Tres recetas fáciles y deliciosas para seducir el paladar

Una mayor conexión emocional con la cocina es una de las cosas positivas que deja esta pandemia. Al menos para Pedro Fernández así lo es.



“La gente está valorando lo que significa cocinar y me refiero a que muchos no sabían hacerlo, y quizá aún no lo saben, pero cuando se vieron encerrados en la casa, y sin contar con mayores opciones, no tuvieron de otra que aprender”, apunta el famoso chef colombiano.



Para el creador de la empresa The Chef Is Back (El chef está de vuelta), la cocina es una manera de expresar amor, eso le enseñó su mamá, Mercedes Veloso, una española de origen humilde que consentía a su familia con sus exquisitos platos y que murió cuando Pedro tenía 17 años.

Pedro Fernández es defensor del adagio popular que dice que el amor entra por el estómago Foto: Carrusel

Gracias a ella aprendió que este arte culinario, “además de ayudar a conectar consigo mismo, es una bonita forma de integrar a la familia y de reunirse alrededor de la mesa”, remarca él.



Y como para Pedro cocinar es seducir de alguna manera, le apostó a este menú, con una mezcla de sabor mediterráneo y caribe, ideal para prepararlo a cuatro manos. “Háganlo con su pareja, pero, por favor, no le digan: ‘Te voy a hacer una cena increíble’, sino ‘¡te invito a cocinar conmigo!’ Para que no suene a ‘yo te invito, pero tú lavas los platos’ (risas)”, es su principal recomendación.

Espárragos sellados con huevo de yema blanda y nube parmesano

Un platillo con estilo minimalista pero sabor maximalista. Foto: Carrusel

Ingredientes para dos personas:



● 2 huevos

● 12 espárragos

● 1/3 de taza de queso parmesano

● Sal y pimienta al gusto

● 1 cucharada de aceite de oliva

● ¼ de taza de hojas de cilantro



Preparación



En una olla con abundante agua hirviendo agrega 2 huevos y deja cocinar por 6 minutos. Sácalos del agua a un bol con agua y hielo. Déjalos enfriar y luego pélalos. En una sartén caliente agrega los espárragos y cocina por 3 minutos, pon un poco de sal y pimienta. Agrega a la sartén 3 cucharadas de agua y deja que se evapore. Calienta los huevos enteros con un chorro de agua tibia y luego los partes por la mitad. Para servir, haz una cama con los espárragos y pon los huevos sobre estos, agrega aceite de oliva, sal y pimienta. Termina con el parmesano rallado finamente y las hojas de cilantro.

Risotto de mariscos y leche de coco

El mediterráneo y el caribe se encuentran. Foto: Carrusel

Ingredientes para dos personas:



● 1 taza de arroz para risotto

● 2 tazas de caldo de mariscos o pescado

● 1/3 de taza de cebolla blanca cortada finamente

● 2 unidades de ajo rallado

● ¼ de taza de vino blanco

● 1 taza de leche de coco

● Sal y pimienta al gusto

● 1 calamar

● 6 mejillones

● 6 langostinos de tamaño U12

● 1 taza de camarones

● ¼ de taza de tomate perla

● 1 cucharadita de jengibre rallado

● ¼ de taza de maíz dulce desgranado

● ¼ de taza de hojas de cilantro

● 3 cucharadas de aceite de oliva

● 1 cucharadita de paprika

● 2 cucharadas de cebolla larga cortada en sesgo



Preparación



Agrega 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla y calienta, luego el ajo, la cebolla blanca y el jengibre para saltearlos, enseguida el arroz y sella. Incorpora el vino blanco. Después agrega en tandas de a 2 cucharones el caldo caliente al arroz y entre cada tanda mezcla y deja reducir. Incorpora el maíz dulce, la cebolla larga y el tomate perla. Agrega la leche de coco y deja cocinar hasta que el grano de arroz esté blando. Aparte, en una sartén pon a dorar todos los mariscos con sal, pimienta, paprika y aceite. Agrega los mariscos al arroz y sirve. Termina con hojas de cilantro.

Galleta de chocochips con ganache de chocolate y frambuesas

La 'frambuesa' sobre el pastel de un menú para nunca dejar de enamorar. Foto: Carrusel

Ingredientes para dos personas





- Para la galleta



● 1 ½ tazas de harina

● 1 taza de azúcar morena

● ¼ de taza de azúcar blanca

● 1/2 cucharadita de cristales de sal

● ¾ de taza de mantequilla

● 1 huevo

● 3 yemas de huevo

● 1 taza de chips de chocolate

● 1 cucharadita de bicarbonato



- Para la ganache



● 1 taza de cobertura de chocolate

● ½ taza de crema de leche

● 2 cucharadas de mantequilla

● Sal en escamas al gusto

● Frambuesas al gusto



Procedimiento



- Para la galleta



En un bol bate la mantequilla y los 2 tipos de azúcar hasta obtener una mezcla sedosa. Agrega el huevo y las yemas y bate hasta incorporar. Añade la harina tamizada, el bicarbonato y la sal. Incorpora completamente con ayuda de una espátula. Agrega los chips de chocolate, mezcla y reserva la masa, envuelta en vinipel, en la nevera durante 2 horas. En una sartén untada con mantequilla pon la masa de galleta cubriendo base y bordes. Hornea a 180 grados centígrados durante 25 minutos y luego deja enfriar.



- Para la ganache



Funde a baño María la mantequilla y el chocolate. Agrega la crema de leche a temperatura ambiente, fuera del fuego. Mezcla y reserva. Termina la galleta con una capa de ganache y frambuesas frescas, decórala encima con la sal en escamas.

La semilla solidaria

Pedro Fernández no es de los que se congelan ante las dificultades. Este bogotano confiesa que si bien en esta pandemia pasó “a facturar cero pesos con el catering y las asesorías a restaurantes”, no se quedó en los lamentos y creó The Love Is Back, su escuela virtual de cocina. Tan bien le ha ido que se robusteció y la lanzará en su nueva plataforma digital el próximo 10 de octubre.



Y como Pedro también quiere plantar su semilla de amor para cambiar el mundo, adelanta dos proyectos con habitantes de la Comuna 3 de Medellín (Antioquia) y Jurubirá, en Tribugá (Chocó): “Queremos hacer huertas que los beneficien y con estas enseñarles a los niños el milagro de la vida y la importancia de la interacción, el trabajo en equipo y de que aprendan a producir un alimento digno y nutritivo para su comunidad”.



Si quieres saber más, visita la cuenta profesional de Fernández @thechefisback



Carrusel