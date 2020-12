Los famosos nos recomiendan qué hacer en estas vacaciones

La gran mayoría está pidiendo a gritos que lleguen rápido las vacaciones, y más en este año tan difícil. Varios famosos nos recomiendan qué hacer, eso sí, con responsabilidad y autocuidado.



“Donde haya naturaleza”: Andrea Guzmán

Ese es el plan ideal para la actriz Andrea Guzmán, que le da vida a Yadira Pacheco en Pedro el escamoso. “Estar en una finca o al lado del mar, solo con mi familia, para evitar lugares donde haya mucha gente, o un lugar con naturaleza, cálido y con piscina”.



Si el plan es en casa, Andrea recomienda su película favorita: “Relatos salvajes, una película argentina que cuenta varias historias impactantes”.

¿Un par de libros? “Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga, una historia de amor entre dos seres totalmente diferentes en estilos de vida, una historia muy particular. Y el otro es Cómo perderlo todo, de Ricardo Silva. Te lleva a identificarte con cada uno de los personajes de manera muy profunda”, argumenta.



Y si de manualidades se trata: “Me gusta mucho intervenir imágenes con lentejuelas, piedras, canutillos, telas. Es una terapia; la recomiendo”.

“Yo recomiendo: ¡Quédate en casa!”: Sebastián Boscán

Para el actor, que representa a Leandro en Pasión de gavilanes, es mejor no salir: “Recomiendo hacer yoga, relajación, ponerse a escribir, todo lo que sea quedarse en casa para estar seguros. Yo sé que ha sido muy dura la espera, pero es necesario, entonces, inventarse planes en casa con la familia, sin mucho contacto con la gente”.



“Leer es una gran opción y definitivamente recomiendo cualquiera de Gabriel García Márquez; tienen un lenguaje muy bello”.



Y nada como ver una película estando en casa: “Recomiendo como mejor guion del mundo y mejor película, La vida es bella. Se la puse a mi hijo cuando estaba pequeño y quedó impactado. Me parece que es una clase de dramaturgia, de cosas bien hechas y lindas”.



“Lo mejor que podemos hacer es dejar la platica aquí”: Juan Carlos Giraldo

El presentador del programa La red, de Caracol Televisión, asegura que las vacaciones este año deben ser en Colombia: “Porque como la economía está tan golpeada, lo mejor que podemos hacer es dejar la platica aquí y hacer turismo en Colombia, además, porque tenemos bellezas de lugares. Creo que si uno tiene un poco de conciencia, después de lo que estamos viviendo, tenemos que comprar colombiano, consumir colombiano”, propone.



El paisa quiere aprovechar estas vacaciones para conocer varios pueblitos y nos invita a que hagamos lo mismo. “Conocer unos pueblos de Antioquia que no conozco, el suroeste antioqueño, Arboletes, Puerto Berrío, o de pronto en Boyacá, Nobsa, Monguí. En Santander, ir a Barichara, que no lo conozco”.



Y si hay tiempo para ver películas, “Love actually (Realmente amor), me encanta porque son unas historias de amor en Navidad que se entrelazan todas, es divertida, fácil de ver”.



El libro: “Recomiendo El principito, porque a medida que uno lo lee en distintos momentos de la vida, te enseña cosas distintas. Cuando estoy triste, aburrido, me lo leo. De hecho, el único tatuaje que tengo es el Principito con el zorro y la rosa”, confiesa.



El presentador y experto en moda recomienda hacer croché: “Dicen que es una terapia muy relajante”.

Un tour de uvas en La Unión: Martha Lucía Bolaños

La actriz caleña invita a que visiten su región: “El Valle del Cauca tiene unos lugares preciosos, se puede uno ir a ‘pueblear’. Roldanillo es un pueblo supremamente culto, con deportes extremos, igual que Cerrito, La Unión y su tour de uvas que es maravilloso; muy cerca del Valle del Cauca tenemos lugares hermosos. Recomiendo en este momento que nos viajemos Colombia antes de irnos al exterior”.



“Una película que recomiendo y que he visto cincuenta mil veces es Sex and the City. Los que vimos la saga sabemos que es una película obligada. Me la veo y me permito volver a creer, a soñar, a enamorarme”.

El manantial, de Ayn Rand, es el libro que recomienda la actriz para leer en estas vacaciones: “Un libro gordo que hay que leer despacio. Habla de cómo ponemos tanta energía en logros personales, pero que son tan necesarios para completar la tan buscada felicidad”, señala.



Alguna manualidad para hacer: escribir, así sea sin sentido. “Escribir es una manualidad demasiado beneficiosa porque dicen que el cerebro y la mano van atados”, argumenta.



“Ir a la playa”: Lorna Cepeda

Para la actriz, la mejor opción después de tanto encierro es la playa: “Cartagena, porque es mi ciudad natal. Hay muchas cosas por hacer”.



La película de Lorna es Cinema paraíso. “Me encantó. El que se la vea me va a entender por qué”.



Un libro que la actriz recomienda y que ha leído varias veces es El señor de los anillos. “Los tres tomos son gigantes. Cada vez que vuelvo a leerlos me encantan más, porque me meten en un mundo de fantasía, y amo eso”.

“Cartagena. Es mi lugar romance en Colombia”: Cristina Campuzano

“Amo esa ciudad; he vivido momentos maravillosos. Su gastronomía, la arquitectura. Fue un año de mucho encierro, de poco sol y me gustaría ir al final del año a entregar eso al mar”, destaca.



Cristina afirma que este año nos enseñó a valorar lo simple y a estar en familia, por eso recomienda la película “Little sunshine. Nos recuerda que la vida es como uno se la tome, no según los parámetros”.



La actriz está haciendo un libro-ejercicio. Se trata de ¿Cuál es tu historia?, de la colombiana Adriana Cruz: “Es como un diario guiado, pero tú lo haces con fotos, con recuerdos. Ha sido muy bonito porque te hace sanar muchas cosas de tu vida”.

“Mirar los hermosos paisajes de mi Santander”: Sandra Bohórquez

La presentadora de Superlike de Noticias RCN es santandereana y, por supuesto, recomienda visitar su departamento: “El plan ideal es estar en familia, al aire libre. Recomiendo visitar mi lugar favorito, Barichara, el pueblito más bonito de Colombia, por su arquitectura colonial, sus casas en bahareque, el colorido de sus calles y la comida deliciosa”.

Y para un rato de tranquilidad, la presentadora recomienda la cinta Green Book. “Es una película increíble, que muestra la época más dura del racismo”.



También aconseja dibujar. “Me encanta pintar, es relajante y muy entretenido”, sostiene.

