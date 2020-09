Los efectos negativos de la pandemia en la piel y cómo enfrentarlos

Resequedad, agrietamientos, acné, manchas y alergias son algunas de las alteraciones que puede estar sufriendo este órgano, el más extenso del cuerpo, por las medidas de higiene impuestas durante el aislamiento preventivo obligatorio para protegerse del covid-19. Expertos te aconsejan cómo cuidarla.

La cuarentena ha traído consigo muchos cambios. Desde el estrés que se manifiesta de diferentes maneras: la alteración en los ciclos hormonales, aumento de la producción de grasa en la piel y el pelo y la acelerada caída de este, hasta los cambios en los hábitos de higiene, como lavado excesivo de las manos y baño corporal varias veces al día, que terminan por desencadenar “acné, dermatitis seborreica, rosácea y dermatitis de contacto, ya sea por alergia o por irritación”, explica Laura Prada, dermatóloga de Natura Cosméticos.



La principal alteración –agrega el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta– es la dermatitis de contacto por irritantes primarios como el alcohol, geles desinfectantes, jabones y detergentes que hacen parte del protocolo higiénico-sanitario.



Aunque el grado de hidratación de la piel depende principalmente de la genética, inciden también el uso de jabones abrasivos, las duchas prolongadas y con agua a altas temperaturas y las exfoliaciones frecuentes.



Así mismo, lo hacen el clima (seco y frío), el aire acondicionado o la calefacción, así como el exceso de detergentes y químicos en la ropa.

Con el aislamiento preventivo obligatorio ha aumentado el estrés, “y este a su vez hace que nuestro cuerpo produzca hormonas (como cortisol y andrógenos adrenales), neuropéptidos (proteínas nerviosas como las endorfinas y la insulina) y citocinas inflamatorias (pequeñas proteínas que desencadenan la inflamación) y tienen influencia en el comportamiento de las glándulas sebáceas estas lesiones en la piel”, dice Zabaleta.



La piel y las emociones tienen una relación muy estrecha: “La respuesta está en que este órgano y el sistema nervioso tienen el mismo origen embrionario, y el estrés entonces desencadena o empeora cuadros como acné, rosácea, dermatitis, alopecia, entre otros”, agrega Lina Llanos, médica especialista en dermatología.



Durante los episodios estresantes se liberan hormonas que tienen impacto negativo directamente en la piel. Estimulan la aparición de manchas, deshidratación, degradación acelerada del colágeno (por aumento en los niveles de azúcar en sangre), empeoramiento de flacidez y arrugas.



Otra afección es la aparición y la reactivación de las manchas faciales. Y pasa porque puedes pensar que al estar en casa no necesitas bloqueador solar. ¡Gran error!, ya que no solo la afecta la luz que entra por las ventanas, sino la que proviene de computadores y equipos celulares.



Con la exposición a la luz azul también se disminuye la función de las acuaporinas, moléculas que ayudan a mantener la hidratación, y entonces baja el glicerol y la capacidad de la piel de retener agua.



Esta luz también activa las metaloproteinasas, que aceleran la destrucción del colágeno en la dermis y provocan estrés oxidativo en las células, causante de envejecimiento.

En zonas áridas...

“Con el exceso del lavado de las manos se modifica la barrera cutánea, incrementándose la resequedad y el adelgazamiento de la piel y la pérdida de la capa lipídica”, explica Campo Elías Páez, médico dermatólogo con énfasis en antienvejecimiento.



Para evitar esa alteración de la barrera cutánea usa jabones sin detergente, que no irritan la piel, y cremas humectantes con gran capacidad de retención de agua.



Realiza toda la limpieza y el manejo de alimentos con guantes desechables. Usa guantes de algodón (lávalos con jabón de coco) y encima guantes de caucho de color, que no sean negros, para hacer tus tareas domésticas.

