Habitantes del municipio de Zipaquirá denunciaron en redes sociales que los cortes de luz programados por Enel tardaron más de lo estipulado. Hasta las 11 p. m. esperaron algunos ciudadanos.

(Le puede interesar: Eléctricos, híbridos o diésel: ¿cuál es más amigable con el medio ambiente?)

Aunque la empresa de energía informó que el domingo se harían labores de modernización en la red eléctrica desde las 4 a. m. hasta las 6 p. m., habitantes del municipio tuvieron que esperar durante casi 20 horas para volver a tener energía en sus hogares.

16 de abril, un día eterno: @EnelColombia deja a municipios enteros en la penumbra total... 🛢 pic.twitter.com/v0G2yTfUdx — Manuela Vargas (@Manuelavargas__) April 17, 2023

Un ciudadano del barrio San Rafael contó que "eran las 10 p. m. y todavía no llegaba el servicio". Ante esto, la empresa de energía respondió que las condiciones climáticas fueron la causa del retraso.

Buenas noches, Nydia, lamentamos los inconvenientes ocasionados, debido a las condiciones climáticas del sector en el cual se están adelantando los mantenimientos, se han presentado retrasos en el restablecimiento del servicio, agradecemos tu comprensión. — Servicio Enel Colombia (@EnelClientesCO) April 17, 2023

No teníamos socialización del procedimiento de mantenimiento realizado por Enel FACEBOOK

TWITTER

Incluso, personas reportaron en Twitter que barrios que no estaban en el listado también presentaron cortes de energía, por lo que no estaban preparados.



El alcalde de Zipaquirá, Wilson García, mencionó que "la comunidad se vio muy afectada por la falta del servicio durante todo el día en gran parte de nuestra ciudad de Zipaquirá". No obstante, el reporte que la empresa proporcionó a la Alcaldía indicaba que para las 8 p. m. ya se había restablecido el servicio en un 99 %.



Wilson García indicó también que desde la Alcaldía se está haciendo la consulta del proceso de mantenimiento.



"No teníamos socialización del procedimiento de mantenimiento realizado por Enel", dijo.

Más noticias en EL TIEMPO