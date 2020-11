Cuidarse más allá de la covid: los chequeos médicos que no dan espera

Con la propagación de la covid-19 en Colombia no fueron pocas las personas que decidieron aplazar tratamientos y procedimientos quirúrgicos que requerían para mejorar sus condiciones de salud.



Hoy, siete meses después, y como parte de la ‘nueva normalidad’, resulta perentorio retomarlos para que no se afecte su calidad de vida a mediano o largo plazo.

En este momento de la pandemia, “siguiendo las recomendaciones internacionales, nacionales y distritales, se ha realizado la apertura y reinicio de cirugías electivas en la gran mayoría de las poblaciones de pacientes”, anuncia la doctora Marixa Guerrero, jefe de quirófanos de la Clínica del Country y Clínica La Colina.



(Le recomendamos leer: Al mal tiempo, buena cara: hablemos de depresión y ansiedad).



De acuerdo con Guerrero, hay dolencias que dada su complejidad exigen un procedimiento quirúrgico que, si no se atiende pronto, puede repercutir en el deterioro clínico del paciente.



“Las cirugías relacionadas con masas, de comportamiento incierto o tumores −que pueden ser benignos o malignos− y que solamente se pueden aclarar a partir de una biopsia o de la extracción misma de la pieza quirúrgica, se deben realizar para garantizar una atención oportuna de las condiciones clínicas”, advierte la experta.

Cirugías para marcar en el calendario

En genera, la mayoría de procedimientos quirúrgicos deberían tramitarse en el corto a mediano plazo. Foto: iStock

Guerrero aconseja que estos siete grupos de cirugías se realicen en los tiempos indicados por los especialistas:



1. Cirugía urológica: Tratamiento de cálculos renales, patologías asociadas a la vejiga y próstata y procedimientos menores como circuncisión y vasectomía.



2. Cirugía de mama y/o por cáncer de seno: Se deben atender con prontitud procedimientos como biopsias para determinar las características de los tumores y establecer oportunamente el tratamiento respectivo, así mismo, las cirugías para retirarlos y las respectivas reconstrucciones del seno.



3. Cirugía ginecológica: Atiende con diligencia los tratamientos de las enfermedades asociadas a patologías de ovario y útero. Estos tumores no cancerosos son de difícil identificación y con frecuencia no presentan síntomas o incomodidades, pero al dejar que aumenten su tamaño pueden generar sangrados fuertes y dolorosos.

(Vea también: Resiliencia: ¿qué significa y cómo obtenerla?).



La cirugía más común para retirar los miomas es la miomectomía; la cistectomía ovárica, para quitar quistes de los ovarios, y la histerectomía, para extraer el útero y en ocasiones las trompas de Falopio y los ovarios.



4. Ciertas cirugías del corazón: Existen patologías cardíacas que pueden ser tratadas quirúrgicamente sin ser una urgencia médica, como obstrucciones severas de las válvulas mitral, tricúspide o aorta. Estos procedimientos son de invasión mínima, pero exigen la atención oportuna del paciente.



5. Cirugías de cabeza y cuello: Los casos de neurocirugía relacionados con malformaciones, derivaciones o tratamiento de tumores intracerebrales constituyen una urgencia para su atención, por lo cual no deben ser diferidos bajo ninguna circunstancia.

(Siga leyendo: El amor poscuarentena, el corazón no conoce de virus).



Las cirugías de la especialidad de otorrinolaringología también se están realizando en condiciones de seguridad óptimas para brindar un tratamiento seguro a pacientes pediátricos y adultos. En esta categoría también figuran los procedimientos quirúrgicos para tratar enfermedades como hipertiroidismo, tiroiditis o nódulos a través de la tiroidectomía.



6. Cirugías generales: Hay afecciones que conviene tratar con la mayor rapidez antes de que tengan complicaciones definitivas, y están relacionadas con subespecialidades como gastrointestinal, vascular, cirugía bariátrica (para tratar la obesidad) y pared abdominal.



7. Cirugías ortopédicas: Algunos problemas en hombro, cadera, rodilla, pie y columna pueden comprometer la movilidad de quien los sufre y si no recibe tratamiento oportuno, podría impactar significativamente su calidad de vida. Por eso se recomienda no dilatar los procedimientos quirúrgicos que sean ordenados desde cada subespecialidad. Así mismo, no se deben retrasar los procesos de reemplazo articular o cirugía artroscópica.

Controles que salvan vidas

Las pruebas diagnósticas son determinantes para el tratamiento oportuno de enfermedades complejas. Foto: iStock

Hay exámenes de laboratorio y pruebas diagnósticas indispensables porque permiten verificar cómo está tu salud en general y determinar si es vital comenzar tratamientos o procedimientos de algún tipo.



Una de tantas, y que no se debe subestimar, es la de la visión, y “más cuando se padecen enfermedades como hipertensión arterial, diabetes y problemas en la tiroides, porque es necesario chequear su repercusión en los ojos”, explica la optómetra Nicole Parra.



Secreciones, enrojecimiento, lagrimeo excesivo, laceraciones o alguna opacidad, así como cambios abruptos en la visión exigen la consulta rápida con el oftalmólogo y el optómetra.



“Conocer cómo está la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre, de colesterol y triglicéridos son cifras que deben saber todos los seres humanos para establecer exactamente cómo cuidarán su vida”, insiste Jaime Calderón, cirujano cardiovascular y presidente de la Fundación Colombiana del Corazón.

No se debe dejar de lado la salud de los ojos FACEBOOK

TWITTER

Para el experto, estos exámenes y todos los que indiquen los especialistas de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, entre otras, deben ser realizados sin excusa.



Hay enfermedades cuya atención no da espera en hombres y mujeres. En el caso de ellos, el cáncer de próstata es el de mayor incidencia y mortalidad, por lo que es vital la detección temprana.



A partir de los 45 años deben visitar al urólogo para que se les realice el tacto rectal junto con la prueba sanguínea llamada Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus siglas en inglés). La frecuencia de los controles será determinada por el especialista, de acuerdo con las condiciones específicas de cada paciente.

(En otras noticias: Aumentar licencia de paternidad, un buen negocio para la sociedad).



En las mujeres, “el cáncer de seno es el que más afecta a las colombianas”, explica Sandra Franco, jefe de oncología de la Clínica del Country y Clínica La Colina. En esa medida, se aconseja realizar una mamografía anual a partir de los 40 años.

Mujeres, no pasen por alto otros exámenes de rigor como la citología, que se debe realizar cada vez que lo indique el especialista.

Chequea tu corazón

La frecuencia cardiaca normal está entre 7a a 90 latidos por minuto. Foto: iStock

Todas las personas, especialmente las que tienen riesgo de sufrir un evento cardiovascular, deben cuidar y proteger este órgano.



“Uno debe ser consciente de cuántos latidos por minuto debe tener el corazón, que lo normal está entre 70 y 90, y entender que cualquier manifestación por debajo o encima de estas cifras debe tener una explicación fisiológica, por ejemplo, estar asustado, tener miedo o sentirse estresado”, sostiene Calderón.

(Le podría interesar: Ojo: las lluvias aumentan riesgo de infectarse con virus respiratorios).



Por eso a los mayores de 35 años y con factores de riesgo como fumar, tener diabetes, hipertensión arterial, obesidad, alguna enfermedad que afecte el metabolismo de las grasas o antecedentes familiares de infartos les recomienda un chequeo médico anual del corazón.



Además, los insta a que vigilen su peso y el perímetro abdominal, que se tomen la presión arterial con frecuencia y programen exámenes para determinar niveles de azúcar en la sangre y perfil lipídico (colesterol y triglicéridos), así como revisar con su médico si están tomando los medicamentos y medidas requeridas para mejorar su condición.



Si quieres consentir tu corazón ingresa a: https://vitapp.com/elige-cuidar-tu-corazon

FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ

CARRUSEL@NadyneMillan