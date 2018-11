5 'apps' más allá de Tinder

1. Bumble

En Bumble, las reglas se rompen y son ellas quienes dan el primer paso. Funciona como una aplicación convencional de citas: todo inicia con el ‘match’ con la otra persona. Pero son las mujeres las únicas que pueden comenzar la conversación. Tienen únicamente 24 horas para hacerlo. Luego de este mensaje inicial, el hombre cuenta con el mismo tiempo para responder. En Bumble todos ganan y el ‘interés genuino’ es el factor que predomina en este mundo de ‘abejas reinas’.

Lo bueno: permite vincular las cuentas de Instagram o Spotify al perfil de cada persona.

Lo malo: el límite de tiempo, todo un reto para las más ocupadas. Es posible desbloquear esta característica y acceder a otras opciones a través de la suscripción paga ‘Bumble Boost’.

Disponible en: iOS y Android. Gratis

2. Sweatt

Porque el estilo de vida es un factor determinante a la hora de conocer gente, llega esta aplicación creada especialmente para los amantes del ejercicio y del fitness. En Sweatt, las personas se conectan con quienes realizan la misma disciplina deportiva y coinciden en su horario de práctica. Incluso, el número de días a la semana en los que se ejercita es uno de los algoritmos que la app utiliza para filtrar posibles candidatos. ¡Un motivo más para hacer ejercicio!

Lo bueno: su interfaz es sencilla e intuitiva. Las fotos de perfil ocupan el total de la pantalla del celular, lo que ofrece una navegación mucho más visual.

Lo malo: resulta retador coincidir con alguien que practique el mismo deporte a la misma hora. Esto puede generar una lista de candidatos muy limitada.

Disponible en: iOS. Gratis



3. The Inner Circle

Aquí la exclusividad y la experiencia real son las principales premisas en la búsqueda del ‘amor perfecto’. Los usuarios que deseen acceder a esta privilegiada red deben ser aprobados por la aplicación. Nivel educativo, gustos y vida social son algunos de sus filtros. Una vez autorizados, tienen la posibilidad de participar en eventos exclusivos alrededor del mundo que organiza la misma plataforma. Ello facilita el encuentro cara a cara con posibles candidatos. Con tan solo cinco años en el mercado y más de un millón de miembros en todo el mundo, la aplicación ha sido responsable de más de cien matrimonios en los últimos años.

Lo bueno: la app identifica los lugares que los miembros visitan frecuentemente para hallar más intereses en común entre ellos.

Lo malo: el tiempo de espera para la aprobación puede ser demorado. Se debe pagar para acceder a algunas de sus características premium.

Disponible en: iOS y Android. Gratis.



4. Wingman

¿Será cierto que los amigos saben elegir mejor? En Wingman, ellos son parte del juego del amor. Su tarea inicia con la postulación y la construcción del perfil de su amigo soltero. Inclusive, eligen a las personas con quienes les gustaría que saliera. Una vez dos candidatos aceptan la sugerencia de su Wingman y coinciden, ¡hay match! Y es ahí cuando los solteros asumen el control y conversan directamente, sin más intermediarios.

Lo bueno: funciona muy bien para personas que tienen poco tiempo para ingresar a aplicaciones y hacer la búsqueda. El amigo lo hace por uno.

Lo malo: únicamente funciona si el ‘celestino’ y su amigo están interesados en la dinámica e ingresan a la app.

Disponible en: iOS y Android. Gratis.



5. Now:

El mundo de hoy es instantáneo. Todo sucede ya, tal y como ocurre en esta app. La información con la que la aplicación filtra a los candidatos se basa en la ubicación, disponibilidad de tiempo en el día y las actividades que prefieren realizar en dichos espacios. Una vez Now selecciona las personas que coinciden con otro usuario en horas, zonas e intereses, solo resta hacer la invitación y esperar que la otra persona acepte. Así es; con esta aplicación se organiza desde el primer momento los pormenores de la primera cita.

Lo bueno: muy buena para conocer gente que viva y trabaje cerca. Es práctica, ágil y acelera el proceso de la primera cita.

Lo malo: no ahonda en los gustos personales, el encuentro se convierte en una cita a ciegas, algo con lo que no todos se sienten cómodos.

Disponible en: iOS, próximamente en Android. Gratis.