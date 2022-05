La Terminal de Transportes de Bogotá activó este martes una nueva Zona de Parqueo Pago en Chapinero. Esta zona, la tercera en su tipo, genera 250 nuevos cupos de parqueo en vía en el área entre las calles 72 y 45 y entre la carrera 2 y la avenida Caracas.



Durante la activación de esta zona, en la que participaron el Gerente (e) de la Terminal, Eduardo González y el Secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, se confirmó que ya Bogotá cuenta con 1.600 cupos de parqueo en vía.



“Más de 170 mil usuarios se han beneficiado con las Zonas de Parqueo Pago. Con la entrada en operación de esta tercera área seguimos consolidando un proyecto de ciudad que promueve el aprovechamiento del espacio público”, aseguró el gerente (e).



Además, resaltó que esta estrategia está generando empleo formal a quienes antes cuidaban, de manera informal, los carros que se parqueaban en la calle.



“Además de contribuir con el ordenamiento del espacio público, a través de las Zonas de Parqueo Pago se han generado más de 150 nuevos empleos, permitiendo así la formalización laboral de cuidadores de vehículos, quienes, a través de un proceso de caracterización e inclusión laboral, tienen la posibilidad de contar con un empleo con todas las garantías de ley”, afirmó.

Horarios

Esta nueva zona en Chapinero funcionará de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 10 p.m. y el sábado de 10 a.m. a 10 p.m.



Los puntos de parqueo autorizado se identifican con una señal de tránsito -que incluyen las tarifas y horarios- y con la demarcación en el piso.

Tarifas



Tenga en cuenta que cada una de las zonas tiene tarifas diferenciales y que el cobro se hace de manera anticipada y por fracción de 30 minutos.



En este caso, la Zona 3 tiene estas tarifas: si usted parquea por menos de dos horas, cada fracción le cuesta 2.800 (para automóvil) o 2.000 (para motos); pero si parquea por más de dos horas, cada fracción cuesta 4.300 (para automóvil) o 3.000 (para motos).



Recuerde que las bicicletas también tienen cajones e infraestructura para parquear totalmente gratis y que los vehículos eléctricos tienen una hora gratis de parqueo.



El pago se puede hacer en efectivo o a través de la la App de Zona de Parqueo Pago-Ciudadano. De acuerdo con la Terminal, hoy el 95 por ciento de los pagos por el uso de los cupos de estacionamiento se ha hecho en efectivo y el 5 por ciento, a través de la App.

El recaudo

Según indicó el Secretario de Movilidad, “hasta el momento hemos tenido un recaudo de 800 millones de pesos en estas zonas. Estamos consolidando el ejercicio financiero, la idea es ir creciendo en las distintas zonas de la ciudad y, a medida que vayamos teniendo más cupos disponibles, vamos a poder terminar de consolidar el proyecto”.



En esa misma línea, reconoció que aún no se ha invertido ese recaudo en el Sitp, a donde, como se había anunciado en 2021, irían parte de los recursos de este proyecto de parqueo.



El gerente (e), a su vez, le confirmó a este diario que el punto de equilibrio aún no se ha alcanzado puesto que aún se está en una fase de consolidación. “El proyecto va creciendo en la medida que van sumándose las áreas. El anterior mes estaba en 600 millones, ahora ya vamos en 200 millones más- El punto de equilibrio desde el modelo no... (se ha logrado) porque tienen que entrar 13 zonas este año y completar 17 el año entrante. Lo que se va revisando es cómo subiendo con cada área y hay un punto donde el modelo nos dice ya se alcanzó”, afirmó.

¿Dónde quedará la próxima semana?

La Zona de Parqueo Pago 4 se activará próximamente y estará ubicada entre las calles 100 y 127, en la localidad de Usaquén.

