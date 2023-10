‘Yo mismo voy a estar liderando el proceso de empalme’: Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, habló de sus prioridades para gobernar, de la continuidad del metro, de seguridad, del legado de su padre y de los cambios al pico y placa. Buscará estabilizar relaciones con el presidente Petro.

Bogotá 30 octubre 2023. En la alcaldía de la ciudad se dio la primera reunión entre la alcaldesa Claudia López y el Alcalde Mayor Electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Hoy, después de tres intentos por llegar a la Alcaldía, está celebrando este triunfo ¿A qué sabe la derrota y a qué sabe el triunfo?



Yo tuve dos derrotas a la alcaldía. La primera, le confieso, fue más fácil que la segunda porque en la primera yo tenía claro que no tenía posibilidades reales de llegar a la alcaldía. Era muy difícil. Era mi primer intento, pero fue un aprendizaje. La segunda genera un dolor profundo realmente porque estuvimos muy cerca de llegar. Me dio duro esa noche en la que salieron los resultados.



¿Duro es qué? ¿Estamos hablando de lágrimas o algo así?



Sí, obviamente, yo lloré de tristeza hace cuatro años; anoche lloré, pero de felicidad. Pero hace cuatro años fue muy duro. Esa misma noche de octubre del 2019 pensé que eso también hacía parte de un aprendizaje. Entonces esa derrota me sirvió y me supo a aprendizaje. Y ahora el triunfo de ayer para mí significa una gran responsabilidad con los ciudadanos, con mi familia también y con mi padre, como lo dije en el discurso ayer, porque soy consciente de que él está muy presente en la mente de muchos habitantes de Bogotá.

¿Qué significa Bogotá para usted? ¿Por qué obsesionarse con el tema de la Alcaldía de Bogotá?



Yo encontré en la política la mejor herramienta que existe para producir cambios en la vida de las personas. Bogotá es una ciudad que para mí es realmente extraordinaria, diversa, que fue construida a partir de personas que llegaron con los mejores talentos buscando una oportunidad en esta ciudad. También es una ciudad del conocimiento, donde están más de 120 universidades. Es la ciudad de la innovación, de lejos tiene la mejor oferta cultural del país, pero es una ciudad que ha sido referente a nivel internacional en muchos temas, pero que hoy perdió ese orgullo, esa esperanza, ese sentido de pertenencia que los ciudadanos tuvieron en algún momento.



A mí me apasiona esa comprensión de que la política puede servir para cambiarle la vida a la gente, y a raíz de eso quiero lograr que esta ciudad vuelva a recuperar esas esperanzas. También tenemos que cambiar aquellas cosas que van mal. Para mí, Bogotá es todo y voy a dedicarme a ella por completo durante estos cuatro años.

Actualmente existe un divorcio entre la Administración Distrital y el Gobierno Nacional.

¿Cómo piensa usted encarar esa relación con el Gobierno?



Mi actitud con el gobierno del presidente Petro siempre va a ser constructiva, de buscar un diálogo que respete lo que significa la institucionalidad presidencial y el Gobierno Nacional, pero también, que exija respeto por la institucionalidad distrital y el mandato que los ciudadanos nos han dado para defender la autonomía de Bogotá. Yo creo que el mensaje de ayer fue contundente en el sentido de proteger el proyecto metro como está pactado. Ahora bien, debo crear puentes que permitan un diálogo con los diferentes actores del Gobierno Nacional. Yo voy a ser un alcalde que va a estar dispuesto al diálogo, que va a respetar los canales institucionales y que no va a armar peleas todos los días en Twitter, sino que se va a dedicar a buscar con argumentos el apoyo de la Nación.



Hay un mandato claro de los ciudadanos. Hablando del metro, ¿usted va a terminar esta primera línea como fue contratada?



Ese es el mandato que me dieron los ciudadanos, y yo fui insistente en todas las entrevistas, en la calle, en los debates, entonces voy a cumplir y a defender ese proyecto con los argumentos que tengo y con el argumento de la defensa que expresaron los ciudadanos a través de su voto al proyecto. Vamos a defenderlo para que ese proyecto se continúe porque ya tiene más de 25 por ciento de avance.



Hay un desafío grande que usted tiene con el legado de su padre, ¿qué de esas enseñanzas se va a volver su modelo para seguir?



Son muchas cosas, pero quiero hacer énfasis en algo que yo le escuché a él varias veces y tiene que ver con cómo se debe gobernar. Él insistentemente decía que gobernar implica tomar decisiones permanentemente y de todo tipo, y él me decía que para tomar decisiones uno tiene que tener la mayor y la mejor información que le permita a uno una elección acertada. Eso va a ser clave. Bogotá necesita un gobierno que no tome decisiones pensando en lo que algún sector presione para que se diga o se haga. Eso implica oír también la crítica y entender los argumentos de quienes piensan distinto.

Carlos Fernando Galán, el nuevo alcalde de Bogotá, se reunirá con Claudia López. Foto: CESAR MELGAREJO / MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Le va a gustar tener a Oviedo en el Concejo?



Sin lugar a dudas, tuve muchas coincidencias con Juan Daniel en el proceso de campaña. Él mismo dijo en varios momentos que coincidíamos en muchas fórmulas, en tomar decisiones con base en la evidencia, en las propuestas, entonces va a ser muy importante tenerlo a él ahí. Estoy seguro de que eso va a ayudarle mucho a Bogotá.



Una excepcional coequipera de la campaña fue su esposa, ¿qué papel va a cumplir ella en su mandato?



Ella va a ser un apoyo: una guía espiritual mi lado que permanentemente me ha dado fortaleza. Es una profesional extraordinaria y voy a hacer lo posible para que pueda seguir con su ejercicio profesional y se siga desarrollando como lo ha hecho hasta ahora, sin que interfiera con la ciudad.



¿Quién va a ser su jefe de empalme? ¿Qué nombres podríamos empezar a considerar?



Una cosa que quiero decir es que yo mismo me voy a involucrar liderando el proceso de empalme. Quiero estar yo al frente de eso desde ya. Pero vamos a conformar un equipo donde va a haber personas como Miguel Silva, que fue coordinador programático de la campaña a la alcaldía.

¿Su jefe de comunicaciones hará parte de estos equipos?



Sí, claro que hará parte de todos estos equipos. Iré contando los nombres de la gente que nos ha ayudado y que va a seguir trabajando porque me ayudó a transmitir el mensaje en los medios de comunicación, en calle, el volanteo, los voluntarios, los jóvenes, las mujeres, el equipo de afros, en fin.



¿Hay alguna decisión sobre el pico y placa? ¿Lo va a revisar o a mantener?



Yo planteé volver al pico y placa en hora pico solamente, pero eso tiene que estar soportado con un estudio técnico que garantice que no afecta y que sí beneficia, digamos, al sector comercial, por ejemplo. Eliminar el pico y placa es imposible, eso no se puede hacer. Lo vamos a mantener, pero estamos listos para optimizarlo y mejorarlo.



Equipo técnico, jóvenes y gobierno en la calle, ¿podríamos definir así lo que hará en su gestión?



Eso hace parte ¡y mujeres! Este va a ser un gobierno, por lo menos, paritario, pero ahí resumió buena parte de lo que será nuestro gobierno.



¿Y las relaciones con el Concejo cómo las evalúa? Porque va con un Concejo bastante favorable...



Sí. A diferencia de hace cuatro años, cuando logré solamente dos concejales en el equipo que me acompañó, esta vez la lista que nos acompañó logró 8 concejales y, además, tuve el respaldo de toda la bancada que fue elegida en el Partido Liberal; buena parte del partido Alianza Verde y otros partidos también. Esto va a ser muy positivo para la ciudad, es gente que se comprometió con apoyar esta propuesta de ‘Bogotá camina segura’, entonces yo estoy seguro de que va a dar un diálogo muy positivo y constructivo con esas mayorías que hay en el Concejo.

El alcalde electo Carlos Fernando Galán realiza su primer acto público después de ser proclamado en las urnas como el nuevo mandatario. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿En el gobierno de Carlos Fernando Galán vamos a tener grandes obras en ejecución o se va a dedicar a terminar lo que ya hay?



Van a arrancar varias obras que no son mías, son de Bogotá, y que vienen de hace ya un tiempo. Por ejemplo, la Caracas va a entrar en obra pronto por causa del metro y eso va a tener un impacto en la movilidad, además de otras como Accesos Norte. Pero yo creo que primero vamos a vigilar muy bien el desarrollo de las obras, articular a los diferentes actores, tales como Acueducto, para que no se queden discutiendo conceptos que duran meses y que frenan las obras.



Sin colaboración ciudadana, no hay cómo echar adelante esta ciudad, ¿no le parece?

Totalmente de acuerdo, necesitamos un gobierno dedicado a cumplir, a actuar, a ejercer autoridad y hacerse cargo de lo que le corresponde, pero necesitamos que el ciudadano también se haga cargo de lo que implica ser ciudadano.



La gente ya conoce la situación de seguridad, ¿cuál va a ser su énfasis en esa materia?



Primero hay que decir que no hay fórmulas mágicas, pero sí depende mucho del talante del gobernante. Es decir, si le da verdaderamente prioridad al tema de seguridad o no, porque yo he visto varios alcaldes y exalcaldes frustrados con el tema de la seguridad que no le encuentran solución. Pero yo creo que la seguridad se está convirtiendo en algo a lo que la ciudadanía no da espera y requiere de decisiones rápidas.



En síntesis, lo fundamental es el talante, el cambio del enfoque, la tecnología y convocar redes de apoyo al Gobierno Distrital: moteros, taxistas, vigilancia privada, frentes locales de seguridad. Todo eso lo vamos a reactivar para que podamos todos aportar la política de seguridad.

Galán celebra después de conocer los resultados que lo proclaman como el próximo alcalde de la ciudad de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Finalmente, hay un lunar en su hoja de vida, me da vergüenza recordárselo, ¿pero qué garantía vamos a tener los hinchas de Millonarios con un alcalde santafereño?



¡Todas las garantías! No va a haber problema para eso.



A mí lo que más me gusta es que cada vez que hay un alcalde santafereño Millonarios queda campeón, o sea que por ese lado estoy tranquilo.



Bueno, vamos a ver porque eso puede cambiar esta vez, pero yo me voy a dedicar a ayudarles a las tres hinchadas, hay que decirlo.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL

EL TIEMPO