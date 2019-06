Juliana Galvis, pruebas superadas

Si hay una persona que pueda dar fe de la frase ‘después de la tormenta llega la calma’ es esta mujer. En menos de dos años perdió un hijo; le puso punto final a su relación de diez años con su esposo, Pedro Dávila, y sufrió algunas lesiones en el terremoto de septiembre de 2017, en México, donde residía. Sumado a todo lo anterior, estuvo sin trabajo por casi seis meses.



Pese a todas estas situaciones, no se derrumbó; por el contrario, demostró de qué está hecha. Sacó toda la fuerza y el coraje –como buena santandereana– para darse una nueva oportunidad en todos los sentidos.

En esa nueva etapa de su vida, el amor fue lo primero que llegó y tocó a su puerta. Durante un año sostuvo un romance con el empresario Raymond Bakalarz. Sin embargo, hace tan solo mes y medio decidieron poner fin a su noviazgo, a pesar del inmenso amor entre los dos.



“La distancia hizo de las suyas. Él vive en Miami, allá tiene su trabajo y a sus tres hijos, y yo estoy aquí, con nuevos proyectos y con mi hija. Por eso, con el dolor del alma y con mucho amor de por medio, preferimos dejar todo así, pues no podemos desarmar la vida de seis personas”, sostiene Juliana.

Con esa misma sinceridad y claridad que la caracterizan, también dice que está llevando ese duelo con mucha tranquilidad; rodeada de su familia, sus amigos y, por supuesto, de Agatha, su hija de 5 años, quien sin duda es su tesoro más grande.



“Creo que cuando uno se va de un lugar como se tiene que ir, todo resulta mejor y más sencillo. Los dos nos vamos con cero rencores, siendo amigos y con la sensación de haber tenido un amor bonito, que le hizo mucho bien a cada uno”.



“Raymond llegó en un momento muy importante de mi vida. Llegó a sembrar cosas bonitas en mí, en mi corazón y en mi familia. Él se portó muy bien y yo también. Siempre voy a estar agradecida por todo lo que vivimos”.

Una nueva soltería

Una nueva lección que le da la vida; sin embargo, con la fuerza y la valentía que la caracterizan, pasa la página y se prepara para su futuro. Foto: Hernán Puentes

Sí, pero, con seguridad, esto es lo que menos le preocupa ahora, y asegura que este tiempo es ideal para hacer lo que más le gusta: estar con su hija y trabajar.



“Debo tomarme las cosas con calma, hacer el duelo y limpiar mi corazón de todos los sentimientos que tengo. No estoy buscando una relación ahora, pero tampoco le cierro las puertas al amor. Aún creo en él y sueño envejecer con alguien a mi lado. Por ahora, me siento más feliz y tranquila que nunca”.



Actualmente, Juliana aparece en la serie El general Naranjo, del Canal Fox, en el papel de Claudia Luque, la esposa del protagonista, interpretado por el peruano Christian Meier.

“Llegó en un momento trascendental de mi vida. Aún estaba en México y me encontraba haciendo castings aquí y allá, sin saber qué rumbo tomar. Venía diciéndole a Dios que me pusiera en el lugar que debía estar. Fue mi regreso a Colombia y, sin duda, me enamoré de Claudia. Me dejó mil enseñanzas”.



Desde el pasado mes de abril está sumergida en otra producción, de la que no puede hablar mucho, pero de la cual asegura que también se convertirá en un gran personaje, pues pedía tener algo así, tan fuerte y radical, desde que empezó su carrera.

Sin temor a nada

“Cada prueba que llega a tu vida hace que tu alma evolucione. Si no aprendes la lección, ella te la vuelve a presentar hasta que la entiendas”. Foto: Hernán Puentes

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Juliana se encuentra muy bien; es optimista y sonríe a su futuro. Prueba de ello es su aspecto, una figura que cuida sin excesos y una belleza natural que defiende a capa y espada.



“Hoy, más que nunca, me siento bien conmigo misma, con lo que soy, por fuera y por dentro. Asumo muy bien la edad y el paso del tiempo. Aunque respeto mucho a las mujeres que pasan por cirugías, soy más amiga de lo natural. No deseo llegar a los 50 lisa; por el contrario, quiero vivir el paso de los años con mucha dignidad y no les temo a las arrugas”.



El próximo 18 de agosto cumplirá años y, más que celebrar con una gran fiesta, como dijo que haría en otro momento de su vida, espera estar rodeada de su hija, sus amigos más cercanos y su familia.



“Vivo esta fecha con más calma. En verdad, he reflexionado y solo puedo decir: ‘Qué maravilla la vida que he tenido, qué bendiciones tan grandes las que he recibido’. He recibido mucho más de lo que soñé. Me siento bien conmigo misma; madura y con experiencia”.

Parte de esa gran madurez se la transmite a su hija, quien es su razón de ser, su vehículo de sentimientos y quien realmente, hoy por hoy, le mueve el corazón, al punto que, cuando habla de ella, sus ojos se llenan de expresividad y lágrimas. “Las dos somos almas gemelas. Adoro estar al lado de ella; es mi gran compañía, vamos a cenar y hacemos plan de chicas. Soy la mujer más bendecida y afortunada de tenerla”.



Cuando le preguntamos sobre la posibilidad de tener otro hijo, afirma que eso ya no pasará. Así como ella, Agatha será hija única, por lo menos por su lado, sin dejar abierta la posibilidad de que Pedro, su exesposo, pueda tener más familia. “Las cuentas no me dan, estoy sola y los años pasan muy rápido”.



Por ahora, Juliana seguirá consolidando su carrera como actriz. Dice que quiere llegar a viejita haciendo novelas, teatro y hasta cine. También espera que la vida le dé una nueva oportunidad de tener una pareja y construir un hogar lleno de amor y felicidad.

¡Al natural! Mandamientos de belleza

Juliana es amante de la vida sana, y dice que esta es la base para tener una piel y un físico a prueba de todo. Por eso, nos regaló sus más sencillas claves y pautas de cuidado.



1. En mi vida normal no me maquillo. Me gusta dejar mi piel limpia de químicos.



2. Desde hace muchos años no uso base, ni siquiera la utilizo en mi trabajo.



3. Siempre, sin importar la hora, me desmaquillo.



4. Esto es broma: el protector solar debe ser el más fiel amigo.



5. No como carne roja desde hace 15 años.



6. El trago y yo estamos peleados. Me tomo un vino o una cerveza de vez en cuando.



7. Adoro las mascarillas, sobre todo las de sábila.



8. Hago ejercicio dos o tres veces por semana. Me gusta el pilates.



9. Evito ‘engancharme’ con cosas o personas que me hacen daño.



10. Busco estar en paz con mi corazón y mi mente. Esto, indudablemente, mejora la piel y el aspecto físico.





Texto: Ángela Landínez

Fotos: Hernán Puentes.

Locación: Complejo acuático Simón Bolívar.

Producción: Paula Sanmiguel.

Maquillaje: Juan Rojas.