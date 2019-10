Diva Jessurum y sus consejos de autoayuda

El mundo del periodismo, esta profesión que elegí y de la cual me enamoré, me ha llevado a ver la vida desde otras perspectivas y a valorar cada vez más la mía.

La relación con mi familia, mis desamores, el dolor de la guerra de mi país, los detalles de mi vida laboral y las personas que con el paso del tiempo han enriquecido mi experiencia y me han ayudado a crecer como persona, como mujer y como profesional… Todo ha formado parte de un camino lleno de obstáculos constantes, pero lo que he aprendido gracias –y a pesar– de todos ellos, es que nosotros decidimos cómo queremos enfrentarlos.

Para llegar a esta realización, luego de haber vivido abuso doméstico, tragedias familiares y conflictos de autoestima, primero pasaron una serie de cuestionamientos por mi mente: ¿Hasta dónde tuve responsabilidad por los problemas sucedidos? ¿Por tener unos kilos de más, soy una mujer desagradable que no merece amor? ¿Por no tener hijos soy una mujer incompleta? ¿Quién es el malo aquí, el hombre que me golpea o yo por permitírselo?



Cuando mi vida tocó fondo y sentía decepción de mí misma, dije ‘¡no más, basta ya! Nadie es más que yo y tampoco soy más que nadie’, y comencé a construir la mejor versión de mí misma, sacando a flote la mujer real que guardaba en mi interior.



Si, como yo, quieres convertirte en una mujer nueva, primero debes ser consciente de tu realidad. Yo tuve que enfrentarme a mí misma, preguntarme con la mano en el corazón ¿quién soy? ¿Qué virtudes tengo? ¿Cuáles son mis defectos, mis miedos? ¿En dónde radica mi fortaleza y cuáles son mis debilidades?



Todos necesitamos poner las cartas sobre la mesa, observarlas fríamente y establecer objetivos para alcanzar nuestros sueños y una autoestima sana. Algunas guías que tuve que seguir para lograrlo, y que aún están en desarrollo, son ser coherente en la manera en que pienso, actúo, siento, hablo y, lo más difícil, hacer que los demás me vean como soy, que me valoren tanto como yo me valoro.



Igual que tú, soy más que un puñado de emociones que afloran en las situaciones que se me presentan a diario, lo descubrí al hacerme las cinco preguntas más difíciles de mi vida: ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿Quién NO soy yo? ¿Cómo quiero que me vean los demás?



Las respuestas te harán conocerte, enfrentar tu realidad y, finalmente, no buscar la aceptación en los demás, sino aceptarte tú primero. Yo me amo como soy y estoy orgullosa de lo que soy, una afirmación que obtuve al mirar el reflejo de mi alma en el espejo y que tú también puedes conseguir si te atreves a mirar la tuya.

La mujer detrás de la Diva

Diva Jessurum, reconocida presentadora y periodista, se ha convertido en referente de las mujeres que luchan por alcanzar sus sueños. Una mujer que se atrevió a enfrentar los estereotipos de belleza y se ganó un espacio en la televisión gracias a su talento y a la dirección de numerosos programas exitosos. Hoy lanza su libro Sé una diva empoderada con el apoyo de Intermedio Editores e inicia una serie de conferencias a nivel nacional para inspirar a otras a revelar y a denunciar los dolores de su alma con la idea de renacer a una nueva vida.

