Inseguridad, principal obstáculo para el uso de bicis y ciclorrutas

¿De qué sirven los 80 kilómetros de ciclorrutas si en esta ciudad a uno lo siguen matando por robarle la bicicleta? Esa es la pregunta que se hacen hoy los familiares y amigos de Yenny Cerquera, quien fue asesinada en medio de un atraco.



El domingo 17 mayo, a la 1 p. m., a plena luz del día, en una calle de Bosa Porvenir, un par de delincuentes acabaron con la vida de esta joven justo cuando se encontraba con su novio, Jorge Luis Beltrán Acosta, para dar un paseo.



Ella tenía tres niñas y vivía sola con ellas desde que decidido separarse. Tenía una buena relación con el padre de sus hijas, y mientras ella trabajaba arduamente para cumplir con los turnos nocturnos de su labor, él las cuidaba.



Era una joven entregada a su oficio. Laboraba como enfermera geriátrica en la clínica Méderi y era reconocida por su responsabilidad y amor con los que trataba a los pacientes.

Pero el fin de semana dos hombres de nacionalidad venezolana truncaron sus sueños cuando la interceptaron a ella y a su novio para robarles las bicicletas. “Los tipos los atacaron con armas, los intimidaron, les quitaron sus maletas, sus celulares, sus billeteras y cuando le estaban quitando las bicicletas a Yenny ella se alteró y los delincuentes no dudaron en agredirla”, contó César Villanueva, uno de sus amigos.



Él también contó que Jorge solía rodar con ella y que así habían fortalecido su relación. Fue una afición que los unió y que los motivaba siempre a hacer cosas diferentes.



El día del asesinato pensó que el tiro había sido al aire porque ella cayó boca abajo. De hecho, creyó que la joven se había desvanecido del miedo, pero lo cierto es que cuando quiso auxiliarla y la volteó se dio cuenta de que el disparo había impactado en su pecho. “Él entonces se puso a gritar pidiendo ayuda, la comunidad salió y como pudo la trasladaron a una clínica”. Pero no hubo nada que hacer, ella llegó sin signos vitales.

Yenny Cerquera Foto: Archivo particular

Hoy, la tragedia es doble porque toda su familia vive lejos de Bogotá. Su padre es un adulto mayor que está en el Huila y como pudo viajó a la capital; su hermana también tuvo que desplazarse desde Popayán y su hermano menor se quedó en el campo ante la imposibilidad de llegar a la capital. La pandemia de covid-19 lo ha complicado todo.

Yenny además era una deportista.



“Ella disfrutaba mucho de conocer lugares diferentes, montañas y pueblos. No se rendía a pesar de que la ruta fuera difícil. Decía siempre lo que pensaba, era muy valiente. A ella ya le habían robado una bicicleta una vez y le costó mucho volver a comprar otra, por eso creo que puso resistencia”, contó César.



Y mientras esta familia sufre la muerte de Yenny, los testigos aseguraron que los delincuentes, después del crimen, salieron caminando como si nada.



El abogado de las víctimas, Jaime Perico, dijo que por los hechos no hay ningún capturado. “Ya se indagó con miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación y ellos dijeron que el hombre que había salido en algunos medios de comunicación como presunto culpable no es uno de los homicidas”. Por esta razón, les está pidiendo a las autoridades que actúen con prontitud porque los delincuentes siguen libres.



Eso lo corroboró el coronel Necton Lincon, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien lamentó esta muerte y dijo que desde el primer momento se nombró una comisión de Policía Judicial en cabeza de una fiscal para asumir la investigación. “Estamos ofreciendo una recompensa de hasta diez millones de pesos para quien aporte información valiosa sobre el crimen. Nuestra prioridad es la captura de estos delincuentes”. De la misma forma descartó la existencia de un capturado por los hechos. “Hay una persona que fue detenida y está procesada por porte ilegal de armas y estaba muy cerca del lugar de los hechos, pero eso no se ha confirmado. Aún no hay relación con el caso en mención”.



Hoy se sabe que varios colectivos de ciclistas realizarán plantones porque otra vez se exacerbó la inseguridad en las ciclorrutas de la capital.

Otros casos

Este no es el único caso que ha conmocionado a la ciudadanía en los últimos meses. En La Riviera (Engativá), en la calle 71 con carrera 113, un exintendente de la Dijín murió cuando trató de evitar que se robaran la bicicleta de un transeúnte, pero recibió un disparo el jueves 14 de mayo. Ese mismo mes, un psicólogo puso en riesgo su vida al resistirse a un atraco, esta vez en el barrio Villa Luz (Engativa). Dos hombres que se movilizaban en un taxi intentaron robarle la bicicleta y su celular, pero él se resistió.

No se salvan ni los famosos. El cantante vallenato Jorge Celedón pasó un muy mal rato después de perder su bicicleta a manos de un delincuente. Denunció en redes sociales que este sábado, mientras se encontraba haciendo deporte en la capital y cuando se disponía a regresar a casa, fue interceptado. Un hombre se le acercó, conversó con él y, entonces, aprovechó para llevarse su bicicleta.

Jorge Celedón denunció el hecho a través de redes sociales. Foto: Instagram Jorge Celedón

El robo de bicicletas no para

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre el 1.° y el 30 de abril del 2020 se presentaron 2.267 hurtos de bicicletas, 461 a mujeres y 1.806 a hombres.



Aunque el robo de bicicletas ha disminuido en la ciudad en un 9 % con respecto al mismo periodo del año anterior, desde que se decretó la cuarentena nacional la frecuencia ha aumentado. Lo anterior, según la entidad, se puede explicar, en parte, por el uso extensivo de la bicicleta como medio de transporte durante la emergencia.



Hoy, Bogotá cuenta con 344 unidades de fuerza policial, 86 guardianes del IDRD y 150 unidades de la Secretaría de Movilidad que trabajan para garantizar la seguridad de los ciclistas; además, se cuenta con el acompañamiento de atención psicosocial y sicojurídica en la línea púrpura.



El secretario de Seguridad, Hugo Acero, dijo que la seguridad de los ciclistas será un tema permanente en los consejos y anunció que mediante acto administrativo

se creará una mesa para monitorear y realizar el seguimiento a las acciones que aportará los insumos al consejo de seguridad. Por su parte, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, aseguró que el impulso en el uso de la bici y la construcción de más infraestructura segura para la comunidad ciclista vendrá acompañado con un trabajo más estrecho entre las entidades del Distrito, para garantizar el bienestar de los usuarios. Pero hoy no existe confianza de la comunidad. Los colectivos de biciusuarios exigen más seguridad.

CAROL MALAVER