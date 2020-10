Recomendaciones para una vida social poscuarentena

La nueva normalidad, no tan normal, nos exige unos mínimos comportamientos y reglas para cuidarnos entre todos y para que el reencuentro con familiares y amigos sea lo más responsable posible, y cuando todo pase, sí podamos darnos abrazos y besos.



Luego de cinco largos meses de aislamiento y con la implementación del decreto 1168, del 25 de agosto, se reactivaron todas las actividades comerciales, culturales y recreativas, entre ellas el turismo, los restaurantes, los bares, los museos y los eventos sociales, pero manteniendo el distanciamiento individual responsable, evitando aglomeraciones, cumpliendo con las normas de bioseguridad y otras específicas de cada actividad.

El covid-19 no se ha ido, el registro de contagios diarios no ha parado, por ello es necesario asumir esta 'nueva normalidad' con responsabilidad individual y colectiva para evitar que con la reactivación económica se dé un rebrote del virus.



(¿Más de Carrusel?: Horóscopo de Carrusel: conozca qué le deparan los astros para octubre).



Ante esto, debemos seguir con cuidados básicos que podrían salvarnos la vida como lavarse las manos frecuentemente, usar el tapabocas y practicar el distanciamiento social.



Una de las actividades sociales que más acogida han tenido en esta reactivación es poder volver a comer en los restaurantes, lugar en el que comúnmente nos encontramos con personas cercanas, o conocidas, y que por el largo periodo sin verlas quisiéramos saludarlas con exultación.

Si es alguien cercano, podrías simular un abrazo cruzando los brazos sobre tu pecho FACEBOOK

TWITTER



Sin embargo, María Paula Camacho, experta en marca personal, etiqueta y protocolo, nos recuerda que “el saludo debe hacerse a distancia, puede ser representado por un movimiento de manos efusivo, o incluso, si es alguien cercano, podrías simular un abrazo cruzando los brazos sobre tu pecho” para demostrar la felicidad que te produce el reencuentro.



Otro punto importante que destaca Camacho durante la estancia en un restaurante es que “debes llevar siempre una bolsita para guardar la mascarilla mientras comes, pues no es correcto ponerla sobre la mesa, ni mucho menos colgarla en la silla; la asepsia es lo más importante en estos días”.



(Le puede interesar: Tres recetas españolas deliciosas y sencillas para hacer en casa).



Así mismo, esta experta en protocolo hace énfasis en ser empático con el personal que te está atendiendo: “Si te toman la temperatura, te piden distanciarte o limpiar los zapatos antes de entrar al lugar es por el cuidado de todos. No olvides que saber estar es un arte y pensar siempre en el otro y en cómo tus actitudes o comportamientos afectan a los que te rodean es el primer paso para lograr ser empático”.

Los niños, ¡de regreso a los parques infantiles!

Así como los adultos ya pueden reactivar su vida social, de la misma manera los niños podrán retornar a las atracciones infantiles, obviamente, siguiendo las recomendaciones y los protocolos necesarios.



(Lea relacionado: Después de 234 días reabren los parques de diversiones en Bogotá).



Uno de los lugares que retomó actividades para los más pequeños es el Centro Comercial Fontanar: “Chía ha tenido una libertad diferente a la de Bogotá. Nosotros ya tenemos abiertos gimnasios, restaurantes y ahora estamos en el proyecto de abrir progresivamente todas nuestras amenidades. Empezaremos con el Carrusel y el Tren y luego se abrirá el Bosque Mágico”, su gerente general, Andrea Sierra, nos explica cómo funcionará:



-Vamos a tener señalización especial para los niños, para que ellos vean nuestras mascotas en los íconos del centro comercial.

- Cada vez que se baje una tanda de niños del tren o del carrusel, el personal entra a desinfectarlos antes de que se suban los siguientes pequeños.

- Las atracciones van a tener su capacidad restringida y distanciada y estará demarcada.

Alista los regalos para las celebraciones especiales

Los matrimonios, bautizos, primeras comuniones y fiestas de quince años ya pueden realizarse, pero con un máximo de 50 personas



Para que puedas celebrar y brindar tranquilidad a tus invitados y a ti misma, consultamos a Mary Cueter, organizadora de bodas y eventos con más de 10 años de experiencia, para que nos dé las pautas que se deben seguir en estas reuniones:



- Respetar una distancia de dos metros entre invitado e invitado, además no deben quedar ubicados frente a frente.



- No deben existir las estaciones de comida para evitar la contaminación en la manipulación de los alimentos.



- Los platos le deben llegar a la mesa a cada invitado. Los cubiertos debes entregarlos esterilizados y sellados; la copa debe ser de uso personal; evita las servilletas de tela, y si las vas a utilizar, personalízalas.



- Si tu evento es en un salón, asegúrate de que la pista de baile sea lo suficientemente amplia para evitar aglomeración.



- Es aconsejable tener un maestro de ceremonias que indique los pasos protocolarios de bioseguridad que deben tener en cuenta los invitados.



La pandemia ha obligado a que regresemos a las antiguas reuniones, asegura Cueter: “Eventos en casa donde se invitan a 15 o 20 personas y donde los dueños de la casa se convierten en anfitriones”.

En el caso de los eventos organizados por Mary Cueter, ella transforma cada espacio: “Si se gastaban un dinero para 100 o 200 personas, ahora ese dinero se puede utilizar para 50 personas, donde todo es hecho a la medida para tu lugar; hacemos paredes de fondo, manteles personalizados, diseño de vajilla, servilleta, gel antibacterial individual. Trabajamos con exclusividad cada detalle”, explica.

¿Y el entretenimiento?

Uno de los sectores más afectados fue precisamente el de los eventos empresariales y del entretenimiento.



Ingrid Wobst, relacionista pública y gerente de Colectivo, agencia especializada en esta área, nos refiere cómo, con la nueva normalidad, se regresa a este tipo de encuentros presenciales.



“Lo que estamos haciendo son eventos de máximo 20 personas. Para la tranquilidad de sus invitados, les sugerimos a los clientes que todos se realicen una prueba de covid antes de asistir. El cliente asume el costo y al invitado le llega un pass para que se realice la prueba en la mañana. El resultado está entre 10 a 15 minutos. Si sale negativa, es luz verde para que pueda asistir”, explica Wobst.



(En otras noticias: ¿Qué tienen en común Bad Bunny y Álvaro Uribe Vélez?).

Así mismo, la relacionista pública explica que los eventos se realizarán preferiblemente en locaciones de espacios abiertos.



El staff, los modelos, maquilladores, presentadores y los conferencistas también deben someterse a la prueba de covid.



Y ¡ojo! “Los presentadores y/o los conferencistas son los únicos que no usan tapabocas durante su intervención, pero siempre habrá entre ellos una distancia de tres metros, mientras que todos los asistentes deben obligatoriamente tener puesto el tapabocas”.

¿Pruebas diagnosticas para reintegrarnos a la vida social?

Cuando se hablaba de pruebas covid-19 se asociaba directamente con la sintomatología del virus, pero ahora estas pruebas están siendo utilizadas también para recobrar de una manera segura la socialización.



Consultamos con la doctora Maybelline Rojas, gerente médica de CoronaPass, laboratorio especializado en estas pruebas.



“La prueba covid-19 nos permite volver a integrarnos a las actividades cotidianas de una forma segura y no poner en riesgo nuestro entorno. Pero no podemos obviar los protocolos de bioseguridad. Luego de salir de la prueba, en el traslado a la reunión, debes cuidar hasta los más mínimos detalles. En lo posible, no utilizar transporte público, pero si tienes que hacerlo, cerciórate de que tenga los protocolos de distanciamiento", explica la experta.

Si bien los exámenes de laboratorio permiten un control y un seguimiento, hay un margen de error muy pequeño, del uno por ciento FACEBOOK

TWITTER

Y agrega que "no olvides el lavado de manos cada tres horas, durante 60 segundos; no tocarte ojos, boca o nariz, y realizar una buena técnica de retirada y colocada del tapabocas. Si cumples con todo esto, puedes ir a donde tu familia”.



La doctora Rojas insiste en que el autocuidado debe seguir siendo estricto: “Si bien los exámenes de laboratorio permiten un control y un seguimiento, hay un margen de error muy pequeño, del uno por ciento. Los médicos somos muy juiciosos, y bajo esa ventana les pedimos a todos no bajar la guardia en el cuidado, porque yo me hago la prueba y en la esquina puedo contactar con una persona que tiene covid y me puedo contagiar, porque las pruebas diagnostican en el momento mismo hacia atrás, pero no hacia adelante”, aclara.

Clases de pruebas de covid-19

- Prueba anticuerpos (sangre): Esta prueba tiene una sensibilidad del cien por ciento. Se realiza a través de un pinchazo en el dedo. Entre 10 y 15 minutos después de hacerla permite identificar si la persona está contagiada o si tuvo covid. Se debe hacer solo si se presentan los síntomas.



- Prueba de antígeno (Hisopo nasal): Es la única que permite que se pueda realizar al día siguiente de haber estado en contacto con una persona con covid. Su confiabilidad está entre el 92 y el 100 por ciento. Esta es la que se están realizando las personas para saber si pueden reencontrarse con sus amigos y familiares.



- Prueba Molecular o PCR (Hisopo nasal). Es una prueba que se demora 12 horas en procesamiento, es un poco más robusta y hay que esperar siete días después de creer que se tuvo contacto con un contagiado para realizarla.



(Le recomendamos leer: Zharick León no cambia su papel de mamá por nada del mundo).

REVISTA CARRUSEL