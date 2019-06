Horóscopo para julio

Llega el ciclo adecuado para efectuar ajustes, cambios favorables y nutrirte de nuevas experiencias positivas. Ah, y ponerte a dieta de emociones, personas y pensamientos tóxicos. Consulta tu signo (y el de tu jefe).

Cáncer

(Junio 22 – Julio 23)

¡Feliz cumpleaños! Venus, que transita por tu signo, fomenta beneficios y soluciones inesperadas y expande tu capacidad de impactar sobre los demás. Logros y éxitos en el campo profesional, viajes al extranjero y apoyo de personas influyentes. Momento clave para fijarte nuevos objetivos y darles prioridad a asuntos de tu hogar y a los hermanos o amigos que requieran de ti. Astrodieta: Nutre tu vida de escritos positivos y jornadas laborales libres de altercados innecesarios.

Leo

(Julio 24 – Agosto 23)

La fuerza de Marte en tu signo te dota de nuevas energías y te lanza a la conquista de logros. Maneja con prudencia las tensiones. Época para no tomar riesgos innecesarios en el ámbito económico y pensar muy bien antes de hablar. Astrodieta: Recarga tu cuerpo con la energía del sol, en la mañana.

Virgo

(Agosto 24 – Septiembre 22)

Llega la época para concretar éxitos en tu vida profesional y cosechar ganancias económicas. Maneja con una actitud positiva los altibajos que se te puedan presentar durante los viajes y sé prudente en tus comunicaciones y reuniones laborales. Astrodieta: Dale a tu cuerpo una limpieza energética.

Libra

(Septiembre 23 – Octubre 23)

Escenario favorable para empacar maletas y disfrutar de excelentes viajes. En el campo laboral, los ascensos y reconocimientos están a tu favor. La vida te sonríe y celebra en grande tus logros. Astrodieta: Proponte una disciplina en tus horarios de comida y disfrútala como si fuera la última.

Escorpión

(Octubre 24 – Noviembre 22)

Aplausos para ti, pues tu economía se encuentra en un ciclo favorable para generar ganancias. Expresa tus ideas de forma armónica y evita las confrontaciones. Reactiva tu conexión espiritual. Astrodieta: Desecha de tu vida pensamientos y emociones tóxicas.

Sagitario

(Noviembre 23 – Diciembre 21)

En el amor, maneja con inteligencia las turbulencias con tu pareja. Cuida tu salud y toma correctivos para que fluyas de manera sana. Atesora tu dinero y no tomes decisiones apresuradas en el trabajo. Astrodieta: Ingiere comidas libres de grasa y haz ejercicios físicos y espirituales para recargar tu energía.

Capricornio

(Diciembre 22 – Enero 20)

Tiempos favorables para alianzas y sociedades en el campo profesional. El planeta Venus te invita a sellar compromisos de unión con la pareja. Tómate el tiempo necesario para resolver situaciones inesperadas en la familia. Astrodieta: Mantén, en especial ahora, una actitud positiva frente a la vida.

Acuario

(Enero 21 – Febrero 19)

En el plano sentimental, están de tu lado los viajes en pareja; así que es un buen momento para el romanticismo. Aprovecha la energía del planeta Marte para vender o comprar vehículo. Astrodieta: Sal al aire libre y rodéate de la naturaleza, y organízate para minimizar las intensas jornadas laborales.

Piscis

(Febrero 20 – Marzo 20)

Aprovecha la buena energía para comprar, vender o remodelar tu casa. Reúnete con hermanos y demás familiares, y comparte con ellos una deliciosa cena. Las ganancias ocasionales están de tu lado. En el amor, saca un momento para la sensualidad y los placeres. Astrodieta: Ejercita tu mente a través de la meditación.

Aries

(Marzo 21 – Abril 20)

En el amor, momento favorable para concretar alianzas estables y viajar con

tu pareja. Tu planeta regente en el signo de Leo te anima a lanzarte a crear tu propia empresa y les hace un guiño a las sociedades con familiares. Astrodieta: No ‘pelees’ tanto y nútrete de la energía de los rituales con velas.

Tauro

(Abril 21 – Mayo 21)

Época para emprender nuevos estudios y mejorar tu economía en otras ciudades. Ciclo para legalizar, comprar y vender finca raíz. Maneja con prudencia las eventualidades en el hogar y las diferencias que tengas con miembros de tu familia. Astrodieta: Nutre tu piel y espíritu con terapias con lodo.

Géminis

(Mayo 22 – Junio 21)

Ciclo productivo y favorable en el plano económico para generar ingresos y establecer alianzas con socios. Los viajes con los amigos están a tu favor. En temas de salud, época para visitar al médico y cuidarte de los excesos. Astrodieta: Reajusta tu alimentación y llena tu mente de literatura romántica.

Sé prudente y sopesa tus decisiones a la hora de firmar documentos; fluye de manera positiva ante la lentitud o los contratiempos que se presenten en viajes o negocios. Foto: Fotolia

Fechas clave

Prepárate para el 2 de julio, día del eclipse total de sol. Es el último que podremos ver en 2019. Es una condición estelar adecuada para cerrar ciclos, renovar tu vida familiar y dejar atrás comportamientos que sabes que no te favorecen, pero que te cuesta erradicar.



Entre el 7 y el 31 de julio, Mercurio retrocede en su órbita, por lo cual es recomendable que pienses muy bien en lo que vas a comunicar a otros, para no ‘embarrarla’, y trabajes en el propósito de no albergar pensamientos pesimistas o ligados al pasado. ¡Ojo! Sé prudente y sopesa tus decisiones a la hora de firmar documentos; fluye de manera positiva ante la lentitud o los contratiempos que se presenten en viajes o negocios.



El 16 de julio tendremos el eclipse de luna parcial (la Luna transita en Capricornio): enhorabuena, llega el momento propicio para la introspección y el perdón.

¿Qué son...?

Eclipse total de sol: Es el fenómeno estelar que se produce cuando, visto desde la tierra, la Luna oculta totalmente al Sol. En astrología se le conoce como el aspecto ‘Sol y Luna en conjunción’.



Eclipse de luna parcial: Corresponde al evento estelar que se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, el cual genera un cono de sombra que oscurece a la Luna. Los eclipses lunares solo pueden ocurrir en la fase de luna llena.





CARRUSEL