Tres famosas colombianas que han vivido su embarazo en pandemia

La visita de la cigüeña las tomó por sorpresa en medio de la incertidumbre que ha generado este tiempo de pandemia.



La presentadora de entretenimiento de RCN Noticias Maythe González y las actrices Angélica Blandón y Nanis Ochoa nos revelan cómo han tenido que afrontar su embarazo en medio del coronavirus.



'Me entró un susto terrible', Maythe González

Maythe tiene 54 años y nació en Venezuela. Foto: Carrusel

La presentadora barranquillera y su esposo decidieron que este año se convertirían en padres, solo que se les adelantó la cigüeña a los planes que tenían: “Todos los años viajamos a celebrar nuestro aniversario, y este año buscaríamos el bebé en ese viaje, que lo teníamos programado para abril o mayo”, dice.



Pero justo el día que comenzó el confinamiento obligatorio, Maythe recibió la noticia: “Yo empecé a ir donde la ginecóloga en enero, en febrero me dio luz verde, pero en marzo me tenía que llegar la regla, no me vino, llamo a la ginecóloga y me dice “vente y te haces una prueba de sangre”, y luego me dice “estás full embarazada”. Ese fue el día que me mandaron del canal a cuarentena.



La barranquillera había soñado con ese día y sobre todo en cómo le daría la noticia a su esposo, pero esta vez fue diferente, porque la ciudad estaba vacía y triste: “¡Dios mío, todo estaba cerrado! Me entré al primer almacén, compré unos zapaticos, le puse la prueba y le dije ‘este es tu regalo de aniversario’”, y él me dice “¡no puede ser!, ¿en qué momento?”, cuenta Maythe.

Al principio no fue fácil: “En los primeros exámenes que me hicieron tenía las defensas muy bajas. La doctora me decía ‘te tienes que cuidar mucho’. Era una incertidumbre, todavía no se sabía nada”.



Es que además la presentadora tenía un motivo muy grande para estar tan asustada. A su hermana melliza le habían diagnosticado covid una semana antes de dar a luz: “Le dio durísimo, porque además tenía diabetes gestacional, le tuvieron que inducir el parto, le quitaron el bebé ahí mismo, no lo pudo tocar, solo lo veía por una pantalla del celular. Se lo entregaron a los diez días. Una tragedia familiar. Además, ella vive en Estados Unidos, nadie podía viajar. Realmente, me embargó un miedo terrible; no quiero que nada me pase”.

La presentadora ya tiene siete meses y medio de embarazo: “Siempre soñé con una niña. Desde el primer momento le hablo y le digo Valeria. Nunca pensé en opciones de nombre de niño. Mis amigas querían hacerme el gender reveal party (fiesta para adivinar el sexo del bebé), pero no quise. Si hubiera sido un niño lo amaría igual, pero hubiera llorado todo un día con la noticia (risas)”, afirmó la barranquillera.



Mientras llega su bebé, a Maythe no le quedó más remedio que comprar todo por Internet, primero por el confinamiento obligatorio y ahora porque ya no puede salir; por esta razón la presentadora confiesa que el dar a luz en tiempo de pandemia es un recuerdo imborrable que quiere compartir con su hija más adelante.

“Estamos guardando en un baúl los recuerdos de este 2020, que marca la historia de Valeria, y estamos haciendo una caja de recuerdos con recortes de periódicos, para entregárselo cuando cumpla 15 años y que ella pueda ver cómo era la vida antes y durante la pandemia y que entienda cómo fue ese año que partió la historia del mundo”, explica.

'El embarazo no lo estaba buscando, pero tampoco lo estaba evitando', Angélica Blandón

Angelica Blandón, de 40 años ya había sido mamá". Foto: Carrusel

Cuando se enteró de que estaba embarazada, la noticia fue bien recibida: “Fue, sin duda, una elección querer tenerlo una vez una nos enteramos”. Apenas va por su tercer mes de embarazo, por eso “no sé cuál es el sexo aún y no tengo un listado de nombres, pero sí hemos divagado en varios; nos vamos a listas temáticas: países, literatura, gemas, flores, nombres hippies, del cine, históricos, épicos, pero todo nos parece demasiado, así que seguimos sin nombre”, dice.



La actriz no es mamá primeriza, tal vez por eso se lo toma con calma: “No me he preparado mucho más allá de los controles prenatales, empezar a releer... El médico me dice que me lo tome así, porque cada siete años, a una madre se le olvida todo, vuelve a ser primeriza, aunque yo no creo que sea tan así, porque hay muchas cosas del instinto animal que están ahí a flor de piel y que las recuerdo”, afirma la actriz.

En cuanto a los preparativos, Angélica también se los toma sin afanes: “No suelo obsesionarme con esas cosas tan a priori. Estoy mirando moisés, unas cunitas pequeñas. En principio los bebés no necesitan cuarto los primeros cuatro o cinco meses; en ese sentido soy un poco aprensiva, me gusta verlo en las noches, oírlo, tenerlo cerca”, asegura.



La actriz confiesa que la lactancia de su hija Brisa (13 años) estuvo llena de recomendaciones: “Quisiera poder amamantarlo mucho más de lo que amamanté a Brisa. Tuve muchos ruidos alrededor de mi lactancia, tuve mucha información externa de personas, de amigos, de abuelas, y creo que esta vez quiero hacerlo más intuitivamente”, explica.

Ser mamá en tiempo de coronavirus no es algo que intranquilice a la actriz, porque “pienso mucho en el presente; más que pensarlo, lo vivo. Y con eso me refiero a coexistir con el entorno, a no destruir por obtener, sino a adaptarme a las condiciones del espacio. Una nueva vida es ver con optimismo el futuro”, concluye.

'Sí lo teníamos en los planes, pero no teníamos fecha, fue una sorpresa', Nanis Ochoa

Es paisa y tiene 31 años. Foto: Carrusel

Nanis Ochoa ya se encuentra en su séptimo mes de gestación y espera una niña que se llamará Francesca, y cuenta que fue su novio quien intuyó que estaba embarazada: “No tenía ni idea. Fue Juan Pablo quien me dijo que estaba embarazada y me compró una prueba; me dijo que me había notado diferente”, aseguró la modelo.



El resultado de la prueba le cayó como un baldado de agua fría: “Yo no creía que estaba embarazada. Cuando me salió la cruz me puse pálida y salí donde él, muda, con la prueba en la mano y se la di; él se quedó un buen rato mirándola con risa nerviosa”, recuerda.

Nanis asegura que el estar en gestación en este tiempo de pandemia es algo que no la angustia: “Sigo todas las medidas de higiene, pero de resto he hecho mi vida normal, inclusive he estado mucho más tranquila con la alimentación. Con Antonia comía tres tortas, tres salpicones en un día; me subí 21 kilos. En este embarazo me he subido solo siete, un kilo por mes”.



Y en cuanto a las compras y la preparación para la llegada de la bebé, las ha hecho vía Internet. Se trata de “tener buena actitud ante esta situación. Ahora ya todo se puede comprar online, y el resto es organizar un espacio en casa donde te puedas relajar. Puedes bajar una app que se llama ‘embarazo+’, que es muy completa, donde dicen lo que se puede esperar semana tras semana”, explicó.

Nanis es mamá de Antonia, que ya tiene 12 años, y asegura que esta vez no va a exagerar con los preparativos para la llegada de Francesca: “Con mi primera hija compré cosas innecesarias. Con Francesca he sido más lógica en comprar solo lo necesario”, afirma.

