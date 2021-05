¿Y Sara Sofía? En esto va la búsqueda de la menor

Sara Sofía Galván completa cuatro meses desaparecida y el drama de su familia continúa en una especie de silencio en medio del Paro Nacional.



CITY TV volvió a hablar con Xiomara Galván, la tía de la menor de la que no se tiene rastro desde enero de este año y por cuya desaparición hoy están presos su mamá, Carolina Galván y Nilson Díaz, la pareja de su mamá.

"La búsqueda en el caño por el tema del paro fue detenida. Incluso, este lunes un grupo de personas estuvimos allí exigiéndoles a las autoridades que reactiven la búsqueda", clamó la tía de la menor.



"Yo no puedo creer que este caso sea uno de los miles que hay olvidados", lamentó.



Galván aseguró, además, que vecinos del sector le comentaron que solo por un día se buscó en el punto donde Nilson Díaz señaló que había enterrado el cuerpo de la menor.



"Doy por hecho que fue por el tema del Paro, porque tampoco me informaron por qué no lo hacían. Pero seguimos buscando", dijo Galván y sostuvo que la familia aún no tiene acceso a las pruebas del caso ni ha tenido contacto con el investigador en el último mes. Entre las hipótesis iniciales se planteó que la menor habría sido regalada pero, luego, con las versiones de las dos personas detenidas, se ha planteado que la menor estaría muerta y que su cuerpo habría sido arrojado a un canal en el suroccidente de Bogotá.



Entre los hechos más recientes está la visita del abuelo de Sofía a Carolina Galván. "Carolina recibió a mi papá. Ella lo que le dice es el mismo testimonio que da en el interrogatorio. Anexando que ella no quería hablar por miedo, porque este tipo (Nilson) le pegaba, la amenazaba... que nosotros sabíamos cómo era ella... que ella no había matado a su niña, que ella nunca había maltratado a su niña", relató Xiomara.



*Con reportería de Pablo Arango, periodista de Arriba Bogotá.