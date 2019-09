'POT acabará con la zona de tolerancia en Santa Fe y bares ilegales'

El alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, dijo ayer que a nadie se le va a obligar a vender sus predios y aclaró que de los 7.000 que se han comprado para hacer obras no hay ni una sola protesta porque se han pagado precios justos.

La aclaración fue hecha en medio de las respuestas que se les dio a los 174 ciudadanos que el pasado viernes 30 de agosto participaron en el Cabildo Abierto que hizo el Concejo de Bogotá en el Palacio de los Deportes.



Este viernes 6 de septiembre fue el turno para escuchar a la Administración.

Indicó que alrededor del POT se han tejido mentiras como las de decir que a los ciudadanos se les va a expropiar para hacer renovación urbana. Dijo que era falso.



Aclaró que por ejemplo en la Alameda EntreParques que busca conectar el parque El Virrey con el parque Simón Bolívar en un corredor arborizado, iluminado, son los vecinos los que deciden si venden los predios o no.



La norma actual señala que si el 51 por ciento de los propietarios se ponen de acuerdo, se expropia el 49 por ciento restante pero en este POT solo se expropiará si el 85 por ciento de los predios agrupados están dispuestos a vender.

Los ciudadanos que estaban rechiflando y gritando en el Palacio de lo Deportes, al escuchar esto, quedaron, en su mayoría, en silencio.



Peñalosa dijo que si se aprueba el POT esta será ciudad planeada bien hecha y recordó que en la región, en los últimos años, no se ha hecho ni un solo parque de 4 hectáreas.



El modelo que propone es de una ciudad densa y compacta que se mueva sobre el transporte masivo para hacer viajes más cortos, mayor frecuencia y más barato, insistió el mandatario.



Peñalosa habló durante una hora y luego el turno fue para su secretario de Planeación, Andrés Ortiz que con lista en mano fue respondiendo a los ciudadanos por ejes temáticos.

El pasado 30 de agosto se inscribieron para participar más de 460 personas en el Cabildo Abierto del POT y solo participaron 174. Foto: Hugo Parra

El funcionario también habló con los medios y dijo que se desmitifican una serie de afirmaciones.



"Este es un POT que protege la estructura ecológica principal, que acoge las sentencias de cerros orientales, del río Bogotá, del POMCA, de la reserva Van der Hammen pero debo decir con claridad que este POT busca que los ciudadanos puedan recorrer, conocer y caminar. Es el primer POT que aumenta a 30.000 metros más las áreas protegidas", explicó Ortiz.



Sobre las preguntas de los ciudadanos frente a los sitios de rumba, explicó que en Bogotá hay más de 30.000 bares registrados, menos de 1.300 ubicados en zonas de POT vigente y de estos, menos de 160 tienen licencia para bar.



"La decisión fue reglamentar, a entender esa realidad y por eso es el POT más exigente en medidas de mitigación de impacto.



En el sector de Modelia por ejemplo, hay más de 100 bares, y "después de reuniones con los vecinos reducimos el polígono de impacto en esa zona y no aceptemos como está. Y muchos bares tendrán que salir porque no van a quedar con el polígono reducido".



En cuanto a las zonas de tolerancia, dijo que hay actividades sexuales pagas en todas las localidades. Explicó que la concentración de estas actividades como pasa en la zona de Santa Fe, se acumulan una serie de delitos.

"Nuestra conclusión es que no son un uso del suelo y no se deben territorializar y se debe recuperar. El POT no deja zonas de tolerancia", precisó el funcionario.



Los polígonos de alto impacto se dividieron en dos categorías:



De alto impacto A: son los de Chapinero, Primero de Mayo, Restrepo y Venecia, lugares donde se permiten comercios asociados a la venta y consumo de licor; además moteles, bodegas de reciclaje, talleres de vehículos y autopartes. Son zonas donde no es predominante el uso residencial.



Alto Impacto B: Localizados en el Parque de la 93, Zona T, Galerías, Modelia, Bosa Central y Calle 116. Allí no se permiten moteles, bodegas, talleres de vehículos y autopartes.

La bahía de los mariachis una de las zonas de alto impacto en la ciudad ubicada en la calle 117 con carrera 19 bis en santa Bárbara localidad de Usaquén- Foto: Hugo Parra



Hay zonas residenciales y los comercios tienen un alto control en mitigación de impacto para que los dos usos sean compatibles.



Otros mitos a los que se refirió el secretario de Planeación, es que el POT se centra solo en TransMilenio.



"Eso no es cierto porque el POT trae un abanico de opciones y planeta la matriz del transporte público de la ciudad. Contempla la primera linea del metro sino la segunda línea también, la posibilidad de 9 lineas de cables y contempla las demás troncales. Es un POT serio, no es una lista de regalitos al niño Dios".



Según la Administración, el nuevo POT brinda incentivos para quienes, en vías principales y con acceso a servicio de transporte público masivo, realicen en los primeros pisos de las edificaciones usos complementarios que no afecten la tranquilidad de los residentes, pero que faciliten su calidad de vida.



Bodegas de reciclaje



Se regularán las acciones de mitigación de impacto que deben cumplir las bodegas de reciclaje y se genera una nueva clasificación: centros de acopio básico con área neta del uso mayor a 40m2 menor o igual a 600m2; mayor a 600 m2 y menor o igual 1.000 m2; y más grandes de 1.000 m2.



Las bodegas de reciclaje tendrán un tiempo para regularizarse con base en la reglamentación vigente del Distrito.



Los candidatos Claudia López y Hollman Morris, participaron durante cinco minutos de intervención cada uno y ambos rechazaron el POT.

Frente a los impedimentos de 8 concejales, seis del Centró Democráico, uno de Cambio Radical y otro de la Alianza Verde, para participar en el debate del POT, el mensaje de Peñalosa fue claro.



Dijo que el sistema democrático electoral del país permite que los candidatos reciban apoyos para financiar sus campañas y esto es legal y público. Además recalcó que si esto generara algún problema válido, todos los concejales que tuvieran una propiedad en la ciudad deberían declararse impedidos.

“Esto no tiene ninguna validez porque entonces debería declararse impedido el que recibió una donación del dueño de una volqueta que lleva productos de construcción. Es como si se vota una reforma tributaria en el Congreso y entonces todas la empresas que hayan hecho donaciones a los congresistas se ven afectadas directamente, entonces todos tendrían que declararse impedidos”, afirmó Peñalosa.Además invitó a los cabildantes a dejar estas posiciones que no tienen ninguna justificación, ya que alguien que construya vivienda no lo beneficia ni lo perjudica un POT.



