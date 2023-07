Las zonas de parqueo pago (ZPP) se implementaron en noviembre de 2021 como una estrategia para mejorar el espacio público en las vías de Bogotá, disminuir la congestión vehicular y ayudar a financiar el transporte público. Sin embargo, tras más de año y medio, generan más costos de lo que recaudan.



Según cifras de la Terminal de Transporte de Bogotá, entidad que opera estos espacios, los ingresos acumulados por el proyecto hasta el 30 de junio de este año son de 11.057 millones de pesos, mientras que los gastos totales son de 16.285 millones, una diferencia del 32 por ciento.

Cepos en Zonas de Parqueo Pago. Foto: Terminal de Transportes de Bogotá

Actualmente hay 11 ZPP distribuidas en las localidades de Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Barrios Unidos, Santa Fe y Fontibón. La tarifa es diferencial según cada área y se calcula por fracción de 10 minutos.

Funcionan de lunes a viernes de 7 a. m. a 10 p. m.; y sábados, domingos y festivos, de 8:30 a. m. a 10 p. m. Para acceder a estos espacios, el usuario debe pagar anticipadamente el tiempo que va a estar estacionado su vehículo, pues si parquea sin cancelar o excede el límite de tiempo establecido se debe inmovilizar el automotor con la instalación de un cepo.



Si bien la Terminal ha recalcado que esta es una iniciativa que se proyecta a 10 años y aún está en su fase de implementación, en el Concejo de Bogotá se hicieron varios debates al respecto en los últimos días. Los cabildantes, en su intervención, destacaron algunos puntos por mejorar de las ZPP para que su recaudo y su gestión sean más eficientes.



Las estrategias para las zonas de parqueo

Varios de los concejales mencionaron que no están en desacuerdo con que se regulen las zonas de parqueo en vía de la capital, pues esto se aplica satisfactoriamente en otras ciudades del mundo como Ámsterdam o Nueva York. Y en Colombia, está el ejemplo de Medellín.



No obstante, consideran que en Bogotá no se está manejando bien por problemas en la socialización de la iniciativa, la seguridad de los espacios y los controles en cuanto al recaudo y las formas de pago.



Armando Gutiérrez, concejal del Partido Liberal, afirmó que “se requiere más socialización y pedagogía sobre las tarifas, horarios, condiciones del servicio y sanciones a las que la persona se ve expuesta si se pasa del tiempo o si no paga por anticipado”.

La tarifa varía según la zona y se calcula por fracción de 10 minutos. Foto: Prensa Armando Gutiérrez

Agregó que en muchos casos no están demarcados “los cajones” donde van ubicados los vehículos y que debería existir personal “que oriente al usuario o le cobre por el servicio, ya que así es muy difícil cumplir la norma”. Por esta razón, dijo que “la gente prefiere pagar parqueadero o seguir dejando el carro en sitios no autorizados, donde al menos hay cuidadores informales”.



Por su parte, Jorge Colmenares, del Centro Democrático, señaló que debería haber más vigilancia que garantice la seguridad del vehículo. “Al ciudadano que es víctima de un delito en la zona de parqueo no se le está respondiendo”, resaltó.



El cabildante añadió que “la excusa que está utilizando la Terminal de Transporte de Bogotá es que el contrato es para que el ciudadano pueda hacer uso del espacio de estacionamiento, pero que no implica una garantía de seguridad”.



Por otro lado, varios concejales afirmaron que la aplicación móvil se podría mejorar si tuviera más facilidades para atender el pago, ya que cancelando en efectivo es más difícil que haya un control, y algunos ciudadanos han manifestado problemas con el pago electrónico.



“La aplicación toca corregirla. Tienen que garantizar que tenga una forma de reportar quejas. Se debería tener la opción de pagar con PSE, con tarjeta de crédito. También se debería ver dónde hay campos disponibles y poder reservar”, dijo Diego Lacerna, del partido Alianza Verde.

Lo que dice el Distrito

Con respecto al déficit que existe en el proyecto, Ana María Zambrano, gerente de la Terminal de Transporte, dijo que si bien “hay un reto si se miran las cifras generales”, los ingresos en la actualidad cubren los gastos operativos. “Estamos avanzando de acuerdo con lo previsto para llegar al punto de equilibrio, que se ha proyectado para el segundo semestre de 2024”, destacó.



Agregó que “se estima que para diciembre de 2031 el proyecto haya recaudado un total de $ 338.901 millones, de los cuales 70 por ciento se destinaría para atender los costos y gastos propios, y 30 por ciento para mantenimiento vial y para el Fondo de Estabilización Tarifaria del transporte público”.

Los ingresos en la actualidad cubren los gastos operativos, según el Distrito. Foto: Alcaldía de Bogotá

Indicó, además, que “hay un reto en cuanto a la cultura ciudadana y el parqueo en zonas prohibidas”, pero dijo que se está trabajando para mejorar la atención al usuario por la aplicación, vía WhatsApp, Telegram o en el portal web.



En cuanto a la seguridad, la gerente afirmó que es cierto que dentro del contrato se estipula que solo se garantiza el espacio de estacionamiento. No obstante, dijo que “de los 1,7 millones de usos registrados hasta ahora, solo se han recibido 18 peticiones escritas relacionadas con hurto”.



Asimismo, sobre el control de los pagos, afirmó que “hay supervisores que realizan circuitos y contrastan la información en el sistema”. Además, dijo que “gracias a la aplicación”, actualmente se recibe el 80 por ciento de pagos en efectivo y el 20 por ciento de manera electrónica, mientras que en 2021 el 99 por ciento eran únicamente en efectivo.



Finalmente recalcó que “ya no es un piloto, es un proyecto de ciudad que ha sido legitimado mediante un acuerdo distrital en donde este operador público reconoce los retos y seguiremos trabajando en ellos”.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @lauramerher1

