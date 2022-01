La primera Zona de Parqueo Pago cumple dos meses de operación, y hasta la fecha, 66.500 conductores de automóviles y motos han utilizado los 1.000 cajones habilitados, según informa la terminal. Esta cifra ha despertado las críticas de varios expertos en la materia, quienes señalan que la meta de recaudo y ocupación no se está cumpliendo.



Comparando estas cifras con las entregadas el 14 de diciembre, cuando el promedio de usuarios diarios era de 568, para el último reporte entregado por la terminal la cifra subió a 1.072, es decir un 88,7 %. Asimismo, el operador informó que los sectores en donde más registros se realizaron fueron el parque de la 93 y el sector aledaño al parque El Virrey.



“Ha sido muy satisfactorio observar la respuesta positiva de los usuarios frente a una oferta de estacionamiento autorizado. Lo anterior, teniendo en cuenta que los conductores pueden parquear con tranquilidad sin temor a incurrir en infracciones de tránsito”, señaló la Terminal de Transporte de Bogotá.



Uno de los interrogantes de expertos en movilidad y usuarios es justamente el recaudo realizado hasta la fecha, datos que no fueron proporcionados por la Terminal de Transporte.



Recordemos que en el decreto 379 de 2021, el cual reglamentó la operación del sistema de estacionamiento en vía pública, no solo se definieron los mecanismos para hacer viable el proyecto, sino que también indica que los recursos recaudados con el programa serán destinados a los costos de prestación del servicio, la plataforma, el mantenimiento de la infraestructura vial y espacio público, así como la implementación de otras zonas de estacionamiento. Además, el documento señala que “los excedentes generados de la operación serán destinados al Sistema Integrado de Transporte Público”.

Justamente, antes de la implementación de la primera zona, Ana María Zambrano, gerenta de la Terminal de Transporte, habló con EL TIEMPO sobre este asunto y dijo: “En el contrato, la terminal tiene previsto un artículo que nos invita a hacer un seguimiento de la demanda. Lo haremos por informes mensuales, semestrales y anuales, y en cada uno de estos informes vamos a ver si nos da o no. Si no nos da, podemos tomar la decisión, como operadores, de que esa área de implementación no sale, no se abre”.



Para Eduardo Bayón, de City Parking, el gran inconveniente del sistema radica en la forma de recaudo. “Nunca se deben asociar el cobro y el control a la misma persona. Acá, lo que vemos es que el facilitador tiene las dos funciones: recaudar y vigilar que la norma se cumpla. Eso no tiene sentido”, indica.



"Estructurar la estrategia de gestión de la demanda de estaciones de acceso publico, en vía y fuera de vía, de la ciudad de Bogotá" de Cal y Mayo. Foto: Cortesía

También señala que la cifra promedio de usuarios diarios tendría que ser mayor para garantizar la rentabilidad del sistema. “Si nos ceñimos a los estudios que se realizaron en la zona antes de que el sistema llegara, y que arrojó un factor de rotación por cada estacionamiento, deberíamos tener 5.000 usuarios diarios. La pregunta es dónde están los otros 4.000. O están mal parqueados, o no pagan, o las personas no están utilizando el esquema. Esto quiere decir que es un sistema ineficiente”, señala.



Bayón se refiere a un informe presentado en 2017 por la consultora Cal y Mayor y la Secretaría de Movilidad que explica el factor de rotación de cada espacio para parquear, es decir, el número de vehículos que ocupan un espacio durante el día, que para la zona de Chicó Lago es de 5,83.



No obstante, según Ómar Oróstegui, de Futuros Urbanos, es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el esquema, que el próximo 22 de enero cumplirá dos meses en fase de cobro. “Las verdaderas conclusiones las veremos cuando el modelo cumpla seis meses o un año. Lo que sí es evidente es que este modelo ayuda a organizar el parqueo en vía pública, más allá de los recursos que pueda estar recaudando”, dice.

En la calle 93B entre carreras 15 y 17, varios vehículos cumplen la medida y pagan la tarifa a los facilitadores, otros no. Foto: Cortesía

Sobre el modelo de cobro que critica Bayón, el investigador sostiene que es el correcto para esta ciudad. “Facilita que la gente entienda el modelo porque no todo el mundo está familiarizado con los pagos digitales. Creo que se ha fallado mucho en la falta de control de comportamientos inadecuados, como parquear frente a una zona de parqueo, y esto termina motivando que las personas no paguen el servicio”, señala Oróstegui.



Ambos expertos consideran fundamental que la ciudadanía conozca cuánto se recaudó y qué porcentaje de ese dinero se invierte en la operación del sistema y cuánto se está trasladando al transporte público.



Otra inquietud que exponen los ciudadanos es si existe alguna diferencia en términos monetarios entre estacionar en la vía o hacerlo en un parqueadero público. Si bien el propósito de la iniciativa es generar una cultura ciudadana que permita el óptimo uso del estacionamiento en vía, para muchos ciudadanos, el tema se reduce al costo del servicio.



“Esta es una medida que funciona en muchas partes del mundo para financiar el sistema de transporte, pero en Bogotá no arrancó bien. No solo porque no se implementó con una estrategia de seguridad que evite el robo de vehículos, sino porque empezó con tarifas demasiado elevadas”, manifestó al concejal Diana Diago.



EL TIEMPO realizó un recorrido por el sector de Chapinero para comparar tarifas con tres parqueaderos públicos. La diferencia cuando se toma el servicio por una hora en las zonas habilitadas por el operador es mínima, en muchos casos no supera los dos mil pesos; no obstante, cuando se accede al servicio por más de seis fracciones (3 horas), el costo se puede duplicar.



Mario Gómez es uno de los propietarios de uno de estos parqueaderos. Dice que en estos dos meses de aplicación no ha notado ninguna diferencia. “La gente sigue prefiriendo entrar aquí. Es más seguro y más económico a largo plazo”.



En este punto coincide el propietario de una moto que pagó por el servicio. “Si uno no se va a demorar, está bien que use los cajones; de lo contrario, es mejor entrar a un parqueadero”, le dijo a EL TIEMPO Manuel Olivares, quien utilizó un espacio de parqueo por 25 minutos.

"El mayor reto para el sistema es continuar generando una cultura ciudadana que permita el óptimo uso de la Zona de Parque Pago. En ese sentido, hemos tenido varias etapas de pedagogía que han permitido a los usuarios aprender a utilizar el sistema en cuanto a tarifas, horarios, alternativas y control de pago. Asimismo, tenemos el reto de seguir trabajando para expandir el proyecto en toda la ciudad, acercándonos a los residentes y comerciantes para entender sus necesidades e identificar las zonas donde operará el proyecto", señaló la Terminal.

Este es el mapa con las zonas disponibles para las zonas de parqueo pago. Foto: zonadeparqueopago.gov.co

Se viene la segunda zona

Días atrás, en entrevista con EL TIEMPO, el exsecretario de Movilidad Nicolás Estupiñán señaló que la segunda zona llegaría antes de finalizar enero de 2022. Este dato no fue confirmado por la Terminal; no obstante, el operador indicó que la segunda área de implementación extenderá la zona de parqueo pago desde la calle 72 a la 100 entre la carrera 7.ª y la autopista Norte.



“Allí estimamos habilitar cerca de 1.000 cupos que brindarán una oferta de parqueo en un sector con una alta demanda de estacionamiento. (...) Para el 2022 esperamos poner en operación 12 nuevas áreas de implementación, llegando a localidades como Usaquén, Barrios Unidos, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Fontibón y Engativá”, señaló la Terminal.

REDACCIÓN BOGOTÁ