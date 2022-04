La Policía Metropolitana de Bogotá, gracias a denuncias ciudadanas, logró interceptar el carro en el que se movilizaban hombres que este jueves fueron grabados y señalados de atracar a conductores en la carrera 100 con 19.



Como quedó evidenciado en video grabados por trabajadores del sector, dos hombres aprovechaban el trancón de ese corredor para abalanzarse sobre los vehículos y atracar a sus ocupantes. Luego, los señalados delincuentes huían en un Chevrolet Spark modelo 2015 de placas ZYV 978.



Estas son las personas interceptadas. Foto: Archivo particular

Aunque los videos se hicieron virales este jueves, EL TIEMPO pudo conocer que esta es una práctica que la banda aplicaba varias veces en la misma semana y en el mismo lugar.



Incluso, una fuente del sector confirmó que ese Chevrolet frecuentaba el sector y que solía estar parqueado sobre la calle 100.



De acuerdo con información del RUNT, el carro está registrado en Bogotá y no tiene reportes de ningún tipo: tiene el SOAT y la revisión técnicomecánica a día. Tampoco registra infracciones de tránsito ni ser un carro robado.

La persona que aparece como propietaria del vehículo es un hombre que, a su vez, en los sistemas judiciales tampoco tiene antecedentes. Eso sí, no hay información que confirme al momento que este propietario sea una de las personas interceptadas este jueves por las autoridades.



EL TIEMPO consultó con la Policía por las identidades de estos hombres. No obstante, la institución indicó que, por el momento en que está el procedimiento, estas no se pueden revelar aún. Eso sí, tanto la Policía como la Secretaría de Seguridad

Invitamos a los ciudadanos que fueron víctimas de estos delincuentes a instaurar la denuncia pertinente para continuar con el proceso judicial. pic.twitter.com/bhfyLJ67ve — Mayor General Eliécer Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) April 21, 2022

Aunque aún no se conoce el desarrollo judicial del caso ya se revelaron las primeras imágenes de la individualización de los presuntos criminales. Son tres hombres, de edad media, uno de ellos es el presunto conductor de vehículo mientras que los otros dos habrían sido los responsables de efectuar el asalto.

Tres hombres fueron capturados. Foto: Archivo particular

¿Cómo los encontraron?

De acuerdo con el Secretario Distrital de Movilidad, Aníbal Fernández de Soto, con los videos ciudadanos que revelaron las placas del vehículo, la Policía inició el seguimiento.



"Se activaron nuestras cámaras de seguridad para identificar el vehículo y poderlo seguir en las distintas vías de la ciudad. Hoy, en la carrera 68 con calle 17, se logró la captura de los delincuentes gracias a la labor de la Policía", relató el Secretario.

Noticia en desarrollo...



