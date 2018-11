Tu horóscopo para diciembre

Esto es lo que dicen los astros sobre lo que queda de noviembre y lo que llegará en diciembre:

Acuario

(Enero 21 – Febrero 19)



Urano propone una serie de cambios, aunque no necesariamente son los que tú vislumbras. Si estás cómodo en tu casa, es probable que tus vecinos comiencen obras que te obliguen a mudarte, o que alguien te ofrezca un trabajo ideal en una ciudad remota u otro país. No será un cambio buscado, pero resultará positivo, pues abrirá puertas a oportunidades maravillosas.



Una piedra: la fenaquita.

Cáncer

(Junio 22 – Julio 23)



La fuerza combinada de Plutón y de Saturno advierte de los peligros de actuar de forma impulsiva, pero también de retroceder cuando ya habías avanzado. Esa relación que cortaste porque no servía, sigue sin servir. El hecho de que sea cómoda y conocida no significa que te convenga; por el contrario, te impide crecer. Piensa bien antes de tomar decisiones definitivas.



Una piedra: la dumortierita.

Leo

(Julio 24 – Agosto 23)



Es probable que tus jefes o socios te pidan asumir nuevas responsabilidades. La influencia de Saturno indica que al principio estarás reacio, especialmente porque significa invertir tiempo mientras aprendes. Son horas que dejarás de estar con tu familia. Sin embargo, esta nueva área de trabajo te abrirá nuevas oportunidades y harás contactos importantes, así que te conviene.



Una flor: el tulipán.

Escorpio

(Octubre 24 – Noviembre 22)



Vas a necesitar más tiempo del que creías para encajar las verdades difíciles que te ha mostrado el paso de Venus por tu signo. No puedes mentirte diciendo que comes sanamente y te cuidas porque el declive de tu salud demuestra lo contrario. Cerrar los ojos a la realidad no ha funcionado, así que es hora de adoptar una nueva política: mira la vida tal como es, acéptala y ámala.



Una piedra: el ámbar.

Piscis

(Febrero 20 – Marzo 20)



Justo cuando te sientas tan cómodo que la rutina comience a aburrirte, vendrá una sacudida inesperada por cortesía de Marte. Es probable que haya cambios en tu trabajo y debas asumir temporalmente las responsabilidades de otro. Será positivo, pues demostrarás tus otras habilidades. Dedica tiempo a crear algo bello, tal vez tomando clases de poesía o pintura.



Una flor: la belladona.

Aries

(Marzo 21 – Abril 20)



La influencia de Venus en tu vida amorosa abre espacios para el diálogo, el juego y la diversión. Si tienes pareja, será una etapa romántica y de acercamiento. Si, por el contrario, estás libre, se avecina un periodo de flirteos y de encuentros interesantes. Uno de ellos podría volverse muy serio rápidamente, así que ponte tus mejores galas cuando te inviten a fiestas.



Una flor: la amarilis.

Sagitario

(Noviembre 23 – Diciembre 21)



La breve incursión de Júpiter en tu signo es un abrebocas de lo que vendrá el año siguiente: podrás liberarte al fin, ya sea de deudas económicas o de una relación que te roba energía. Las alianzas que establezcas darán frutos y tomarás decisiones en el momento perfecto. Si planeas hacer el viaje de tus sueños, todo lo que necesites irá llegando como por arte de magia.



Una flor: la peonía.

Capricornio

(Diciembre 22 – Enero 20)



Te cuesta cada vez más trabajo lidiar con personas molestas o hipócritas, y sabrás que has madurado cuando decidas cortar totalmente con ellas. Saturno te invita a deshacerte de los vampiros energéticos y a disfrutar una vida más libre y sana. No te quedes con nadie por conveniencia, pues tu tiempo es precioso y debes pasarlo al lado de las personas que amas.



Una piedra: la zoisita.

Virgo

(Agosto 24 – Septiembre 23)



Tus relaciones con los demás, en particular con tu pareja o socios, pasan por una etapa de ajustes. La influencia de Marte indica que tú o la otra parte necesitan definir sus límites. Quizás un cambio reciente ha afectado la dinámica de pareja o de trabajo y les está costando adaptarse. Dialoguen antes de que el resentimiento escale y que la ruptura se haga inevitable.



Una piedra: la azurita.

Géminis

(Mayo 22 – Junio 21)



Descubrirás que tienes habilidades extraordinarias para negociar justo

cuando más vas a necesitarlas, pues se abren oportunidades de negocios

o de trabajo. Mercurio te favorece, así que lograrás tus metas gracias

a tu carisma y tu capacidad de convencer. Es muy importante que

escuches, pues el éxito depende de que comprendas a cabalidad qué

quieren las otras personas.



Una flor: el geranio.

Libra

(Septiembre 23 – Octubre 23)



Necesitas poner los pies en la tierra y no dejarte arrebatar por las fantasías que inspira Urano. Si bien es positivo soñar y que te atrevas a hacer algo nuevo, es recomendable que avances un paso a la vez en lugar de tomar decisiones radicales. Tus amigos se empeñarán más que de costumbre en invitarte a salir de casa y romper tu rutina. Déjate llevar y ve a divertirte.



Una flor: el iris.

Tauro

(Abril 21 – Mayo 21)



Harás profundas reflexiones en tu búsqueda de justicia y de equilibrio. Tus decisiones involucran tu futuro y el de tu familia. La influencia de Venus te invitará a ser más consciente de la relación que tienes con tu cuerpo y del modo como lo cuidas, especialmente cuando se trata de seguir una dieta y de hacer ejercicio. Sé generoso y el universo lo será también contigo.



Una piedra: la prehnita.



CRYSTAL BÖLL