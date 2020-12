Hiperpersonaliza tu ‘look’

Tus gustos, actividad diaria, forma de vestir, estilo de vida y la pigmentación de tu piel cuentan en esta tendencia en la que, guiada por tu peluquero de confianza, decides cómo quieres llevar tu pelo.





¿La hiperper qué? La hiperpersonalización es la tendencia que te permite personalizar toda tu rutina de cuidado y belleza capilar. “Ideal para las mujeres que no les gusta seguir las tendencias de moda masivas, sino hacer su propia propuesta de corte y color de pelo que las haga sentir únicas, distintas, especiales”, explica Eliana Páez, técnica capilar para Schwarzkopf Professional.



“Si eres de las que les gusta invertir en productos y también en asesorías con expertos que tengan en cuenta tu estilo e identidad propia, porque confías en su talento y en que interpretarán tus gustos y necesidades, la hiperpersonalización o cocreación capilar es para ti”, dice Ómar Chaparro, técnico capilar.



Por eso, consultamos a Javier Murillo, asesor de imagen, que tiene una vasta experiencia en belleza y cuidado capilar y es el responsable del cambio de look de modelos, reinas de belleza, actrices y reconocidas presentadoras de televisión. Él te trae estas sugerencias de corte y color que están en furor internacionalmente, pero que adapta a cada mujer de acuerdo con sus rasgos particulares, color de ojos, piel, pelo, estilo de vida, actividad diaria y tiempo que pueda dedicarle al cuidado de su melena. ¿Con cuál te quedas?



Bob recto

Bob recto. Foto: Revista Carrusel

Este corte y en color plata está en furor. Se puede llevar recto, en capas, largo o extralargo. Es perfecto para lisas porque no requiere secado. Si eres crespa, ¡usa la plancha y ya está! El plateado es la sensación en las más jóvenes y en las que tienen canas. Estas últimas pueden cortar las puntas y lucir mechones oscuros, cafés o dorados. Lo in es la base canosa con mechones, así no tienes que preocuparte por retocar sino hasta seis meses después, por eso se le conoce como el look en tendencia por el covid-19.





Shaggy

Shaggy. Foto: Revista Carrusel

Corto, a los hombros y en capas, ideal para cabello ondulado o crespo porque acentúa las ondas. Es para las prácticas y que prefieren productos que definan sus ondas como un portable, loción que se aplica después del champú y no se retira sino hasta el próximo lavado. En pelo delgado se usa en espray, y en grueso, en gel. Desenreda, da brillo, nutre y define los rizos o las ondas.



Gipsy largo

Gipsy largo. Foto: Revista Carrusel

Este corte en capas es para las que les gusta explotar su sensualidad, que le dedican tiempo a su pelo y aman la vida social.



Lo pueden llevar liso, crespo, suelto o recogido en moñas, trenzas o cola de caballo. El color es dorado extraclaro para cabellos que naturalmente son cenizos, marrón, gris o dorados y aguantan una decoloración. Una sugerencia para las de piel clara y rosada.

Bob en capas

Bob en capas. Foto: Revista Carrusel

Lo puedes llevar liso, en ondas o muy crespo. Es moderno y juvenil, fácil de arreglar. El color es cobre rojizo con mechones rubio avellana, para mujeres de pigmentación cálida, es decir, que tienen la piel melón, los ojos amarillos, verdes o cafés claros. Es el corte preferido de las celebrities.



Fotógrafo: Diego Vásquez



Asesoría: Javier Murillo, asesor de imagen, director del Centro Internacional de Belleza Javier Murillo. Eliana Páez y Ómar Chaparro, técnicos capilares para Schwarzkopf Professional.



