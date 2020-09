Juana Valentina Restrepo cuenta la conmovedora historia de su marca

Mi gusto por el maquillaje no es reciente. Aprendí a maquillarme viendo a mi mamá y con los cosméticos de ella. Para mí, es un arte con el que se puede crear, explorar, experimentar y expresar. Hoy te maquillas de una forma y si no te gustó o sientes que te equivocaste en el proceso, no importa, lo cambias y tienes la oportunidad de reinventarte y reinterpretarte. De cierto modo, es una metáfora de la vida: puedes tropezar o cometer errores, es de humanos, pero te das cuenta, corriges y sigues adelante.



Por eso mi empresa, Splendor98, está relacionada con el mundo del maquillaje. Mi sueño (que ya estoy cumpliendo) era presentar en nuestro país a figuras del make up internacional, como Daniela Ordóñez o el mexicano Luis Torres (con quienes ya hemos trabajado exitosos eventos), para que compartan sus técnicas y las tendencias de este arte.



Recuerdo que tenía 18 años cuando empecé a sufrir de anorexia y de bulimia. Superar estas enfermedades para mí es una constante lucha diaria, pero cuando uno tiene a Dios en su corazón, lo tiene todo. De ahí el lema de mi empresa: “Activa tu luz”.

Crear y probar nuevos maquillajes es terapéutico. El día que estoy estresada empiezo a explorar con mis cosméticos y a intentar nuevas pinceladas. Me distrae, me divierte y me relaja FACEBOOK

Sé que todas las mujeres tenemos esa luz, pero debemos aprender a encenderla, por eso he creado un espacio para quienes quieran potenciar su brillo interior, que por cualquier circunstancia de la vida quizá se les ha ido apagando.



Desde mi experiencia quiero compartirles no solo a las mujeres, sino también a los hombres, que somos lo suficientemente buenos sin necesidad de tener a alguien al lado que nos valide, y que tampoco debemos seguir los estereotipos que nos impone la sociedad.



Decidí que ese momento difícil de mi vida cobrara sentido para ayudarles a otros a encontrar su luz en la oscuridad por la que estén pasando. La lucha contra estos trastornos alimentarios no es fácil, pero tampoco imposible. Yo me animé a contarla en mi canal de YouTube dos años después de vivirla. Obviamente, cuando uno tiene anorexia y bulimia dice: ‘Yo no tengo nada, yo estoy bien’, pero situaciones como que te desmayes o se te baje la presión y ver a tu familia mal por tu estado de salud… todas esas cosas golpean tu realidad y te hacen reaccionar.



Hoy me quiero mucho más, valoro tener salud y a Dios y a mi familia. Ellos me quieren tal como soy y con amor me enseñan a mantener encendida mi luz. Y esa luz es la que les quiero compartir.

¡Empodérate! Eres bella por naturaleza

Splendor98 es la marca de Juana Valentina Restrepo, que además de invitar a primeras figuras del 'make up' internacional para que dicten talleres de automaquillaje, ayuda a las personas a encontrar y mantener encendida su propia luz.



La puedes encontrar en Instagram como @splendor98. Refleja la filosofía de vida de esta estudiante de comunicación social, quien es fiel a su fe y le imprime una pasión desbordante a cada uno de sus proyectos personales y profesionales.

Más allá de brindarles la oportunidad a los amantes del maquillaje de aprender este arte, de la mano de primeras figuras internacionales, está enfocada en activar esa luz interior que tiene cada ser humano, para que crea en sí mismo y en todo su potencial.

JUANA VALENTINA RESTREPO

Instagram: @JuanaValentina

