Carolina Acevedo revela cómo fue el 2019, su año más difícil

En la reciente entrevista para la ‘Revista Carrusel’, la actriz Carolina Acevedo decidió revelar los pormenores de lo que fue su 2019 y aseguró que fue el año más difícil de su vida. Sin embargo, sus niveles de coraje y fortaleza la ayudaron a superar las arduas pruebas.

Empezó el año completamente renovada y con muchos proyectos por delante. Su inmensa sonrisa transmite la felicidad y la tranquilidad que está viviendo. Aunque ha pasado por dos rupturas amorosas, ella dice que su hijo Mathias y su familia son quienes le han ayudado a salir adelante.

Ahora está desarrollando proyectos en el Teatro Nacional y participa en el montaje de una obra de la que ya hay tres películas. Además, también debutará como diseñadora muy pronto y habló de la marca que lanzará.



La línea de ropa estará dirigida exclusivamente para niñas. El trabajo arduo para lograr llegar al momento en el que está ahora lo hizo junto con dos socios durante los últimos dos años.



Asegura que cada uno de los diseños tendrá un toque especial.

Su pasión por la moda empezó desde pequeña. “Diseñar esta ropa es verme como era de niña y como me gustaría lucir si aún lo fuera. Son prendas con aires parisinos, atuendos que las hacen ver como niñas y no como mujeres adultas.”, aseguró.



En la entrevista también contó que, después del lanzamiento de su marca de ropa para niñas, esta podría extenderse a las mamás y a los niños. Esto como un proyecto a futuro que aún no tiene fecha establecida.



Por ahora Carolina no tiene planes de volver a la televisión, sus proyectos están enfocados en otras industrias y en otros sueños que ahora ve muy cerca de cumplir.



Todos los pormenores de esta interesante entrevista en la que cuenta algunos momentos y personas que han marcado parte importante de su vida podrá conocerlos en la edición de la ‘Revista Carrusel’ de este jueves 27 de febrero.

CARRUSEL