Detalles del regreso de Aura Cristina Geithner y su hijo a Colombia

Como si se tratara de una segunda temporada de sus propias vidas, madre e hijo retornan a Colombia, pero de manera diferente: él, para vivir junto a su padre, y ella, para su retorno a la televisión nacional.

Hace ocho años, Aura Cristina Geithner partió de Colombia junto con su hijo Demian, fruto de su relación con el actor argentino Marcelo Dos Santos. Viajó a México, un país que ella define como su casa –a pesar de haber nacido en Bogotá–, pues allí pasó toda su niñez y adolescencia y, sin duda, están sus grandes amigos.



En su maleta llevaba muchos recuerdos, tristezas, alegrías y controversias, pero, ante todo, una increíble carrera artística que sumaba más de diez papeles en producciones de alto calibre como La Potra Zaina y Sangre de Lobos, inclusive, algunos discos que se convirtieron en su retorno a la vida musical.



Desde entonces los colombianos poco sabíamos de ella, la veíamos triunfar en el país azteca y en sus redes donde nos seguía deleitando con su carisma y particular sonrisa.



Sin embargo, el año pasado, una vez más, la vida la acercaba al país. Demian, que es ya todo un hombre de 20 años, tomó la decisión de regresar para vivir con su papá y, sumado a esto, Aura Cristina recibía la oferta de participar en el reality MasterChef Celebrity. Dos hechos que pavimentaron su retorno con el mismo entusiasmo de antes, pero con la madurez y la tranquilidad de una mujer de 52 años.



Pese a la separación de su hijo, la relación con él está más viva y fuerte que nunca, y esta ocasión ameritaba presentar al hombre de su vida, de su corazón y quien le dio alas para volar y hacer nuevamente sus sueños realidad.



¿Te dolió la decisión de Demian?

Al comienzo me pegó duro porque siempre estuve con él, fui yo quien lo crio. Ocho meses antes de irse me contó la decisión que había tomado y durante ese tiempo, inteligentemente, me preparó para ese momento. Nunca me sentí apartada o menospreciada, por el contrario, me dio toda la confianza de saber que, aunque no esté conmigo, el corazón siempre lo estará y eso se lo agradezco con el alma.

¿Eras consciente de que esto podía suceder?

Sí, siempre. Que mi relación con Marcelo no haya funcionado no significa que él no tenga la oportunidad de compartir con su hijo. Sin embargo, él disfrutó a su hijo en varias oportunidades, viajaron en varias ocasiones a Argentina y estuvieron largas temporadas en Bogotá.

Hoy en día, ¿cómo es tu relación con Marcelo?

No somos grandes amigos, pero llevamos un trato con respeto y tranquilidad. Comentamos algunos detalles de Demian y ya… Uno a veces lamenta todas las tormentas que ha vivido, pero si los dos no hubiéramos pasado por tantas cosas como pareja y luego como familia no estaríamos aquí y no tendríamos esa gran lección de vida. Cada vez tengo más ligero el equipaje, he dejado muchas cosas atrás, he perdonado de corazón y me siento con la fortaleza y la humildad para seguir mi camino.

¿Cómo estás viviendo esta etapa de ‘soltería’?

Este es mi tiempo. Estoy haciendo todo lo que quería hacer antes de que Demian naciera, y todos esos proyectos que habían quedado en el tintero están renaciendo. Yo me entregué por completo a mi hijo, fui mamá 24 horas, vivía para brindarle estabilidad, incluso rechacé muchos proyectos. Ahora que mi hijo me dio el permiso y me dijo que volara, pues lo estoy haciendo y estoy dichosa, tranquila.

¿Le has dado paso a un nuevo amor?

Ahora mismo no, pero estoy abierta al romance, a la aventura y al amor. He conocido personas maravillosas, y para mí es muy importante cuando el corazón vuelve a palpitar, sin importar la edad que se tenga. Estoy en ese plan y eso es lo que quiero hacer.

Después de muchos años regresas a la televisión colombiana con tu participación en MasterChef Celebrity. ¿Cómo te sentiste?

Fue una experiencia increíble, amo los realities y este ha sido una gran escuela para mí. Verán a una Aura Cristina real, sufriendo, compitiendo y emocionada. La experiencia fue maravillosa, conocí personas increíbles, es un producto muy cuidado, con un alto nivel de producción.

Demian ¡Al descubierto!

Es inteligente, mesurado y con una fascinación por el arte y la cultura que transmite a cada instante. No sigue estereotipos, por el contrario, crea caminos diferentes para darle rumbo a su vida, y a pesar de su edad (20 años) tiene una poderosa madurez y sentido del humor.

¿Cómo ha sido tu nueva vida en Colombia, junto a tu papá?

Al inicio, como sucede con cualquier convivencia, las cosas no fueron fáciles. Cada persona está acostumbrada a vivir a su manera y que llegue alguien con otras costumbres y hábitos requiere paciencia y tolerancia. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, hemos construido una relación más profunda y enriquecedora.

¿Sentías esa necesidad paternal?

Quería estar con él. Tengo que aprender muchas cosas de mi papá. En un viaje que hicimos los dos, hace como cinco años, le prometí que al finalizar la preparatoria lo haría y se lo cumplí.

Con Marcelo –tu papá–, son dos gotas de agua. ¿También son iguales en el temperamento?

Mi personalidad es muy similar a la de mi mamá, es decir, soy efusivo, enérgico; pero en lo que se refiere a mi temperamento soy muy parecido a mi papá, no hay gritos ni agresión física ni violencia, solo una sana discusión con argumentos.

Contrario a muchos jóvenes de tu edad, no quisiste entrar en la universidad, sino que iniciaste un proceso de autoformación. ¿Cómo es esto?

Cuando estaba en el colegio no me sentía cómodo con el sistema. Entonces, en el momento de salir, lo que más valoré es el tiempo que ahora tengo para hacer lo que me gusta. Busqué una carrera o un estudio que se ajustara a mis necesidades, pero no la encontré, por eso, empecé a autoformarme en actuación, canto, baile, idiomas. Leo textos esotéricos y mucho más. Estudio siete horas diarias, aproximadamente. Es algo autoimpuesto, pero lo hago con toda la alegría e interés. Nadie me dijo que lo hiciera y eso es sumamente divertido. Me siento muy bien y aprendo una cantidad de información alucinante. Además de esto, también estoy haciendo un diplomado de coaching y liderazgo.

Y en el amor, ¿cómo te va?, ¿estas ennoviado?

No, ahora no y la verdad me considero un tipo diferente a los demás. No es un tema que me interese por el momento, tengo otras prioridades. Para mí, el amor debe partir de la libertad, de ser amigos, antes que nada, sin control ni ataduras. Conozco gente, me siento cómodo, salgo, disfruto, conozco, pero una relación seria no me llama la atención ahora.

¿Has pensado en ser actor?

No lo sé, pero ahora mismo estamos preparando un espectáculo juntos. Será un show con mucho aprendizaje, unión, comprensión, pero sobre todo diversión. Es un proyecto maravilloso, que esperamos sacar en el primer trimestre del próximo año.



Él, a sus 20 años, y ella, en la etapa de los 50, inician una nueva vida por separado. Una decisión que les dolió, pero que a su vez les trajo crecimiento y madurez.



Demian es brillante: habla inglés, francés y mandarín. Ahora se prepara para iniciar cursos de portugués.



“He creado un monstruo… un señor maestro que me ha dado las mejores lecciones de vida. Ese es mi hijo, un gran hombre”, Aura Cristina.



Aura Cristina sigue viviendo en México, pero viene una o dos veces al país no solo para reencontrarse con Demian, sino también porque está creando una fundación de inclusión, transformación sostenible y equidad para madres cabeza de familia de la Sierra Nevada.

En el corazón de ellos

Son muchos los recuerdos que tienen por los años que vivieron juntos, pero, sin duda, hay momentos y espacios que quedaron marcados en sus mentes y vidas. Instantes que perdurarán por siempre y que les roban sonrisas y lágrimas.

¿Un lugar?

Japón. Juntos conocieron este país en un viaje que duró dos semanas, aproximadamente.“Demian tenía 16 años, y disfrutamos cada segundo de este recorrido”.

¿Un libro?

No es solo uno, recuerdan tres: El Principito, Narciso y Goldmundo y Siddharta, la versión de Hermann Hesse.

¿Una canción?

“Atrévete te te, de Calle 13”, dice Demian entre risas, pues asegura que la bailaban una y otra vez.

¿Un recuerdo inolvidable?

“Cuando nos acostábamos, en pijama, en la habitación de Demian a ver películas y series, mientras comíamos helado y muchos dulces”.

¿Imperdible?

“Nuestros encuentros y citas en el Teatro Helénico. Allí vi y disfruté las mejores obras que he visto en mi vida”, cuenta Demian.

¿Una receta?

“Ensalada marroquí, nos encanta”.



REVISTA CARRUSEL

Fotografías: Andrés Reina

Texto y entrevista: Ángela Landínez