Inés María Zabaraín, durmiendo con el ‘enemigo’

Ella encarna los nuevos años de la mujer contemporánea cuando cumple 50 y se ve de 30. Está genial. Y se alista para su nuevo reto, presentar la franja estelar de Noticias RCN, aunque eso signifique retar al amor de su vida.

No pierde el sabor caribe. Aún conserva el acento y lleva en la piel a su Santa Marta del alma, la ciudad que la vio crecer y a donde vuelve cada vez que puede. Allí con una serenata de Carlos y Guillo Vives, festejó recientemente sus 50. Lo hizo en compañía de sus padres, su esposo, Jorge Alfredo Vargas; dos de sus hijos, pues Sofía, recién acaba de viajar a París a radicarse por un año. “Fue una gran sorpresa. Sabía que nos íbamos de viaje, pero nunca sospeché que Jorge se había aliado con mi familia para festejar esta fecha. Fui muy feliz, más cuando a media noche llegaron Carlos y Guillo Vives. Cantaron rancheras y boleros. Fue muy emotivo y nostálgico”, cuenta Inés María.

Ha comenzado a vivir el síndrome del nido vacío, pues ya vio salir de casa a su hija Sofía, para perseguir sus metas. Foto: Hernan Puentes

Y aunque llegar al ‘quinto piso’ les resulta un acontecimiento un tanto desalentador, e incluso, digno de ocultar a muchas mujeres, a la presentadora le ocurre todo lo contrario. Del tema habla sin tapujos, ni miedos. Asume esta nueva etapa con orgullo, tranquilidad y satisfacción. Siente que ha cumplido sus objetivos.



“Me parece muy chévere llegar a esta edad, sin ponerle arandelas al tema. Ya pasaron los 20, los 30 y los 40, y los viví con mucha alegría y entusiasmo. Ahora, espero hacer lo mismo con los 50, los cuales me parecen maravillosos, porque uno se encuentra más tranquilo y maduro. Disfrutaré a mis hijos de otra manera, ya son grandes y lo haré desde una perspectiva de mayor acompañamiento. Además, vendrán planes diferentes para Jorge y para mí”.

Observar a la familia Vargas-Zabaraín permite concluir que los dos presentadores han realizado un excelente trabajo como padres. Laura, la mayor, tiene 21 años y estudia Ciencias Políticas en la universidad de Los Andes. Le gusta el periodismo y colabora con el periódico de la Facultad de Derecho. Sofía, de 18, acaba de graduarse y ya se instaló en Francia. Finalmente, Felipe, de 16 años, se graduará en dos años.



“Son seres humanos muy especiales, diferentes el uno del otro. Laura es extrovertida, estudiosa, le encanta hablar; es muy alegre y disciplinada. A Sofía le gusta mucho el periodismo, pero enfocado en la parte digital, de hecho, antes de irse trabajó como community manager de un campo de verano. Ella edita y nos hace los videos de la casa, registrando cada momento importante. Felipe prefiere estudiar una ciencia exacta. Él es muy amoroso, consentidor y detallista, en especial conmigo”.

Entre amor y humor

Lleva 23 años casada con Jorge Alfredo. Considera que el éxito de su matrimonio radica en la unión de tres grandes factores. El primero, es que, desde un comienzo, los dos soñaban con lo mismo. Deseaban tener un hogar y tres hijos, lucharon por ello y han logrado sacarlos adelante. Segundo, el amor, pieza fundamental que junto a la honestidad, el valor más importante que les heredaron e inculcaron a sus hijos. Por último, el humor, un ingrediente gracias al cual todo fluye mejor, aún en los peores momentos. “Hemos vivido años maravillosos. Pienso que una relación funciona si las dos personas quieren lo mismo y se concentran en ese objetivo. Además, la risa es primordial, y Jorge tiene una chispa impresionante. Eso nos hizo hacer ‘clic’ desde un comienzo”.

La nueva cara de RCN

Los 50 años y esta nueva vuelta al sol, llegan acompañados de trascendentales retos profesionales. Después de ocho años de conducir el Noticiero CM&, Inés María recibió una oferta para convertirse en la nueva presentadora de Noticias RCN, en su franja prime.



“Juan Lozano, ahora el director del informativo, me invitó a formar parte de este proyecto. Le dije que confiaba plenamente en él, y con esa convicción acepté. Estoy muy contenta de entrar en un lugar lleno de seres humanos buenos y con ganas de trabajar. Encontré un ambiente de trabajo increíble donde aspiro dar lo mejor de mí y ojalá permanecer muchos años. Deseo hacer nuevos amigos y llenarme de nuevos aprendizajes”.

Lleva 23 años casada con Jorge Alfredo Vargas. Ahora ambos inician una nueva etapa personal y profesional. Foto: Hernan Puentes

Esta decisión no la tomó sola. No. Contó con la aprobación de su familia en pleno. Ya, en otras oportunidades, había trabajado en un canal diferente al de su esposo, pero esta será la primera vez en que juntos, marido y mujer, se enfrenten por conquistar el rating en un mismo horario, el de las 7 de la noche.

“Hablé con ellos y les conté sobre la oportunidad. Entre todos vimos los pro y contras, y al final, nos pareció chévere el desafío. He sido mamá de tiempo completo y en todo momento por encima del trabajo han estado ellos. No obstante, ya tengo hijos grandes, y juntos tendremos unos horarios más manejables. Y en cuanto a lo de estar en canales opuestos, no es un problema. Nosotros no llevamos trabajo a casa. Tenemos muchas más cosas en común de qué hablar. Con profesionalismo y prudencia de parte y parte manejaremos nuestro tema laboral. Nuestras vidas seguirán igual”.

Con la tranquilidad, el aplome y la inteligencia que la caracterizan, Inés María se prepara para conquistar nuevas audiencias y, al mismo tiempo, seguir haciendo lo que más le gusta: informar a los colombianos, un universo donde, según piensa, tiene mucho por hacer y aprender. “No veo cerca un retiro. Por el contrario, deseo seguir al frente de una cámara por largo rato. Más adelante, cuando lleguen épocas de mayor calma, Jorge y yo nos iremos”. Y será en ese momento cuando retorne a su punto de partida: Santa Marta.

Decálogo de colección

• No le gusta ir al gimnasio, prefiere tomar clases de baile.

• Para mantenerse en forma camina dos veces por semana. “No me gusta trotar ni correr. Soy de poco ejercicio”.

• Le encanta el cine, pero puede ir muy pocas veces.

• ¡Su plan favorito! Ir a Gaira. “Es Santa Marta en Bogotá”, dice.

• Le fascinan los vallenatos, el merengue y los porros colombianos.

• No le disgustan algunas canciones de reguetón. “He aprendido a escuchar la música de mis hijos, su ritmo es pegajoso, pero sus letras no me gustan tanto”.

• Le encanta estar en su casa, es su mejor refugio. Allí encuentra paz y tranquilidad.

• Su gran debilidad es el chocolate, una tentación a la que no puede decirle ‘no’. “Me cuido en harinas, con los dulces me cuesta”.

• Desde hace mucho tiempo visita a la dermatóloga María Bernarda Durango. “Le hago caso a todo lo que me dice. Toda mi familia también la consulta”.

• El plan infaltable de los domingos es almorzar en familia, y en la tarde, asistir a misa con su esposo e hijos.

