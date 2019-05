Gusi, papacito por partida triple

Si hablamos de Andrés Acosta Jaramillo, seguramente te preguntarás ¿quién es?, pero si decimos Gusi, como se le conoce, sabrás inmediatamente de quién se trata y a tu mente llegarán canciones como Te quiero tanto o Tú tienes razón.



Nació en Venezuela, pero sus padres, colombianos, regresaron al país cuando él estaba muy pequeño. Por sus venas corre la música y ha compartido escenario con otros grandes artistas como Franco de Vita, Silvestre Dangond, Fonseca y Carlos Vives.



Dentro de su trayectoria fue nominado a los premios Grammy Latino, cuando formaba parte del grupo Gusi & Beto, con su álbum La Mandarina, y luego como solista con su álbum Al son de mi corazón.

Pero su carrera sigue en ascenso, en la actualidad se encuentra en los primeros puestos de los listados de la radio nacional con su más reciente canción, Ganas.

Papá de Matilde y de una segunda hija que viene en camino. Foto: Hernán Puentes

Pero más allá de su talento, este encantador y ‘guapísimo’ hombre es un esposo y padre inigualable, entregado a su familia, que celebra con nosotros, en exclusiva, la noticia de que se convertirá nuevamente en papá.

¡Qué gran noticia! Así celebras el próximo Día del Padre. ¿Cómo te sientes?



Muy, pero muy feliz y ansioso. Tengo muchas ganas de esta situación, de que nazca y conocerla. No me imagino volver a vivir ese momento único que es el día del nacimiento, algo que jamás se olvida.



¿Ya sabes qué será? ¿Cómo se llamará?



Sí, es otra niña, se llamará Josefina, la personita que llega a nuestro hogar para complementarlo.



Definitivamente, rodeado de mujeres…



Exactamente, de verdad que soy muy bendecido. Tengo un clásico por ahí rondando que se llama Mis Muchachitas, una canción que me cae como anillo al dedo y que grabé hace un tiempo con el rey vallenato Julián Mojica, pero me gustaría volver a hacerla.



¿Cómo está Ángela, tu esposa?



Ha estado muy sana, no ha tenido ningún síntoma grave ni nada que la afecte, aparte de lo normal de cualquier embarazo, y eso nos da mucha tranquilidad de poder disfrutar e ir preparando la llegada, el cuarto y todo lo demás. Cuando la vida te dice que vas a ser papá o mamá, se activa ese instinto de preparar todo para la bienvenida.

"Sin duda alguna, encontré la mejor compañera para este viaje y espero yo también serlo para ella". Foto: Hernán Puentes

¿Así te imaginabas esto de ser papá?



La verdad, uno no se imagina tantas cosas, esto es más lindo de lo que soñé.



Conozcamos un poco a Matilde, tu hija. ¿Cómo es ella?



Es una niña muy dulce y tierna. Está todo el tiempo buscando y explorando. Cada día nos enseña algo y me enamora más. Tengo la oportunidad de compartir mucho tiempo con ella, porque tengo mi estudio en la casa y eso me permite estar muy cerca de la niña. También le encanta la música y si de grande quiere seguir mis pasos, seré muy feliz de guiarla.



¿Qué haces cada mañana cuando la ves?



Cuando abro los ojos, está ahí cerca de mí o llega a mi cuarto, abre la puerta (durísimo) y me dice ‘Bu’, porque no me dice papá, sino de esa manera, y nos arrunchamos y jugamos. Pero sea la hora que sea, me encanta que me acaricie la barba y podernos mirar a los ojos un ratico. Esos momentos no tienen precio.



¿Qué actividades comparten?



Tocar el piano es una de ellas y le gusta mucho. Matilde entra mucho al estudio, le gusta estar ahí conmigo escuchando música y, aunque esté grabando, ella me hace parar todo, no le importa nada, me echa un cuento o me lleva algo de comer o algo extraño, como un zapato que haya dejado botado.



¿Cómo eres de papá?



Yo creo que lo hago bien, de hecho, me considero medio alcahueta (risas) y muy consentidor, pero todos los días procuro hacer y aprender cosas nuevas para transmitírselas a ella. También apoyo mucho en la casa porque tengo claro que esto es un trabajo de dos, de papá y mamá.



¿Qué te ha enseñado ella?



A ser más enamorado de la vida, a disfrutar cada momento, a aprender a sonreír a pesar de las situaciones. Matilde apenas cumplirá dos años, pero con una sonrisa y una mirada me desarma y me da felicidad, aunque yo haya tenido el peor de los días.

"Matilde apenas cumplirá dos años, pero con una sonrisa y una mirada me desarma y me da felicidad". Foto: Hernán Puentes

¿Ya le compusiste una canción?



Muchísimas, incluso antes de que naciera ya le tenía muchas canciones listas. De hecho, tengo pendiente iniciar un proyecto de hacer un disco para ella y otro para la muñeca que viene en camino, son cosas que tengo en el tintero.



¿Qué es lo mejor de ser papá?



Todo, definitivamente, pero hay algo que seguramente me entenderán los que, al igual que yo, son papás, y es la capacidad que tienen estos angelitos de sorprendernos cada día con cosas tan sencillas como una caricia, una palabra, un gesto o una mirada.



Cuéntanos un poco de tu relación. ¿Cuánto tiempo llevas con Ángela?



Muchos años. Fuimos novios desde que tenía 14 años. Luego terminamos y nos volvimos a reconciliar, la última etapa desde el 2007. Después nos casamos y en septiembre cumpliremos seis años de matrimonio.



La paternidad ¿te ha cambiado mucho la vida?



Totalmente, pero busco que ella también se vincule a nuestras vidas. No quiero cambiarla más de como venía. No quiero sonar egoísta, sino que es importante mantener y conservar la relación que teníamos con mi esposa. Los hijos normalmente llegan y ocupan la mayoría del tiempo y uno termina por olvidar que había una vida en pareja que debía seguir alimentándose, por eso meto mucho a Matilde en los viajes, en ese día a día o trote mío, y en el de la mamá que también es muy fuerte… Pero eso sí, procuramos estar los tres en todo.



¿Has construido la familia que soñaste?



Sin duda alguna, encontré la mejor compañera para este viaje y espero yo también serlo para ella. Estamos muy contentos, día a día aprendiendo a ser mejores. Somos conscientes de que nuestra hija ocupa mucha atención, pero hemos procurado mantener nuestra relación muy viva para que el día que ella, o mejor dicho, ellas, se vayan, nosotros sigamos enamorados como cuando teníamos nuestros primeros 15 años.

Lo que viene para Gusi: un nuevo álbum y una extensa gira

"Pronto empezaré una gira por Colombia que se extenderá hasta el 2020", dice Gusi. Foto: Hernán Puentes

¿Cómo va Ganas, tu más reciente canción?



Muy bien, es una canción que en muy poco tiempo ha logrado cosas maravillosas. Ya vamos en segundo lugar en la radio nacional y el video está próximo al primer millón y medio de visitas.



¿Por qué ponerle ‘ganas’?



Es una canción un poco atrevida, es decirle a esa persona que viste por primera vez que tienes ganas de ella, de volver a verla, de escucharla; va directo.



Después de esto, ¿qué más viene en tu carrera?



El álbum ya está en camino, nos encontramos terminando la mezcla y masterización, pero antes saldré nuevamente con otra canción y es un dueto con mi gran amigo Carlos Vives, un clásico que vamos a volver a poner en la radio, pero a nuestro estilo.



¿Te volveremos a ver en televisión?



Quisiera, es algo que me encanta y más si es con música, pero por ahora estoy con ‘ganas’ de cantar por todo lado. Pronto empezaré una gira por Colombia que se extenderá hasta el 2020.





