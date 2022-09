Un informe de la Personería de Bogotá reveló que la aplicación de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) viene induciendo a los conductores a cometer infracciones de tránsito. Según el Ministerio Público Distrital, la App del servicio "muestra zonas de parqueo inexistentes o con una ubicación errada". Esto estaría llevando que los vehículos sean estacionados en zonas diferentes a las autorizadas.

El organismo de control cita como ejemplo que en la ZPP ubicada en la calle 77, entre carreras 16 y 15, la aplicación muestra dos franjas de parqueo, ambas ubicadas en sentido occidente-oriente.



Sin embargo, la Personería indica que logró identificar en campo que la ZPP ubicada arriba de la carrera 16 no se encuentra en el carril de sentido occidente-oriente, sino en el carril con sentido oriente-occidente.



La otra falla en la ubicaicón que cita la Personería es en la zona de la carrera 10ª, entre calles 79 y 80. La aplicación indica que esta PP se encuentra establecida para toda la carrera 10ª, "no obstante, en la verificación en terreno se evidenció que esta solo inicia a partir de la mitad de la mencionada vía hacia el sur".



(Zonas de parqueo pago admiten 10 minutos)



Esta es solo una de las "múltiples irregularidades" que la Personería de Bogotá afirma haber encontrado en la implementación y funcionamiento de las zonas de parqueo pago en Bogotá, una estrategia que busca contribuir a mejorar la movilidad y regular la ocupación indebida de los vehículos en el espacio público de la ciudad.



Las zonas de parqueo pago en la ciudad fueron establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad en un convenio con la Terminal de Transporte, que las opera.



Según los resultados de la investigación realizada por el organismo de control, también se evidenciaron retrasos en la adecuación de las zonas de parqueo pago y de los cupos habilitados. Y señala que de las ocho zonas que deberían estar en funcionamiento a agosto de 2022, solo hay seis en operación, para un total de 2.188 cupos habilitados y no los 8.000 que estaban previstos.



(Queja por Zona de Parqueo Pago en Quinta Camacho)



"Este retraso trae como consecuencia que parte de los usuarios decidan parquear en zonas no autorizadas, obstaculizando la movilidad; e igualmente impide que la ciudad recaude los recursos previstos para financiar el Sistema Público de Transporte", señala el informe conocido por EL TIEMPO.



De acuerdo con las proyecciones realizadas por la Terminal de Transporte de Bogotá, para marzo de 2022 se esperaban ingresos acumulados de 1.952 millones de pesos. No obstante, el recaudo para esa fecha fue solo de 603.908 pesos, es decir, un 30,93 % menos de lo esperado.



La entidad también indica que para el pasado mes de julio el recaudo debía ser de 9.724 millones de pesos, pero realmente sumó 2.105 millones, representando el 21,6 % de los recursos proyectados, lo que genera un riesgo para la continuidad del programa y el cumplimiento de objetivos.



El documento también advierte que on hay demarcación adecuada de las ZZP y falta de información sobre precios y horarios. Además señala que en algunas no hay operarios y policías de tránsito para hacer cumplir las normas por parte de los usuarios.



(Encontraron el carro que cayó en el Salto del Tequendama: así quedó)



Ante estas irregularidades, el Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, dice que la capital del país enfrenta "una situación crítica en materia de movilidad, la cual debe ser solucionada por la administración distrital con acciones y programas eficaces".



Bogotá, según el informe, es la octava ciudad en el mundo con peores índices de tráfico y primera en Latinoamérica, de acuerdo con el Índice INRIX, publicado en el primer bimestre de este año.



BOGOTÁ