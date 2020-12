Ecos de la moda sostenible: somos lo que usamos

“Lo que es basura para ti, puede ser un tesoro para mí”. Así, María del Pilar Puerta, creadora de la tienda Desprendarte, explica la acogida de los negocios de ropa de segunda mano y otras iniciativas de reciclaje.



Esta administradora de negocios internacionales y marketing se sumó a la onda de la moda sostenible con la compra y venta de ropa de poco o ligero uso.

Aprendió a integrar este concepto en Estados Unidos. Al regresar a Colombia se dio cuenta de que este mercado no estaba tan desarrollado y que muchas personas aún tienen tabúes al respecto. Entonces, empezó a enseñarles la idea a sus amigas. En un cuarto de su casa nació Desprendarte y a los tres meses abría su propio local en Bogotá.

María del Pilar Puerta asesora a sus clientas para que creen outfits fuera de serie con prendas de segunda. Foto: Carrusel

Otras alternativas sostenibles están adoptando compañías como Reebok. “Estamos trabajando de la mano con las fábricas, no solo para aumentar la cantidad de materiales sostenibles que usamos, sino también para mejorar las condiciones laborales, reducir el uso de químicos, de agua, favorecer el uso de energías renovables y reducir el impacto que genera el envío de productos a nivel global”, dice Marcela Roa, gerente de marca y comunicaciones de la firma en Colombia.



Sus esfuerzos los están concentrando en productos con la etiqueta 'Reecycled', creados con materiales reciclados o reutilizados, y los que tienen etiqueta 'Reegrow', hechos a partir de materiales naturales, que crecen en la tierra.

María Luisa Ortiz le apuesta a la transformación de las prendas para nuevos usos. Foto: Carrusel

Seven Seven está dando pasos en esa dirección y lanzó su primera colección cápsula hecha con fibras recicladas, biodegradables y en cuyo proceso se redujo el consumo de agua y de químicos hasta en un 80 por ciento. Y la diseñadora María Luisa Ortiz, abanderada de la transformación de prendas para un nuevo uso, transformó los uniformes de Esenttia en una cápsula de prendas recicladas y atemporales en las que presenta siluetas holgadas y 'oversized'.



Los nuevos emprendedores como Johnny Quintero, cocreador de Bre A The, una marca colombiana de gafas, también se sintonizan con esta iniciativa global.



“Nuestros diseños son en acetato fabricado de celulosa proveniente de la pulpa de los árboles, y para que sea biodegradable ciento por ciento pasa por una composta industrial durante 180 días”.



Eleonora Morales. Foto: Carrusel

Dona y cuida tu planeta

Hace cinco años, American Eagle comenzó su campaña ‘Dona tu jean’ sin grandes pretensiones, pero sí querían “saber cómo la gente respondía a una campaña social que consistía no solo en apoyar a jóvenes en su proyección social, sino darle una segunda oportunidad de uso a la ropa para disminuir la contaminación que genera la industria de la moda”, cuenta María Mercedes Jaramillo, gerente de mercadeo para Colombia de American Eagle.



Este año, están apoyando a jóvenes en situación de alta vulnerabilidad. Los jeans donados se venderán a precios asequibles en mercados de barrios a través de la plataforma Limpia tu clóset.



“La idea es no regalarlos para que las personas entiendan que deben luchar por lo que quieren y cuiden la prenda”, dice. Con el dinero recaudado comprarán portátiles, tablets y computadores que serán donados a comunidades que no tienen acceso a estos dispositivos electrónicos y los necesitan, y más en este tiempo de pandemia.



FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ

REVISTA CARRUSEL