Calentao 2.0 el arte del reciclaje gourmet

El calentao, más que un platillo orgullosamente colombiano, es una manera original de no desperdiciar la comida del día anterior, ya que se prepara sin seguir reglas o una receta específica, solo se necesita imaginación y los ingredientes que se tengan a la mano y que hayan quedado de la cena anterior.

. Este estilo de cocinar, que mezcla una infinidad de elementos al gusto y disposición, es bastante popular en toda América Latina. Aunque nació como un método para no desperdiciar comida, hoy ha evolucionado a una opción saludable y deliciosa que está presente en los menús de restaurantes y, desde luego, en todas las cocinas creativas del país.



Además de los restos, idealmente necesitarás fríjoles,

lentejas o arroz para formar la base del nuevo plato y darle más consistencia; algunas especias y quesos para culminar. ¿Se te antoja lanzarte a esta era de reinvención? Te presentamos algunas maneras de remodelar el plato de ayer para servir una opción novedosa en la cena de hoy. ¡Que los disfrutes!

Croquetas crujientes

Ingredientes:

❚ 2 tazas de arroz cocinado

❚ un huevo batido

❚ una taza de ptan molido

❚ una taza de harina

❚ ¼ de taza de leche

❚ 2 cucharadas de queso parmesano rallado.



Preparación: Haz una masa con el huevo, la harina, el pan y la leche. Cubre con ella el arroz mezclado con el queso parmesano (o demás ‘restos’ de comida como distintos tipos de carnes o verduras) y forma las croquetas. Luego ponlas a freír en aceite y sírvelas sobre una cama de rúgula fresca o cualquier otro vegetal de hojas que te guste.

Calentaos verdes

También puedes convertir el arroz de ayer, cocinado de manera tradicional o al vapor, en una opción saludable si le agregas verduras frescas.



Mezcla 1:

❚ Arroz blanco o integral

❚ Calabacín salteado

❚ Tomate

❚ Rábano en rodajas

❚ Arveja verde cocinada

❚ Pepino cohombro

❚ Guisantes salteados

❚ Pimentón rojo picado

Mezcla 2:

❚ Arroz blanco o integral

❚ Brócoli al vapor

❚ Huevos pericos

❚ Arvejas verdes

❚ Cebollín picado

El arroz al vapor es el más saludable porque no necesita aceites ni grasas, y dado que no tiene contacto directo con líquidos, su sabor, textura y nutrientes quedan intactos. Si no tienes una vaporera para cocinarlo, sigue estos pasos: remoja el arroz durante una hora antes de cocerlo. Pon un litro de caldo de verduras a hervir. Una vez que comience a vaporear, saca el arroz del agua y colócalo sobre un colador de metal. Luego pon el colador sobre la olla hirviente sin que toque el caldo. Tapa la olla lo mejor que puedas para que no se disipe el vapor y déjalo en el fuego medio alrededor de 20 minutos. Listo.

1. Calentao tipo pilaf

Ingredientes:

❚ Arroz integral

❚ Pollo

❚ Pimentón amarillo y rojo

❚ Zanahoria en bastones

❚ Habichuela en bastones

❚ Perejil liso

❚ Páprika o cúrcuma al gusto

Preparación: El arroz turco, también conocido como pilaf, se prepara con carne de borrego, res, pollo o incluso pescado, según lo que tengas de ‘restos’, que luego es sazonado con condimentos picantes. Mezcla todos los ingredientes y déjalos reposar para que tomen más gusto de las especias.

2. Ropa vieja

Ingredientes:

❚ Arroz blanco

❚ Carne desmechada de res

❚ Plátano maduro asado o frito

❚ Pimentón en tiras

❚ Cebolla cabezona blanca en rodajas

❚ Perejil liso



Preparación: Este plato tiene un gusto agridulce debido al contraste entre el pimentón y el plátano. Una vez que mezcles los ingredientes, sazónalos con salsa teriyaki o salsa de soya rebajada con limón. La primera opción lo hará más dulce, y la segunda, más salado.

3. Calentao gratinado

Ingredientes:

❚ Queso para gratinar, por ejemplo, mozzarella o gruyère

❚ Tus embutidos cárnicos o vegetarianos preferidos (tocinetas, jamones, salchichas, etc.)

❚ Papas hervidas y cortadas en rodajas



Preparación: Puedes colocar los restos de carnes, verduras o arroz, mezclados con papas y embutidos cortados en trocitos. Luego cubre el plato con queso rayado y mételo al horno por unos minutos hasta que el queso se derrita. Una opción un poco menos sana pero muy reconfortante.

4. Calentao a la cúrcuma

Ingredientes:

❚ Arroz basmati

❚ Cebollín

❚ Perejil liso

❚ Carnes vegetales o pollo

❚ Cebolla cabezona frita o crujiente

❚ Pimentón rojo

❚ Tomates secos

❚ Cúrcuma



Preparación: Inspírate en el arroz tipo biryani de la India y saltea tus ingredientes con un poco de aceite y cúrcuma, tapa la olla y deja reposar por 10 minutos a fuego bajo. Si quieres un toque más exótico, agrega pasas o almendras a la mezcla. En su versión tradicional, es un plato vegetariano.

Originalmente, el calentao se comía al desayuno para que los restos estuvieran más frescos, pero al igual que con los ingredientes, a la hora de comerlo tampoco hay reglas.

