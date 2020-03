Fitness mental: experimenta cómo fortalecer tu mente... desde ya

Así como ejercitas tus piernas para correr más rápido o tus brazos para cargar más peso, tu cerebro necesita práctica para procesar los acontecimientos, buenos y malos. También, precisa de inteligencia emocional que te ayude a superar los obstáculos que inevitablemente te pondrá la vida

Con esta intención, Amy Morin, reconocida psicoterapeuta convertida en autora de superación personal, escribió el best seller Las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, el cual fue publicado en 2014 y llegó a las listas de los más vendidos de USA Today y The Wall Street Journal; además, se ha traducido a 33 idiomas.



Su mensaje ha llegado a personas de todas las nacionalidades, quienes se identifican con sus palabras, y hace unos días lanzó en Colombia una nueva edición de esta obra, pero solo para mujeres. Según ella, la clave para descifrar por qué algunas personas son capaces de convertir estas luchas en fuerzas recae más en lo que no hacen que en lo que hacen.



Luego de haber vivido malas experiencias en carne propia, se dio a la tarea de analizar a sus pacientes de terapia para descubrir qué es lo que lleva a ciertas personalidades a salir airosas de una mala experiencia.(Lea también: Entrenemos nuestros cerebros para ver lo que los ojos no pueden)

De acuerdo con sus conclusiones, tú podrías empezar a eliminar, desde ahora, los hábitos que las mujeres mentalmente fuertes no tienen y que te harían más fuerte que lo que fuiste ayer. Toma nota de tus nuevos ‘NO’.



• No te compares con otras personas: no es fácil en tiempos de redes sociales, pero pensar que el pasto es más verde del otro lado es un camino directo a la infelicidad. Agradece lo que tienes y aprende que cada ser libra batallas que tú desconoces.



• No insistas en la perfección: ¿qué significa esta palabra para ti? Probablemente algo distinto de lo que representa para el vecino, y, como la perfección está en los ojos de quien mira, aprende a sentirte satisfecha cuando has hecho tu mayor esfuerzo.



• No veas la vulnerabilidad como una debilidad:. la imagen de mujeres irrompibles que no sufren y no lloran, trabajan y se ocupan de la casa, cumplen con sus compromisos sociales y se ven impecables es irreal. Tienes desaciertos y defectos; aprende a reconocerlos para mejorarlos.



• No dejes que la falta de confianza evite que alcances tus metas: es normal sentir miedo por lo desconocido, pero te arrepentirás más de lo que no has hecho que de lo que sí. Date la oportunidad de luchar por tu sueño y, si fallas, levántate e inténtalo de nuevo.



• No sobrepienses todo: es más fácil decirlo que hacerlo, pero cortar con los pensamientos que giran en círculos es sano para tu mente y tu cuerpo. Mejor, dedica esa energía al punto anterior; la necesitarás si quieres tener éxito.



• No evites los retos difíciles: una cosa es avanzar con pequeños pasos, y otra, no querer dar pasos grandes. Entiende la diferencia entre ambos, para que vayas sin miedo y preparada lo mejor que puedas tras lo que quieres.



• No menosprecies a otros para sobresalir: hay personas que se sienten bien al hacer sentir mal a otras. No seas como ellas. El verdadero triunfo se comparte. Además, no sabes cuándo podrías necesitar de alguien a quien despreciaste hoy.



• No dejes que los demás limiten tu potencial: tu familia, tu pareja, tus amigos, si alguien te dice que no puedes hacer algo o, peor, que no lo mereces, está hablando de sus propias limitaciones. Tú decides las tuyas.

Amy Morin, la autora del libro. Foto: Cortesía Penguin Random House

La mente de Amy

​Se considera una psicoterapeuta convertida en autora ‘accidental’. “Comencé mi carrera pensando en cómo ayudar a otras personas a ser mentalmente fuertes. Después de perder a mi madre y a mi esposo, mi interés en la fortaleza mental se volvió personal.



En 2013, durante uno de mis puntos más bajos, me escribí una carta sobre todos los malos hábitos que quería evitar. Cuando terminé, tenía una lista de 13 cosas que podrían despojarme de la fortaleza si las dejaba. Unos días después, la publiqué en línea. Esperaba que alguien más lo encontrara útil. Nunca imaginé que resonaría en tanta gente, pero la carta fue leída más de 50 millones de veces. En cuestión de días, un agente literario llamó y me sugirió que escribiera un libro”. Amy ha escrito tres libros desde entonces y es profesora de psicología en la Universidad Northeastern.



Busca su charla TEDx en www.ted.com. “El secreto para volverse mentalmente fuerte” es una de las más populares. Se ha visto más de 10 millones de veces en todo el mundo. Morin, con base en evidencias científicas y casos de sus pacientes, nos enseña cómo la fortaleza mental puede provenir de todas partes, independientemente de tu situación laboral, social, familiar o amorosa.

