Cámara de Comercio pide que el comercio pueda abrir toda la semana

Permitir que el comercio abra los siete días de la semana, porque de lo contrario lo que se va a terminar incentivando son las aglomeraciones y la informalidad, en detrimento de la formalidad.



Esta es la solicitud de Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la alcaldía de Bogotá, que entre las medidas de reactivación económica estableció que el comercio al por menor solo puede operar cinco días a la semana y de 5 a. m. a 10 p. m.

"La economía opera sobre la base de la interrelación y de la racionalidad, entonces, una planificación de sectores y horarios, donde el Estado le dice a la racionalidad económica qué es lo que puede y qué es lo que le conviene, puede tener un impacto diferente al de un control más general, menos direccionado", dice Uribe.



Considera que sobre la base de proteger una necesidad, en la práctica lo que se está haciendo es dar un tratamiento desigual y desincentivando al sector formal, frente al sector informal, que no tiene 'pico y cédula' , ni horarios, ni aforos, ni inversion en protocolos de bioseguridad, ni arrendamientos, ni local, ni nómina, ni parafiscales.



"Para nosotros es tan necesario el ingreso de una persona que trabaja en un local formal como de la que tiene el negocio informal", aseguró Uribe, quien aclara que no se trata de criminalizar, pero que el "tratamiento diferenciado hace que los negocios formales tengan menos posibilidades de salir adelante".



De acuerdo con Uribe, el tema del comercio no sólo se reduce a las ventas, sino también de recibir mercancías y de una serie de actividades y procesos propias del sector productivos. "Los procesos son difíciles de gestionar si usted no tiene continuidad en la apertura" .



Pero además, según Uribe, la pandemia no sólo ha tenido un efecto devastador en las empresas, en el empleo en la ciudad, sino también en la demanda, porque aún hay incertidumbre en la gente. "Ahí toca hacer un ejercicio de generación de con fianza", insiste.



"Si la gente no gasta, por más que usted esté abierto, no termina incentivando toda la cadena de valor de ahí para atrás", explica.

