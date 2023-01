Ya son varias las quejas que ha recibido la Alcaldía de Bogotá con respecto a las zonas de parqueo, unas áreas ubicadas en distintos puntos de la ciudad en las que se permite el estacionamiento de vehículos en vía a cambio de un pago por el uso de estos espacios.



La tarifa de este servicio se calcula por fracciones de 10 minutos, y varía entre $900 y $1.300 para carro y entre $600 y $900 para moto.

Por otro lado, las zonas de parqueo funcionan de lunes a viernes desde las 8:30 a. m. hasta las 10 p. m. En el caso de los fines de semana y festivos, el horario es de 10 a. m. a 10 p. m.

Así las cosas, uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con los métodos de pago, pues los conductores tienen dos alternativas: pagar a través de la aplicación 'Zona de Parqueo Pago - Ciudadano' o de forma presencial.

Sin embargo, no pueden cancelar la tarifa fuera de los horarios establecidos.



Los cepos se colocan cuando el ciudadano no pagó la tarifa. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esta es precisamente la queja de un ciudadano llamado William Mejía, quien contó para 'Noticias Caracol' que llegó a una de estas zonas alrededor de las 8 de la mañana e intentó usar la aplicación para pagar, pero no pudo hacerlo debido a que aún no empezaba a funcionar el servicio.

No puede ser que una concesión para uso del espacio público se convierta en una excusa para que abusen de los usuarios FACEBOOK

"Yo terminé pagando $120.500. Me parece un abuso absoluto porque yo llegué temprano a una cita de trabajo y al salir a mediodía me encontré con el cepo puesto y, obviamente, descargué la plataforma y traté de pagar, no pude pagar", comentó.

El conductor recalcó que tampoco había un funcionario cerca que le ayudara con el pago, y que la infracción también tuvo que cancelarla en efectivo.

“Aprovecho para hacer un llamado a la Personería Distrital de Bogotá para que investigue el abuso que se está cometiendo, no puede ser que una concesión para uso del espacio público se convierta en una excusa para que abusen de los usuarios”, dijo Mejía en 'Noticias Caracol'.

En ese sentido, los usuarios solicitan que se habilite la opción de pago desde más temprano o, en su defecto, que se pueda cancelar el monto del parqueadero después de que se utilizó el espacio.

Cabe resaltar que, de acuerdo con la información de la Alcaldía, una vez se haya puesto el cepo en un vehículo el valor para retirarlo es de $90.000 para automóviles y $63.000 para motos.

