Horóscopo de diciembre 2020: recárgate del amor en familia

Este mes contará con eventos estelares importantes como el eclipse solar total del 14 de diciembre y el solsticio de invierno para el hemisferio norte, el 21. Aprovecha para cerrar ciclos y agradecer al cielo por el presente. Comparte con los tuyos el maravilloso regalo de la vida y recárgate del amor en familia. Empodérate con fe y optimismo para el 2021.

Fechas clave de diciembre

El primero de diciembre, Mercurio ingresa a Sagitario, aprovecha para emprender viajes, estudios y tratos comerciales en otros países. El 11, el Sol se empalma en un ángulo armónico con Marte, aumenta tu vitalidad haciendo deporte, toma la iniciativa y concentra tu energía en actividades pendientes.



El 13, Mercurio formará un ángulo tenso con Neptuno, debes estar atenta y evitar las distracciones a todo nivel; no te dejes nublar por pensamientos densos. También, el 14, un eclipse solar total en Sagitario será el escenario favorable para diluir creencias limitantes que te han estancado; planifica y mira con fe y optimismo nuevos horizontes.



El 21, tendremos el solsticio de invierno para el hemisferio norte y de verano para el sur. Esta es una celebración ancestral propicia para renovar energías, reflexionar sobre lo vivido y establecer bases sólidas para un nuevo comienzo.



El 23, Marte formará un aspecto tenso con Plutón: conserva la calma y la prudencia frente a las circunstancias que te lleven a reaccionar impulsiva y temerariamente. Por último, el 29, con una espléndida luna llena en Cáncer, deja en el pasado situaciones densas y recárgate de actitudes y emociones positivas. Acércate a los tuyos, nutre y fortalece tus lazos familiares.

Vea con atención lo que le deparan los astros este mes. Foto: iStock

Aries (Marzo 21 – Abril 20)

Planea y proyéctate en nuevos caminos geográficos que mejoren tus condiciones laborales y conocimientos académicos. Cielo favorable para solucionar asuntos jurídicos y tramitar documentos. En momentos de tensión, respira, conserva la calma y evita rencillas.

Tauro (Abril 21 – Mayo 21)

Transmuta comportamientos que te restan energía. Presta atención a temas familiares que necesitan ser resueltos. Ajusta tus finanzas; tu persistencia te ayudará a mejorar tus ingresos. Concreta sociedades productivas con terceros y renueva vínculos con tu pareja.

Géminis (Mayo 20 – Junio 19)

Cielo favorable para cimentar las bases de tu hogar y formalizar tu relación de pareja. Las alianzas comerciales con cercanos están a tu favor. Elude los excesos, protege tu salud y hazte un chequeo médico. Atiende temas con documentos y firma de papeles.

Cáncer (Junio 20 – Julio 21)

Aprovecha el cielo estupendo que tienes para mejorar tu economía. Venus en el eje del amor te invita a vivir el romance y el placer en pareja. Amplía tu campo de acción laboral en otras localidades. Acércate a tus hijos y comparte actividades para elevar su creatividad.



Leo (Julio 22 – Agosto 21)

Tiempo para armonizar tus relaciones familiares, embellecer tu vivienda o si estás pensando en mudarte. Sal de la rutina y tómate unos días de descanso con tu pareja. Los juegos de azar están bien aspectados. Crea espacios de integración con amigos.

Virgo (Agosto 22 – Septiembre 21)

Atiende situaciones domésticas y del hogar. La creación de negocios productivos con tus hermanos te permitirá mejorar tus finanzas. Estudia y profundiza en áreas de tu interés. No te enemistes con familiares, mantén la calma y no abuses de la velocidad.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 21)

Cielo favorable para tus finanzas; diversifica tu economía con nuevos emprendimientos y ajusta tus egresos. Descansa y reconéctate con la naturaleza. Afianza lazos con tu pareja y resuelve temas relacionados con el funcionamiento de vehículos y su documentación.

Escorpio (Octubre 22 – Noviembre 22)

Ciclo para atraer situaciones positivas y alianzas con amistades que te ayudarán a incrementar tus finanzas. Los contactos con multinacionales o el extranjero serán claves para mejorar en esta área. Protege tu salud, no arriesgues tu integridad física.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Sonríe, renuévate y celebra en grande un nuevo año de vida. Ciclo positivo para trazar nuevas metas y disfrutar con tus seres queridos. Buen momento para brillar con luz propia y conquistar objetivos profesionales. Aprovecha las oportunidades de asociarte y construir alianzas productivas. Maneja de manera inteligente las discrepancias que se presenten con tus amistades. Cuida tu vitalidad con sana alimentación y actividad física constante. Este fin de año estaría muy bien que recorrieras nuevos caminos y disfrutaras unas placenteras vacaciones.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Haz un alto en el camino y renuncia a lo que te impide vivir a plenitud. Conéctate con tu espiritualidad y encuentra la paz que anhelas. Busca aliados para el emprendimiento que tienes en mente. Eleva tu romanticismo en pareja y dale importancia a tu salud.

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

Excelente periodo para tocar puertas, sellar alianzas productivas y hallar oportunidades profesionales en otras ciudades. En el plano afectivo, aclara tus sentimientos y habla con tu pareja. Los viajes están a tu favor, visita a tus seres queridos.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 19)

Temporada magnífica para ascensos, logros y reconocimientos profesionales. Los temas asociados con el extranjero y tu productividad laboral mejorarán tus ingresos. Buen momento para viajar y estudiar en otro país. Sella acuerdos con tu pareja y recarga tu vida de paz.

¿Qué es el solsticio?

La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que significa ‘sol quieto’. Durante el solsticio, el sol se encuentra más cerca de uno de los hemisferios, provocando que el día tenga una mayor duración allí. Y, a su vez, que la noche sea más larga en el otro hemisferio.



Los solsticios son aquellos momentos del año en los que el Sol alcanza su máxima declinación norte y máxima declinación sur con respecto al Ecuador terrestre. Ocurre dos veces por año, entre el 20 y el 21 de junio (verano) y entre el 21 y el 22 de diciembre (invierno).



Estos días están cargados de una energía única, por eso, aprovéchalos para hacer rituales en los que de manera simbólica cierres ciclos con gratitud y amor y te abras a nuevas oportunidades, enmarcadas en la luz y la transformación.

Los solsticios ocurren dos veces por año, entre el 20 y el 21 de junio (verano) y entre el 21 y el 22 de diciembre (invierno). Foto: iStock

Fogata de la transformación

En el día, limpia todos los espacios de tu hogar, abre las ventanas y permite que la luz y tu energía de amor y alegría inunden cada uno de ellos. En la noche, busca un espacio de paz y silencio en el que puedas hacer, sin afanes, una evaluación personal de este último ciclo del año. En una hoja escribe todos los bloqueos, obstáculos, pensamientos y acciones que te llenaron de tristeza, frustración, rabia, pereza, impotencia, desidia y que sientes que no te permitieron cumplir con tus propósitos y anhelos.



Aparte, en otra hoja, escribe todo aquello que sueñas y quieres alcanzar, tus objetivos, metas y deseos, y pon la fecha en la que quieres lograr cada uno de estos. Léelos y luego rompe la primera hoja y en un recipiente de metal quema los pedazos al tiempo que traes a la mente cada uno de los momentos vividos en los que hayas sentido limitaciones y malestares físicos, emocionales y mentales por lo no vivido o no realizado. Reflexiona sobre los aprendizajes que te dejaron y agradece por cada uno de estos.



(Además: Así se vive la Navidad en tiempo de pandemia).



Visualízate dejándolos atrás con tranquilidad y avanzando con la energía renovada y la fe puesta en que mejores días vendrán. Bota las cenizas. Toma la otra hoja, la de tus sueños, metas y anhelos, léelos a conciencia e imagínate realizándolos rodeada de amor, paz y esperanza. Guárdala en un lugar que recuerdes y que te permita estar chequeando de tanto en tanto cómo vas en el cumplimento de tus deseos.



REVISTA CARRUSEL