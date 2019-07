Las nuevas bases: un mundo de maravillas le espera a tu piel

La infinidad de tonos, acabados y coberturas disponibles en bases actualmente hacen de este uno de los productos más difíciles de comprar. No pierdas el objetivo, la idea es que prácticamente no se note sobre tu piel, sino que parezca que tu cutis ha mejorado. ¿Por dónde empezar?

Elige tu tono

Olvida la vieja costumbre de que el producto se debe probar sobre el antebrazo, ya que esta zona suele ser más oscura que el rostro; mejor aplícalo sobre el pecho. La mayoría de las bases se oxidan a lo largo del día y se oscurecen más cuando reaccionan con los aceites de la piel. Por lo tanto, el color que elijas debe ser un poco más ligero, pero no más de un tono.

Decide la textura

Tu tipo de piel y edad desempeñan un papel clave en esta parte del proceso, pues son los factores que decidirán el acabado que requieres. Las bases mate son ideales para los cutis mixtos o grasos, pues si aplicas sobre ella una con efecto de brillo, aumentará su apariencia aceitosa.



Por otra parte, las bases con efecto glow (brillo) son las mejores para pieles con tendencia seca, ya que les darán más vida y un aspecto radiante. Los acabados satinados quedan bien en pieles maduras, porque disimulan las líneas de expresión. Por el contrario, las bases mate, por ser secas, resaltarán las arrugas e imperfecciones. Evítalas si tienes más de 40 años.

Busca las propiedades

Después de aplicar los dos filtros pasados, analiza cuáles son tus necesidades. Actualmente, estas son algunas de las características más comunes entre los productos que hay en el mercado:



Antiapagamiento: Para los cutis secos que cuando despiertas se ven cansados y sin luz.

Lift Lumière de Chanel. Base de maquillaje fluida y alisante con efecto Lifting y FPS 15. Foto: Chanel

Correctora de imperfecciones: Si tu problema son las imperfecciones como enrojecimientos, manchas de edad o pequeñas cicatrices.

Base Accord Parfait de L’Oréal calcula el tono exacto del cutis y cubre imperfecciones hasta por 24 horas. Foto: L’Oréal

Antiedad: Cuando los años comienzan a notarse en la piel, necesitas darle luz a la cara, disimular las arrugas y difuminar las tonalidades opacas o secciones resecas que tengan.

Synchro Skin Glow de Shiseido, maquillaje inteligente que se adapta a cualquier tono y tipo de piel. Foto: Shiseido

Protector solar: Gran parte de los productos de belleza lo contienen, porque nunca está de más un poco de protección UV. Importante: que tu base no sea la única fuente de FPS que uses en el día.

Sisleÿa Le Teint de Sisley, base antiedad, iluminadora, alisadora y redensificante. Foto: Sisley

Filtros antipolución: Si vives en una ciudad agitada, hay bases que te protegen de la contaminación, luz artificial y estrés cutáneo.

Base de maquillaje Studio Fix de M.A.C, ofrece cobertura de media a alta con FPS 15. Foto: MAC

La diferencia entre bases, BB y CC creams

Como ya lo mencionamos, las bases tienen diferentes propiedades, y no necesitas usar forzosamente una BB o CC cream. Sin embargo, estas últimas son el tipo de base más abundante en el mercado; así que antes de decidir cuál quieres, aprende sus funciones.



El significado de BB es Blemish Balm Cream (bálsamo para imperfecciones) y su función es hidratar y unificar, al mismo tiempo, el color del rostro. Su textura es más fina que la de una base regular, aporta luminosidad y suele incorporar filtro solar.



Las CC, que equivalen a Colour Correcting Cream (crema correctora de color), hidratan y unifican como las BB, pero tienen mayor cobertura y se enfocan en corregir imperfecciones, por lo que son la mejor opción para pieles maduras que necesitan ocultar más problemas.



Ambos productos ‘todo en uno’ son la base que facilita tu rutina de belleza diaria.

Bases, BB y CC creams. Foto: Soskin, La Fôret, MAC, L’Oréal y Too Faced.

De izquierda a derecha:



Base CC-Cream de Soskin, un 3 en 1 enfocado en disimular arrugas, manchas prematuras y tono irregular, ideal para pieles maduras.



Base Aqualisse de La Fôret, con efecto barrera para cuidar la piel de agresiones externas.



Base Pro Longwear de M.A.C con textura mate hasta por 15 horas.



True Match Lumi de L’Oréal, con acabado luminoso para pieles secas y cobertura media.



Base Born This Way de Too Faced, en especial para pieles morenas, sin aceite y con agua de coco.

Gánale al tiempo

Atención, pieles maduras, la nueva base TimeWise 3D de Mary Kay está diseñada para cubrir los efectos del tiempo en el cutis, hasta por 12 horas. Contiene el complejo Age Minimize 3D para darle al rostro una apariencia más juvenil, y su tecnología IntelliMatch identifica el tono de piel para unificarlo. Eres ‘tú’ unos años atrás.

Base TimeWise 3D de Mary Kay. Foto: Mary Kay

