Llegar a lista final de interesados por el metro, el paso más difícil

Con mecanismos de la banca multilateral llamados ‘oficinas de la integridad’ que sancionan el intento de corrupción, y con el acompañamiento de la Procuraduría, el Distrito blindó la etapa final para la contratación de la primera línea del metro, estimada en 12,9 billones de pesos. En entrevista con EL TIEMPO, el gerente del metro, Andrés Escobar, explicó el alcance de los pasos que faltan para la adjudicación del contrato.

¿En qué etapa está el metro?



En febrero esperamos recibir los paquetes de información de las empresas interesadas, con las certificaciones que acrediten la experiencia exigida y el cumplimiento de los demás requisitos de orden financiero y legal.



El proceso de selección se inició el 6 de agosto pasado, luego de superar todas las evaluaciones de la banca multilateral y recibir las aprobaciones de los créditos. Ese día publicamos los prepliegos con las reglas para poder participar en la licitación; recibimos cerca de cien preguntas; las respondimos y ajustamos el reglamento, previa ‘no objeción’ de la banca, como es requisito.



Ese documento definitivo lo colgamos en octubre y también originó cerca de 300 preguntas, las cuales se respondieron y dieron origen a tres ‘adendas’ o novedades. Entre tanto, las firmas interesadas han venido consultando el ‘cuarto de datos’ que abrimos en nuestra página web, también desde agosto. Desde entonces, han bajado más de 196.000 archivos para ir alistando sus planes de obra y sus propios presupuestos, preparándose para poder presentar sus ofertas económicas cuando llegue el momento.



¿Qué falta para adjudicar?

​

A la última ronda pasan las empresas que pasen la evaluación de los requisitos mínimos. Eso se sabrá en marzo o abril, previa ‘no objeción’ de los bancos. A esas empresas se les entregarán los pliegos y toda la documentación necesaria para que puedan calcular sus propuestas económicas. Seguramente recibiremos observaciones y preguntas, y probablemente también sea necesario hacer adendas a esos documentos, para garantizar el entendimiento pleno por parte de los participantes. Todas estas publicaciones siempre se hacen consultando previamente con los bancos que financian el proyecto, que son el BID, el Banco Mundial y el Europeo de Inversiones. En la última etapa participan solamente los clasificados, y la competencia es puramente por precio. Gana la empresa que presente la oferta con el menor valor.



¿De qué depende que se pueda contratar?

​

Las etapas que vienen tienen algo de incertidumbre en su duración, pues no sabemos la cantidad de propuestas y documentos que recibiremos ni el tiempo necesario para las verificaciones y sobre todo para las subsanaciones a que tienen derecho los participantes, las cuales pueden implicar trámites en países con otros idiomas y marcos legales. Tampoco sabemos a priori cuántas adendas resulten necesarias, entre otros factores de incertidumbre.



Estos procesos responden a los reglamentos de la banca multilateral, que son complejos porque buscan solidez jurídica, transparencia y darles igualdad de oportunidades a todas las empresas y países miembros. Por eso, los tiempos del cronograma los hemos definido de acuerdo con sus experiencias en otros países. Es cierto que hay factores de incertidumbre, pero también es cierto que lo sabemos y por eso nos estamos preparando, en equipo con los estructuradores y con los bancos, para responder según se vayan presentando las circunstancias.



¿Cuáles podrían ser los pasos más complejos?

​

Establecer la lista final de empresas habilitadas para pasar a la ronda final. Ahí puede haber mucho jaleo.



¿Cuándo conoceremos la lista de firmas que pasan?

​

Nuestro cronograma de selección termina el 20 de septiembre con la adjudicación.

Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Cortesia Empresa Metro

¿Cómo están garantizando una evaluación a fondo de las firmas interesadas?

​

Estamos conformando un equipo de personas independientes y conocedoras de estas tareas. También debo decir que por reglamentos de la banca, no podemos dar más detalle precisamente para aislar y proteger a las personas de presiones indebidas.



¿Qué medidas blindan el proceso y evitan ruidos?

​

Tenemos tres mecanismos. El primero es con la banca multilateral, que también nos apoya en esta materia, lo cual es una fortuna porque ellos cuentan con ‘oficinas de integridad’ y con facultades que nosotros no tenemos, como por ejemplo descalificar un participante por el solo intento, repito y subrayo, intento comprobado de ‘acartelamiento’ o cualquier otro tipo de corrupción. En estos casos la firma además queda incluida en una ‘lista negra’ de sancionados, de forma tal que no puede volver a participar en proyectos financiados por la banca multilateral, en ningún país. El segundo es el ‘Mecanismo de denuncia de alto nivel’, que estamos montando con apoyo de la Presidencia de la República y la Ocde, y le permite a cualquier participante quejarse de nosotros los funcionarios e iniciar una investigación. Y, por último, contamos con el acompañamiento de la Procuraduría, que nos orienta y produce tranquilidad.



¿Cuándo empiezan y cuánto toma el traslado de redes?

​

Acometimos el traslado anticipado de redes para reducir los riesgos de interrupciones y sobrecostos en la obra. Al revisar el trazado, encontramos seis clases de redes cruzadas. Un trabajo de campo de las empresas de servicios públicos permitió identificar los puntos de conflicto reales, que son distintos a los de los planos. Esa información permitió a los diseñadores del metro reubicar varias columnas y evitar muchos traslados de tubos y cables. Después de que quedó cerrado el diseño del metro, las empresas diseñaron las rutas alternativas para sus redes. Cuatro empresas de servicios públicos ya terminaron diseños y una, Telefónica, comenzó en diciembre a retirar las redes de fibra óptica que le corresponden.

¿Ya hay estudios técnicos del patiotaller?

​

Todo el proyecto cuenta con diseños a nivel de ingeniería básica avanzada. El patiotaller en particular nos demandó un estudio juicioso de la zona y un trámite ante la CAR, que permitió reconfigurar la zona de manejo ambiental. Quedó listo en diciembre. En el patio y en todo el trazado, los diseños de detalle los debe hacer el ganador del contrato de concesión. Esto busca que el contratista de la obra se responsabilice de esos detalles; es una buena práctica que adoptamos para evitar reclamaciones al Estado por esta causa.



¿Qué responderles a quienes afirman que no hay diseños?

​

Esta pregunta la hemos respondido cientos de veces y la respuesta sigue siendo la misma. Como expliqué anteriormente, en el ‘cuarto de datos’ están contenidos 29.000 documentos de estudios y diseños, que cualquiera puede revisar con un poco de paciencia. Han sido descargados 196.000 veces por empresas de cerca de 20 países, que están interesadas y participando en el proceso.

