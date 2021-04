'Marce, la Recicladora' da detalles de cómo la golpearon y la robaron

Cuando regresaba a su conjunto residencial, después de estar grabando videos para sus seguidores, la reconocida youtuber Marce la Recicladora fue atracada. Un motociclista que esperaba cerca aprovechó que ella dio la espalda y de un raponazo la golpeó en el rostro y le quitó el celular.

Por supuesto, Marce quedó conmocionada no solo por la forma tan rápida como se dio el hurto, sino por el fuerte golpe que sufrió.



Estos hechos ocurrieron el miércoles en la tarde en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. Era la segunda ocasión en una semana en la que Marce era víctima de un robo. La primera sucedió el Jueves Santo en Chapinero.



Sara Samaniego, como se llama esta comunicadora social, también estaba grabando videos en los que, con su personaje, resalta la labor de los recicladores en la ciudad y da consejos sobre cómo seleccionar los residuos que se producen en casa. También enseña a hacer manualidades.



Igual que el miércoles pasado, perdió todo el trabajo de buena parte del día y los contactos que había logrado recuperar. El nuevo celular lo había comprado apenas unos días antes, el domingo.



Esa misma noche, aún conmocionada, la bogotana contó en un video publicado en redes sociales que había sido víctima de robo. Llorando, la famosa youtuber narró que le pegaron un puño en un ojo y que había recibido apoyo de un policía seguidor suyo, pero no pudieron hacer mucho porque no fue posible obtener las imágenes de las cámaras de seguridad.



“Me dieron un puño solo porque sí, la delincuencia del país es muy triste”, comentó mientras lamentaba que en el celular estaban los videos grabados horas antes. “Perdí toda la mañana grabando. Estaba todo en mi celular”, insistió.



Mientras contaba su historia y decía sentir rabia e impotencia, los seguidores lamentaban lo ocurrido y le enviaban mensajes de solidaridad.



“Lo importante es entender que es una cosa que a uno lo pone muy triste un día, pero al otro día ya uno está mejor”, dijo la youtuber en el video.



De hecho, Marce la Recicladora estaba más tranquila y sonriente ayer. En un live con ELTIEMPO.COM contó que puso la denuncia por internet en ADenunciar, el sistema de denuncia virtual que tienen la Policía Nacional y la Fiscalía. Sin embargo, no tiene esperanzas de que pueda recuperar su nuevo smartphone.



Sí destacó que, por fortuna, ya pasó la hinchazón en el pómulo donde recibió el puñetazo, pero dijo que ya no se volverá a sentir tranquila cuando salga, va a ser más observadora de su entorno, evitará andar sola y, por supuesto, no volverá a sacar el celular en la calle.



