En estas zonas de Bogotá, el nuevo POT permite bares de alto impacto

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la carta de navegación para planear y organizar el territorio en los próximos 12 años, propone 11 polígonos en donde sí pueden funcionar bares de más de 250 metros cuadrados de área.

Algunos puntos claves como la bahía de los Mariachis en Santa Bárbara, Chicó, El Lago, Chapinero, Galerías, Venecia, Las Américas, Carvajal, Bosa, Restrepo y Modelia hacen parte de esas zonas comerciales en donde podrán funcionar, siempre y cuando cumplan con las licencias de construcción y la mitigación de los impactos en el área de influencia.



Esto es que no generen vibraciones, que se haga control del ruido, humo; que no invadan los espacios públicos, que faciliten la movilidad de peatones, no causen problemas de basuras ni desorden, entre otros.

Édgar Duarte, consultor de Planeación Distrital para temas del POT, dijo que se trata de “espacios confinados”, es decir que tendrán sus límites definidos. Esto es que no se sigan expandiendo de forma desordenada y se conviertan en una mancha de aceite.



En paralelo, este nuevo Plan de Ordenamiento, que hoy está en manos del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) para su concepto, establece también que en zonas netamente residenciales y dotacionales no podrán funcionar ese tipo de establecimientos de alto impacto.



Significa, según la información oficial, que se protegerán barrios como La Esmeralda, La Soledad, Pasadena, El Contador, Popular Modelo, por mencionar algunos ejemplos.

Estas acciones buscan mitigar los impactos negativos de la ciudad, generar mejor convivencia ciudadana y legalidad.



En el caso de los establecimientos que ya están en las zonas con predominio residencial y no tengan los denominados derechos adquiridos, es decir que nunca hayan sacado la licencia respectiva y estén en zonas que no les esté permitido funcionar, deberán salir.



En todo caso, lo que advierte Planeación es que lo que se debe verificar es si en el suelo está permitido ese tipo de establecimientos para luego poder legalizar su uso, siempre y cuando se ajusten a normas como de sismorresistencia.



Al consultar sobre temas como la zona de tolerancia, como sucede en el barrio Santa Fe, el Distrito aclaró que para este tipo de actividades no se no se van a generar zonas demarcadas o confinadas, pues “no se trata del uso del suelo sino de una actividad sexual paga”.

‘Tips’ del nuevo ordenamiento

- Doña Juana



Lo que propone el nuevo ordenamiento territorial es que el relleno sanitario de Doña Juana no se extienda a más terrenos. Es decir que se mantenga la misma licencia ambiental que tiene aprobada hasta el año 2022. Esto obliga a optimizar las áreas que ya están licenciadas y si se logran esos niveles de eficiencia y eficacia, el mismo relleno puede funcionar 15 años más. Esto debe ser aprobado por la Agencia de Licencias Ambientales (Anla).



- Barrios residenciales

​

La Esmeralda, Quirinal, Pablo VI, Nicolás de Federmán y Salitre El greco seguirán siendo áreas residenciales. No se permitirán actividades de alto impacto como bares, moteles, casinos o talleres de mecánica. En vías principales y en los bordes de los barrios, sí se podrán encontrar pequeños comercios que faciliten la vida de los ciudadanos. Para renovar un barrio se requiere de la iniciativa de los propietarios, dice Planeación Distrital.



- Puntos limpios



Al día llegan en promedio 6.500 toneladas de desperdicios a Doña Juana. Para los expertos en la materia, el debate es cómo hacer que quien habite en Bogotá recicle, reutilice o, aún mejor, no desperdicie ni adquiera materiales que no necesita. En el POT se propone tener cuatro plantas de incineración ubicadas en Doña Juana y otras tres en el norte, occidente y sur. Y se espera tener puntos limpios para depositar lo aprovechable.



- 900.000 viviendas



Aún sin tener la cifra de cuántos somos en Bogotá, las proyecciones de Planeación Distrital apuntan a que en la próxima década se van a necesitar unas 900.000 viviendas. Para esto se impulsa la planeación de la ciudad desde Ciudad Río, Lagos de Tunjuelo o Ciudad Norte, entre otros proyectos. En este sentido se propone además aprovechar espacios de las vías más anchas que tienen potencial de edificabilidad, como TM y el metro.

BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET