Yesid Franco, un adulto mayor y padre de dos hijos, murió ciego y de un paro cardiorrespiratorio el pasado domingo 4 de diciembre, en el municipio de Soacha, horas después de haber consumido un licor que contenía metanol, una sustancia mortal para los seres humanos.



(Lea: Alerta en Bogotá: aumentan a 16 los muertos por consumo de licor adulterado)



Franco, de 72 años, salió el pasado 2 de diciembre de su casa, ubicada en el sector de Cazucá, comuna 4 de Soacha, a tomar unas copas. Según su hija, Arelis Franco, el hombre vivía solo desde el fallecimiento de su esposa hace siete meses y solía ocupar las tardes de los viernes para departir con sus amigos.

Este licor se ha llevado la vida de 7 personas en Bogotá. Foto: Tomada de Twitter.

Ese día pasó la noche en un local clandestino ubicado en la parte alta de Altos de Cazucá, donde, de acuerdo con el testimonio de unos conocidos de Yesid, suelen vender Rey de Reyes y otras bebidas a un precio muy bajo.



Justamente, ese había sido uno de los últimos temas de conversación con su hija. “Me dijo que le habían subido de precio al trago y que por eso había empezado a ir a otro sitio”, cuenta la mujer.

A las 7 de la mañana del sábado 3 de diciembre, Arelis recibió una llamada de una de las personas que se encontraban junto a su padre. El sujeto le contó que Yesid estaba grave y que lo iban a llevar a un hospital.



La mujer cuenta que su papá llegó a la sala de urgencias del Hospital Cardiovascular de Soacha a las 10 de la mañana. “Cuando ingresamos tenía un dolor muy fuerte en el estómago y ya se estaba quedando ciego. Él me decía que cada vez podía ver menos”, relata la mujer.



(También: ‘Rey de Reyes’: el licor que estaría intoxicando y matando a personas en Bogotá)



Franco dice que cuando el reloj marcaba las 12:30 p. m., y luego de varios minutos esperando que lo atendiera un médico, sufrió el primer paro cardiorrespiratorio en la sala de espera. “Hicieron varios intentos para reanimarlo y lograron salvarlo. Me preguntaron si tenía antecedentes de episodios parecidos en el pasado, pero no, él nunca había sufrido algo parecido”, afirma la hija.



Luego de que fue estabilizado por los especialistas, pasó varias horas en observación. Pero a la 1 de la mañana del domingo 4 de diciembre, y después haber perdido totalmente la visión, falleció, tras sufrir un nuevo paro cardiorrespiratorio.



“Los médicos nos dijeron que habían encontrado una alta concentración de metanol en el organismo, que esa era una de las posibles causas de la muerte. Lo peor es que murió totalmente ciego, en menos de nada perdió la vista”, cuenta.



La familia Franco está hoy a la espera del dictamen del Instituto de Medicina Legal en Soacha; sin embargo, no dudan del motivo del fallecimiento de su padre. “No quiero culpar a nadie, pero esto no tenía que pasar, nadie se debe morir por querer salir a tomar algo”, concluye Arelis.



Yesid Franco es una de las 19 víctimas que hasta el viernes pasado dejaba el licor adulterado en Bogotá y Soacha. La alerta fue dada el pasado 3 de diciembre, cuando la Secretaría Distrital de Salud reportó el fallecimiento de seis personas por intoxicación a causa de la ingesta de bebidas alcohólicas de origen desconocido. Desde ese momento, las muertes por dicha causa no han parado.



Según cifras de la entidad, en Bogotá 16 personas han perdido la vida por consumir bebidas alcohólicas que se obtienen mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial. De ellas, 12 tenían altas concentraciones de metanol en sus organismos.



A estos casos hay que sumarles los de las tres personas que, según información entregada por la Alcaldía de Soacha, murieron luego de ingerir el aperitivo denominado Rey de Reyes, una bebida alcohólica a la que autoridades del municipio han catalogado como “producto tóxico para los humanos” por su alto contenido de metanol.

¿De dónde viene?



Es uno de los afectados por consumo de esas bebidas en Bogotá y Soacha. Foto: Archivo particular

Luego de que se conoció la noticia de Yesid Franco y otros dos fallecimientos por el mismo motivo, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, ordenó intensificar los operativos en esa comuna y dio pistas sobre la procedencia del trago. “Rey de Reyes es un aperitivo que se comercializa muy bien en Venezuela, pero que aquí lo traen adulterado con metanol”, señaló el mandatario.



Asimismo, Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, afirmó que están haciendo visitas a centros comerciales, centros de acopio y expendios de licor para tratar de ubicar dónde se produce esta bebida adulterada y proceder a realizar el decomiso y destrucción.



“Hemos concentrado nuestros operativos en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Tunjuelito, Usme y Kennedy. Estamos tratando de cortar la cadena de suministro de esta sustancia, que es una sustancia profundamente tóxica, como lo han demostrado las estadísticas”, dijo Gómez, quien agregó que tienen puesta la mira sobre bebidas como Old John y Cabañita, licores que se pueden conseguir a bajo precio.



EL TIEMPO consultó a algunos comerciantes de licores del centro sobre la bebida Rey de Reyes, quienes señalaron que el licor circula en el “mercado negro” del sector, que no se encuentra en todos lados y que es comercializado, por lo general, en las calles por revendedores. Uno de ellos señaló que era de preparación artesanal y que se hacía “en las casas”.



Según contó este hombre, el Rey de Reyes, que según su etiqueta es elaborado y envasado por una empresa llamada Vinicola Los Reyes Ltda., se vende como un aperitivo de aguardiente o ron, en presentación de 357 mililitros con una concentración de 19,5 por ciento de alcohol y tiene un costo que varía entre los 10.000 y los 20.000 pesos, “dependiendo de quién lo venda y a quién se lo vendan. Incluso, muchos habitantes de calle lo compran hasta por 7.000 pesos”, señaló.



Esta no es la primera vez que el Rey de Reyes hace de las suyas. Desde el 2020, las autoridades ya venían incautando varias unidades de este líquido, cuya etiqueta dice que tiene registro Invima. Lo cierto es que no cuenta con ese aval. La mayor cantidad de estos hallazgos se han hecho en bodegas clandestinas ubicadas en Patio Bonito y María Paz, en Kennedy, una zona aledaña a la vivienda donde supuestamente se elabora el licor.



CAMILO CASTILLO TORRES

REDACCIÓN BOGOTÁ