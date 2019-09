El amor no debe ser ciego y tus gafas no tienen que ser impersonales

Encontrar las gafas ideales va más allá de lograr una visión perfecta, se trata también de encontrar el estilo que le corresponde a la forma de tu cara y a tu personalidad. Te ayudamos a descifrarlo.

En gafas se rompen géneros, y en cuestión de salud visual, los padecimientos son muy diversos; por lo mismo, no hay una ‘talla única’ de gafas para todo el mundo. Cada caso necesita el producto adecuado para satisfacer las necesidades del paciente, las cuales pueden ser desde graduaciones complejas y ajustes de acuerdo con el tamaño de la cabeza, hasta simples gustos estéticos en la montura.

Marcas como Miraflex cuenta con distintas líneas para todas las edades, con adaptaciones para cada etapa del desarrollo y estilo de vida de los clientes, como las personas deportistas o fashionistas, o bien las que usan herramientas de manera cotidiana, siempre cuidando que la corrección sea la adecuada para cada caso, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo, entre muchos otros padecimientos.

Te sorprenderá saber que existen gafas a la medida para casos muy específicos, incluyendo niños y bebés con hidrocefalia, además de una variada gama de modelos de dónde elegir, cualquiera que sea tu afección.

Monturas personalizadas

Una vez cubierta la cuestión visual primordial, pasemos a la estética, casi igual de importante. Actualmente, la tendencia es tomar en cuenta la imagen de la montura tanto como su función. Y hoy se impone la asesoría de imagen personalizada, como Alemana Stil, que bajo el lema “ver bien y verse bien”, te ayuda a encontrar la montura que le corresponde a tu rostro y actividades.

¿Cómo es tu día? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es la imagen que quieres proyectar? Son el tipo de preguntas que te harán sus consultores expertos para determinar tu tipo de gafas.

En primer lugar, se verifica cuál es el tipo de lente más aconsejable para la fórmula que requieres. El siguiente paso es una asesoría de imagen, cuyo propósito es identificar el color de tus ojos y piel, así como la forma de cara y cejas para encontrar tu montura perfecta.

Siempre y cuando la fórmula que necesites se pueda aplicar a las gafas, no hay límites en cuestión de moda y personalización. Incluso puedes tener varios modelos para intercalarlos según tu humor y outfit del día, tal como si cambiaras de zapatos.

¿Cuáles son las propuestas más cool actualmente? Las monturas de colores vibrantes, los tonos metálicos, el glitter integrado y los tamaños oversized (como el cat eye o los lentes redondos), ya que la discreción no es una tendencia del nuevo milenio.

La idea de los micromodelos de armazones transparentes, aunque sigue presente, no es la que preferimos. Atrévete a hacer un fashion statement con tu elección. Si bien no hay que olvidar que la función primaria de tus gafas será la corrección de alteraciones visuales, no por eso se debe dejar atrás una buena proyección estética. Para descubrir más sobre gafas a la medida, visita miraflex.com

Pon atención a la geometría

La forma de tu cara importa, para conseguir un equilibrio y resaltar tus facciones, se necesita el balance, que muchas veces se logra gracias al contraste. Recuerda: una cara redonda se beneficiará de gafas cuadradas, y viceversa. Una triangular necesita suavizarse con formas redondas, y una ovalada adquirirá fuerza con gafas cuadradas.

Gafas para maquillarse

Lo sabemos, aplicar el maquillaje cuando la visión no está de tu lado parece una misión imposible. Si embargo, ya puedes encontrar gafas desarmables que te permiten quitar un solo lente para maquillar cada ojo sin perder la vista. Su mecánica ingeniosa de lentes móviles facilita graduaciones desde 1,50 hasta 4,50 dioptrías, que evitan las malas sorpresas luego de haber terminado tu maquillaje. Manda a hacer los lentes con tu fórmula y el dilema de cada mañana queda resuelto.

Foto: Nordic Vision

¿Primavera, verano, otoño o invierno?

La teoría estacional, desarrollada por la artista Carole Jackson en el libro El color de tu belleza y que en la actualidad implementa la asesora y coaching de imagen Paula Rojas, divide por estaciones cuatro paletas de colores que te quedan mejor según tu tono de piel y cabello. Jackson asegura que los tonos que usas, afectan la luminosidad del rostro y los ojos. Por eso, nos reafirma Rojas, es tan importante elegir tus gafas de acuerdo con ellos y efectuarse un diagnóstico personalizado de la estación que más se ajuste a tus rasgos, pues la montura tiene el poder de palidecerte o realzar tus facciones para que se vean más agradables. .

Foto: cortesía Óptica Alemana

De gustos y de colores

1. Gafas infantiles de la línea Terry, de Miraflex. 2. y 7. Armazón rojo estilo ojo de gato, compuesto de metal y acetato; y montura azul con formas sinuosas y efectos transparentes al combinarse con la piel. Las dos de Agatha Ruiz de la Prada, en Óptica Alemana. 3. Gafas para niños, con terminales ajustables de goma tipo clic, de Miraflex. 4. Un estilo futurista que te protege del sol, de Chanel. 5. Otro modelo de la línea Fashion, Miraflex. 6. Miraflex ofrece monturas para las prácticas deportivas, que permiten la adaptación de lentes oftalmológicos.

Es importante que al medirte las gafas analices cuánto pesan y qué tan adecuadas se sienten sobre tu nariz. La comodidad es clave.

Que no se te pase la limpieza. Para evitar enfermedades, infecciones y acumulación de bacterias, limpia regularmente tus monturas con productos especializados