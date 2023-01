Un mes es el tiempo que ya completó desaparecido el niño Yerik David Rivera de 13 años, quien salió de su casa el pasado 6 de diciembre sobre las 7:00 de la mañana en el sector de Álamos, Engativá, y jamás regresó.



Desde entonces, el padre de Yerik ha emprendido una intensa búsqueda por todo Bogotá para dar con el paradero del menor pero no ha sido posible encontrar el rastro del niño quien también es buscado por las autoridades.



Las cámaras de seguridad del sector lograron captar a Yerik justo en el momento en que abandona su casa, en el barrio Portal de Álamos, y emprende su camino sin rumbo conocido.



Édison Rivera, padre del menor, cuenta que el día de la desaparición, su hijo vestía una sudadera negra con rayas blancas laterales, también, un buso azul oscuro de capota y mangas color gris, gorra blanca y tenis del mismo color.



Según el reporte de las autoridades aún no ha sido posible establecer la ruta que el menor siguió ese día luego de salir de su casa y las investigaciones no han revelado el posible paradero del menor ni su estado de salud.



Por ahora, señalan que siguen encendidos todos los mecanismos de alerta y búsqueda y que tanto las líneas de atención de la Fiscalía, la Policía y el Icbf están atentas para recibir cualquier información que conduzca al lugar donde se encuentra el menor.



Aunque desesperado por el prolongado tiempo que lleva sin saber nada de su pequeño, el señor Édison Rivera, dice que lo único que quiere saber es si su hijo está bien y tener una noticia que le genere un poco de tranquilidad en medio de tanta incertidumbre.



Si usted ha visto o conoce el paradero del menor puede comunicarse al 5803814 Ext: 17710





