pero al final dijo que fuera su novia, y me regaló una pulsera de tres oros, como símbolo de unión”.

Capítulo dos

Entre amor y conquista



Desde ese momento hasta hoy han transcurrido cuatro años nueve meses, y han vivido una relación tranquila, sin afán. “Somos los seres más cursis del planeta, casi que se encontró el arequipe con la leche condensada (risas). Nos encanta estar juntos, celebramos todas las fechas, somos superdetallistas”.



Solo se han separado en dos o tres ocasiones por temas laborales. Una de las más extensas sucedió este año, cuando Salomón



participó en el reality Reto 4 elementos. “Cuando me dijo que iría, no lo podía creer. No era algo que me matara porque no me gustan mucho estos programas, pero tenemos claro que no nos cortamos las alas. Solo le pedí que se cuidara en todos los aspectos”.



No viven juntos porque Laura viene de una familia muy tradicional, pero él se mudó al mismo barrio donde ella vive, para estar más cerca. “Antes vivía lejísimo y más se demoraba en llegar a visitarme que en tener que regresar a su casa, entonces buscamos estar más unidos”.

Capítulo tres

Ahora sí… la pedida de mano (¡y casi que no!)



De ser compañeros de trabajo, amigos, novios, ahora son una pareja formalmente comprometida, desde el pasado 25 de mayo, cuando Salomón aprovechó el cumpleaños de ‘Mama Olga’, abuela de Laura, y un importante acontecimiento en la familia, para dar el paso… Pero no todo salió como él lo tenía pensado.



“Salomón me iba a proponer matrimonio con un globo gigante que venía guardado en una caja, y que llevaría a la casa de mis papás donde era la celebración. Sin embargo, como era tan grande, lo traían en una camioneta de platón que terminó inmovilizada por un policía de tránsito de Cartagena. Cuando por fin llegó, la caja no entró por la puerta. Entonces tuvo que armar toda una estrategia para que saliéramos y, cuando me pidió que la abriera, el globo no se quedó anclado al piso, sino que salió volando y no alcancé a leer el mensaje que decía: ¿Quieres casarte conmigo?”.



Aunque todo suene caótico, el final de este capítulo de sus vidas salió como debía ser, pues Laura aceptó e hizo realidad su mayor sueño: casarse. “Fue la más ‘imperfectamente’ perfecta pedida de mano. No fue en la playa ni en otro país. Ocurrió en mi casa, con mi familia”.

Capítulo cuatro

Camino al altar



Por supuesto, la boda se realizará en Cartagena y hasta el momento la fecha está reservada, pero será a comienzos del próximo año en la Catedral. La decoración no tendrá rosas; serán flores con tonalidades verdes, y ella llevará un vestido corte princesa. En cuanto a la comida, sin duda, tendrá ingredientes caribeños. De los platos principales está encargada Laura, y de los postres, Salomón. La música estará a cargo de Boris García, quien prepara un variado repertorio de ritmos autóctonos. “Estamos muy emocionados y procuramos viajar una vez al mes para reunirnos con todas las personas que nos están ayudando. Ya hemos llorado organizando todo, pues, la verdad, somos muy sensibles y, de solo imaginarnos cómo será todo, nos conmovemos”.



Luego de la boda, la nueva pareja de esposos, seguramente, seguirá un camino de amor y éxitos, pero desde ya Laura tiene muy claro que en un año espera estar embarazada de su primer bebé: no titubea ni un segundo cuando afirma que tendrán familia muy rápido. “Quiero tener cuatro hijos y Salo me dice que sí, por eso deseo ser mamá muy rápido y disfrutar de ellos”.



No puede haber un mejor final para esta pareja que se conoce desde hace diez años, pero, sin duda, esta historia continuará…

Cartagena, más que la ciudad donde nacieron, es el lugar donde nació el amor y donde irán al altar.



“Después me enteré de que Salomón ahorró, por cuatro años, en dos alcancías, billetes y monedas, para comprarme el anillo de compromiso”.



“Mientras todas mis amigas decían que querían ser ingenieras, médicas y demás, yo respondía que quería tener un matrimonio, una familia e hijos”.



No le teme al matrimonio y espera repetir el ejemplo de sus padres, que llevan 42 años juntos y sus abuelos, 65.

Descubriéndolos



Laura ha participado en varias producciones nacionales, entre ellas la segunda temporada de La ley del corazón y La luz de mis ojos, dirigida por Jorge Alí Triana. También actuó en Guía sexual para el fin del mundo, una comedia y obra de teatro dirigida por Dago García y, junto con Mario Espitia, en la serie Love motel, de Telecaribe. “Esta última fue un sueño hecho realidad, pues quería hacer algo con la televisión regional, y fue una hermosa experiencia”.



Salomón, tiene 38 años; al igual que su novia, nació en Cartagena y realizó sus prácticas en el canal RCN como asistente de producción en la telenovela Merlina, mujer divina. Luego se abrió camino en el programa Estilo RCN y finalmente llegó a trabajar en Muy buenos días junto a Jota Mario Valencia con quien estuvo ocho años. Tras su retiro, fue invitado a viajar a México para participar en el reality Reto 4 elementos, en el que fue finalista.

