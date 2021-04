Sec. de la Mujer busca a joven que denunció acoso laboral y sexual

En la cuenta de Twitter: @Lauraxfavorr se denunció un presunto caso de acoso laboral y sexual. En los mensajes publicados, la víctima relata lo que tuvo que vivir en su lugar de trabajo con su exjefe.

"Hoy me pasó lo peor que le puede pasar a una mujer. Fui victima de acoso laboral y casi abuso sexual. Hasta hoy trabajé en una empresa como asistente administrativa, tenía que cumplir más funciones de las que incluía mi puesto, pero las hacía porque necesitaba el trabajo", explicó la mujer.



Esta persona no solo se comportaba de esta manera con ella, sino con sus compañeras. Usaba un lenguaje vulgar y morboso, e incluso les pedía que llevaran falda, según la denuncia.



"Nos hacía trabajar más horas de las que decía el contrato, hasta hoy, no pasó de ahí. Hasta que hoy llegó a la oficina y en medio del trabajo, me manoseó e intento meter su mano entre mi uniforme, automáticamente yo empecé a gritar y los operarios llegaron y me ayudaron", contó los momentos de pánico que vivió.

Ante esta situación, la Secretaría de la Mujer, a través de su cuenta de Twitter, se puso en contacto. "Lamentamos lo sucedido. Nos gustaría contactarte para brindarte nuestros servicios desde la #LíneaPúrpura", le indicaron.

"Tomé mis cosas y me fui corriendo, nunca había tenido tanto miedo en la vida, nunca me había sentido tan sucia. Ahora debo buscar un nuevo trabajo y tratar de superar toda esta situación", concluyó.

