Bogotá es una de las ciudades más visitadas por los turistas, liderando con un 38,8 %, seguido de Medellín con 19.95 % en 2022, así lo confirmó en EL TIEMPO Gilberto Salcedo, vicepresidente de ProColombia, entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera de Colombia.



De hecho, según datos obtenidos por la misma entidad, de enero de 2022 a mayo del mismo año, Colombia registró 1.593.737 de turistas internacionales, "lo que representó un crecimiento de 239,8% frente al mismo periodo de 2021, según datos de Migración Colombia".

Dadas las cifras de turismo, cabe resaltar que, en algunas ocasiones, los que deciden incursionarse en un viaje en el interior del país, no viven la experiencia tal y como la esperaban, ya que se han denunciado casos donde los turistas sor víctimas de la inseguridad y el excesivo cobro de alimentos y servicios por parte de los comerciantes.



De hecho, en 2022 se registró 122.851 hurtos a personas, entre enero y noviembre, lo que equivale a un 24,5 % más en comparación con el 2021, teniendo en cuenta que para ese año se registraron 98.683, según datos de la Secretaría de Seguridad.

(Además: Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en baldío de Suba).

Aunque las cifras son preocupantes, hay youtubers de talla nacional e internacional que se han atrevido a visitar lugares caracterizados como “peligrosos”, entre los cuales se encuentran las localidades de Kennedy, Suba, Engativá y Chapinero, en Bogotá, según datos publicados por la Secretaría de Seguridad en enero de 2023.



También está Cali, la cual es visitada por su cultura y muestra de arte en cada esquina de la ciudad, pero también ha sido frecuentada por tener algunas zonas “peligrosas”.



Lo invitamos a conocer algunos de los youtubers que han visitado los sitios anteriormente mencionados.

Luisito comunica

El youtuber mexicano Luisito Comunica, quien cuenta con más de 40 millones de suscriptores en su cuenta de YouTube, ha sido una de las personas que visitó Siloé, un barrio de la ciudad de Cali, el cual ha sido caracterizado por ser una zona que "reúne una amalgama de culturas migrantes del Cauca, Nariño y la Costa del Pacífico. Esa mezcla demográfica acentuó de alguna manera los problemas de inseguridad, violencia intrafamiliar y exclusión", según el medio El País.



El video denominado 'Entré a SILOÉ: El barrio “más peligroso” de Colombia', el cual dura 18:34 minutos, muestra un poco de lo que es el barrio, sus habitantes, su comida, la vista que puede ofrecer desde la loma, su arte y demás, todo con el objetivo de visibilizar la forma de vida que se lleva allí.



El video cuenta con más de nueve millones de reproducciones.

'Sin rol específico'

El youtuber Thomas Pérez, más conocido en redes sociales como 'Sin rol específico', quien cuenta con más de 189.000 suscriptores en su cuenta de YouTube, visitó cinco de los lugares más “peligrosos” de Bogotá, según como él los denominó en el nombre del video, 'Los barrios más peligrosos de Bogotá, Colombia', el cual tiene una duración de 29:26 minutos.



El videoclip estuvo cargado de emociones, ya que en este dejó ver las situaciones que padeció él junto con algunos de sus amigos, quienes lo acompañaron a grabar para darle un poco de seguridad al grabar en las localidades como Patio Bonito, Santa Fe, Las Cruces, San Bernardino y Lucero Alto.

Pero este no fue el único video, dado que el 19 de marzo de 2023 publicó un video, por medio de su cuenta de YouTube, en el que dejó ver la otra cara de la ciudad de Cali: 'Los barrios más peligrosos de Cali', es el título del videoclip, el cual tiene como objetivo "visitar lo que usualmente nadie ve en las ciudades, las zonas de riesgo o zonas de tolerancia en la ciudad de Cali, entre ellos visitamos los renombrados barrios Siloé, Calvario, Sucre entre otros más", data la descripción del mismo.

Justkareem1

Por otra parte está el youtuber alemán, quien se identifica como el 'Tío alemán viajando por el mundo', es conocido por grabar videos en los que deja ver sus experiencias en diferentes contextos sociales, por ejemplo, el pasado 8 de junio se llevó a cabo unas manifestaciones por parte de la población civil y el Esmad, en la cual participó para mostrar lo que pasaba allí.



Pero eso no es todo, dado que en el mes de mayo el youtuber hizo público un video en el que se le ve paseando en la localidad de Santa Fe, sin temor alguno, junto con su cámara de alta gama con la que está filmando en forma de selfie, lo que le causó problemas, pues logró llamar la atención de algunos habitantes de la localidad, quienes intentaron interceptarlo, pero no fue posible.



“Fui perseguido por unos 5 o 7 gánsteres venezolanos en el barrio más peligroso de Bogotá. Logré salir de allí con suerte, no voy a parar de grabar en lugares peligrosos, dijo el alemán mientras intentaba salir de la zona.

Más noticias en EL TIEMPO

Los repetidos ataques en contra el patrimonio en el Park Way

Las alertas de la Personería de Bogotá sobre negocios que piden factura para garantía

Evite multas: así será el pico y placa en Bogotá este 13 de junio

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS