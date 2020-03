Coronavirus, ¿qué puedo hacer yo?

El COVID-19, en primera instancia difundido como coronavirus o el nuevo coronavirus, es una enfermedad que fue notificada por primera vez en China el 31 de diciembre de 2019. Se cree que se originó en un mercado de mariscos de Wuhan, capital de la provincia Hubei, ya que pertenecería a una cepa de virus comunes entre los animales.

Por insistencia del Gobierno chino, el alcance de la enfermedad y el número de infectados se mantuvo en secreto durante varias semanas, lo que provocó su expansión más allá de las fronteras nacionales chinas. Sin embargo, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró ‘emergencia de salud pública internacional’, debido a la propagación del virus, y actualmente conocemos más al respecto.

¿Cómo se creó?

Al parecer, fue transmitido de animales a humanos debido a las costumbres chinas de consumir animales exóticos, como murciélagos, búhos y serpientes, entre otras especies, posibles portadores del virus. Otros tipos de coronavirus han sido el SARS y el MERS, que se propagaron por el mundo en 2003 y 2012, respectivamente; pero las estadísticas actumuales indican que el COVID-19 es menos agresivo que esas dos cepas anteriores.



Su nombre se origina en su forma, ya que, visto en un microscopio, el virus tiene la figura de una corona.

¿Cómo te puedes proteger?

Ya que actúa como una enfermedad viral, las medidas de prevención son parecidas a las de otras enfermedades respiratorias. Conviene beber líquidos frecuentemente y consumir una dosis diaria de vitamina C, en forma de cítricos o de suplementos alimentarios. Sin embargo, es importante que consultes a un médico antes de decidir tomarlos, para saber en qué cantidad los requiere tu organismo en específico. Lávate las manos constantemente, sobre todo si vas a lugares como aeropuertos y estaciones de autobús o usas cualquier tipo de transporte público, y protégete del frío.

¿Cómo se cura?

Por el momento no hay cura ni una vacuna contra el virus. Los tratamientos dependen de la gravedad del paciente y son los mismos que se utilizan para tratar enfermedades respiratorias. No se combate con antibióticos, por lo que la OMS alentó a las personas a no automedicarse con ellos.

¿Quiénes están en riesgo?

Las personas con un sistema inmunitario débil, como ancianos y pacientes de cáncer o diabetes (otra razón importante de los beneficios de creación de la Coalición Colombia para la Atención de la Diabetes), es decir, los mismos que correrían el riesgo de una bronquitis.Lea también: Las verdades del coronavirus para no entrar en pánico

¿Es grave la situación?

Al cierre de la presente edición, la cifra de muertos había superado los 2.200 en China, y el número de infectados se aproximaba a 75.000. Las cifras son elevadas, pero gracias al control que han hecho varias naciones y también las autoridades sanitarias colombianas el virus no ha llegado al país.



Según explica Peter Horby, profesor de enfermedades infecciosas emergentes y salud global, de la Universidad de Oxford, los pacientes toman tiempo en desarrollar los síntomas, al menos una semana: tienen dificultad para respirar y tos leve, lo que les da oportunidad de alertarse y acudir al hospital para tratarse. Se calcula que entre el 15 % y el 20 % del total de los casos infectados han resultado graves.

¿Las mascotas pueden difundir la enfermedad?

No existe evidencia de que los animales de compañía, como perros y gatos, puedan infectarse con el virus y, por ende, transmitirlo. Así que no es necesario tomar medidas de precaución extra con ellos. Lo que sí se debe hacer es evitar el contacto y, sobre todo, el consumo de animales exóticos, como murciélagos, un hecho sencillo en Colombia.

Colombia a la vanguardia

Por fortuna, hasta el cierre de esta edición, no se han registrado casos de la enfermedad en nuestro país, y hay más noticias positivas: El ex viceministro de Salud y Protección Social, Iván Darío González, aseguró en conferencia de prensa que Colombia es el primer país en Latinoamérica en tener pruebas de diagnóstico para el coronavirus. Esto quiere decir que las muestras de casos sospechosos portadores del virus son sometidas a pruebas desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud, las cuales integran un panel con 22 virus, entre ellos el coronavirus, para diagnosticar con precisión al paciente. En apenas 8 horas se pueden tener los resultados luego de recibirse en el INS.

Mantén la calma

China cerró sus fronteras por algunos días y varios países de Europa hicieron un gran esfuerzo de higiene y control en sus aeropuertos: se cancelaron eventos públicos y las festividades del año nuevo chino, que incluían aglomeraciones, se redujeron en lo posible. Gracias a ello, se ha podido contener el virus; pero como toda enfermedad es imprevisible, siempre es bueno prevenir, no solo el coronavirus, sino cualquier enfermedad viral. Mantente hidratada, evita el contacto con personas enfermas y no dejes de lado cualquier síntoma que puedas sentir.

El ABC del virus

El periodo de incubación del COVID-19 oscila entre 2 y 14 días con síntomas constantes. Si notas alguna de estas molestias, no dudes en acudir al médico para que te examine. Si bien no se han reportado casos en Colombia y se hace un gran esfuerzo para el control en las fronteras de los países, siempre es bueno prevenir.



-Síntomas: rinitis, dolor de pecho, temblores, malestar general del cuerpo, palidez y Fiebre.



-Complicaciones: en sistemas inmunitarios débiles, en especial de adultos mayores y enfermos crónicos, estas pueden ser las consecuencias, miocarditis, neumonía, meningitis.



-La prevención: como cualquier otra enfermedad respiratoria, hay medidas de protección que puedes tomar para evitar el virus. Aplícalas todas, lávate las manos con frecuencia, lleva una alimentación sana y usa tapabocas.



Si tienes pensado viajar a China próximamente, considera posponer tu visita. Una de las recomendaciones más importantes es evitar el país oriental y limitar el contacto con aglomeraciones en aeropuertos.



