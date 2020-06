Arréglese en cuarentena: resultados de salón sin salir de casa

El confinamiento no significa necesariamente un descuido de tu imagen. Si quieres revivir en instantes el color de tu melena, sigue los consejos de los profesionales:



Te recomendamos aplicarte en casa tintes completos y retoques de raíz; pero si tienes confianza en tus manos y te atreves a hacerte highlights, usa un cepillo de dientes para aplicar el tinte. Separa tu pelo en mechas y píntalo. No importa si no queda uniforme; eso te dará un aspecto más natural.

No mezcles colores, si no te decides entre un tono y otro, no es buena idea unirlos, pues no puedes predecir el resultado de la combinación. Historia verdadera: en internet hemos visto fails de personas que terminaron con tonos verdes o naranjas.



Haz siempre una prueba de color, sobre todo, si vas a apuntarte a un nuevo tono, toma una mecha del centro de tu cabeza y prueba cómo se ve esta antes de pintar el pelo por completo.

Labiales y sombras en formato lápiz. Foto: Archivo particular

-Ten a la mano un bálsamo para labios: aplicarlo en tu frente y en tus orejas o en cualquier zona de tu piel que no quieras teñir; eso impedirá que el color te manche.



-Siempre es mejor menos que más: no pienses que por dejar el tinte mucho tiempo tendrás mejores resultados; es un producto químico cuyas instrucciones de uso deben seguirse al pie de la letra.



¡Listo! Con estas reglas básicas podrás hacer exitosamente una intervención de emergencia.

Paso a paso. Hazlo como en el salón

Debe tener en cuenta los tiempos estimados para dejar la tintura en su cabello. Foto: iStock

-No apliques el tinte sobre tu pelo mojado; el producto se impregna mejor sobre el cabello seco.



- Usa el aplicador de la botella si no tienes herramientas: pero si quieres mejores resultados, vierte el tinte en un bol y aplícalo por zonas con una brocha, tal como lo hacen los coloristas; esto puede ser especialmente útil para crear mechas y retocar raíces (1).



-Aplica el tinte comenzando por la raíz y desciende a las puntas: las partes secas o dañadas de tu pelo necesitan menos tiempo para absorber el producto (2). Luego, péinate hacia abajo, para unificar el tinte (3).



-Déjalo reposar durante el tiempo que indique el empaque del producto:(4) y usa una gorra de baño mientras esperas; así evitarás manchar tu casa.



-Cuando hayas completado la misión, dale a tu pelo los cuidados correspondientes, para que el resultado dure más tiempo. No lo laves todos los días, y usa un champú seco entre dos lavadas, para tener menos contacto con el agua. Una vez a la semana, utiliza una mascarilla, aunque sea casera, y siempre que te acuerdes ponte un aceite hidratante en las puntas. ¡Belleza pura!Amigos de tus canas

Productos capilares de Elvive de L'oréal. Foto: Archivo particular

Hay métodos que te ayudan a resaltar tus canas con un blanco brillante.



1. Champú Blond Absolu, de Kérastase.



2. Champú Violeta Elvive Color-Vive, de L’Oréal.



3. Mascarilla Matizante Azul Plata, de Naissant; úsala tres veces a la semana para intensificar tu blanco.



4. Champú Pure Silver Matizador, de Loquay.



No pintan el cabello, pero, por ser violetas, neutralizan los tonos amarillos y naranjas que las canas pueden obtener con el tiempo y el sol.

Pequeñas astucias

No siempre se requiere un tinte completo para refrescar tu imagen. Quizá estos productos exprés basten.



1. Magic Retouch Precision, de L’Oréal: corrector de color en forma de pestañina que cubre canas y raíces.



2. Bb Color Stick, de Bumble and Bumble: un crayón para retocar mechas delgadas, disponible en varios tonos.



3. Gray Away, de Everpro Beauty: un crayón de retoques que permite una aplicación precisa.



4. Espray de color temporal Age Beautiful Root Touch-Up; solo tienes que rociarlo por unos segundos para resultados inmediatos.

Matizante de la marca Naissant. Foto: Archivo particular

Nuevos horizontes

Las tendencias predicen que luego del confinamiento tendremos ganas de hacer cambios radicales. No tengas miedo de unirte a la ola.



Toma el ejemplo de Scarlett Johansson, quien, en el transcurso de los años, ha cambiado su melena a 180 grados y ha logrado looks impactantes. Como ella, muestra tu nuevo look con seguridad.



