Zar de los taxis amarillos habla de la decisión de Uber de irse

Al conocer la decisión de Uber de irse del país, Eduardo José Hernández, el empresario de taxis y propietario de la poderosa empresa Radio Taxi Aeropuerto, consideró que la plataforma se había “demorado” para tomar esa decisión.



Hernández fue quien desde 2015 empezó a preparar la demanda contra Uber. Él contrató a un grupo de abogados para que lo presentara. La demanda, finalmente, fue interpuesta en el 2016 por la firma Cotech, una empresa proveedora de Radio Taxis Aeropuerto.

“En diciembre del año pasado, finalmente, un juez de la República le puso su tatequieto. Se hizo justicia”, dijo el zar de los taxis en el país.



Radio Taxi Aeropuerto tiene 42.000 vehículos inscritos en nueve ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Manizales.



De acuerdo con el representante de esta empresa de taxis, la decisión no solo favorece a Radio Taxi Aeropuerto, también a 250.000 vehículos que conforman el gremio en Colombia.



“Son 500.000 familias, 2 millones de personas que dependen de la industria del taxi”, advierte.



Hernández contó que el proceso fue muy largo y que la plataforma estuvo dilatando el mismo todo el tiempo.

“La demanda comenzó contra Uber Colombia, pero esta decía que no era la dueña de la plataforma, que la dueña era Uber Holanda y que el dueño de la tecnología era Uber con sede en California. Así estuvieron, entre los tres se tiraban la pelota”, recuerda.



Finalmente, cuatro años después –dice– lograron, a través de videoconferencia, que las tres compañías comparecieran durante una audiencia en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Eso fue el año pasado.



“Ahí fue donde logramos comprobar que estaban prestando servicio público de transporte y que tenían ventajas competitivas”, afirmó, para quien el problema no es la tecnología.

“Nosotros siempre hemos estado actualizados, pero con una desventaja muy grande, porque nosotros sí tenemos que cumplir requisitos y los particulares, no. Mientras un taxi cuesta 100 millones de pesos, un vehículo particular, como los que utiliza la plataforma, vale 10 millones”, compara Hernández.



Además, agregó, la plataforma fija tarifas, una facultad que tienen las alcaldías. “En las horas pico tienen las tarifas más altas y en las horas valle, las más bajas”, advierte.



Explicó que no se trata de una persecución contra Uber, porque –según dijo– cuando presentaron la demanda era la única plataforma que en el país prestaba el servicio de transporte público.



El zar de los taxis aclara que la decisión de la SIC también es aplicable a las otras aplicaciones que prestan el servicio de transporte bajo el mismo modelo de Uber y anuncia que ya está preparando la denuncia contra esas otras plataformas y que espera presentarla la próxima semana.



“Ya les dimos instrucción a nuestros abogados para que presenten las demandas respectivas. Yo creo que ese va a ser un fallo muy rápido, porque ya hay una decisión. Vamos a pedir medidas cautelares para que las compañías de celular desconecten a esas otras plataformas”, insistió Hernández.



