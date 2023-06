El creador de contenido alemán Justkareem, reconocido en Youtube y demás redes sociales por grabar videos en circunstancias muy peligrosas en Bogotá, reveló un video reciente que grabó en los disturbios de la universidad Nacional que dejaron a un policía en grave estado de salud, cuando fue atacado por una ‘papa bomba’.

El patrullero recibió un fuerte impacto en su hombro y tuvo que ser trasladado a un centro médico de emergencia, en donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos y está siendo tratado por graves heridas en su rostro y tórax.



El influenciador es recordado por filmar un video adentrándose en las calles más peligrosas del barrio Santa Fe, en el centro de la capital. Esta zona es reconocida por los constantes hurtos y los problemas con microtráfico.

Los disturbios han afectado la movilidad en la 26. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Cuando estaba grabando fue abordado por varios sujetos, quienes se tapaban su rostro y le exigían que detuviera el video. El alemán hizo caso omiso a las advertencias y vivió un momento bastante tenso.



Momentos más tarde, un presunto delincuente intentó raparle el celular, el cual era de alta gama. En forma de defensa, el influenciador lo empujó fuertemente y salió corriendo. Para salvarse de este hurto tuvo que refugiarse en un edificio del SENA, el cual está ubicado a pocas cuadras de esta zona de tolerancia.



Pero esta vez el ‘Youtuber' se arriesgó a adentrarse a las protestas de la Universidad Nacional que se llevaron a cabo el pasado jueves 8 de junio.

Hay afectaciones sobre la calle 26. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El creador de contenido se adentró en los disturbios y logró obtener testimonios de los protestantes, quienes aseguraron que estaban protestando en nombre de las personas que han muerto en diferentes protestas sociales del país. "No olvidamos a Dylan, no olvidamos a Stefany, no olvidamos a Nicolás, no olvidamos a todos los compañeros que han caído y no sabemos sus nombres", señaló uno de los entrevistados.

Posteriormente, se puede observar como el alemán debe huir de la escena debido a los gases lacrimógenos que lanzaba el Esmad contra ellos.

